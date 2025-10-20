Рекламодателям

Кубанки, формовки, ушанки: в Новосибирске историк моды объяснила возвращение меховых шапок из 90-х

  • 20/10/2025, 16:08
Автор: Мария Гарифуллина
Еще лет пять назад казалось, что головные уборы из натурального меха безвозвратно ушли в прошлое

В России в моду возвращаются меховые шапки. Маркетплейсы и офлайн-магазины регистрируют рост спроса на модели «кубанка» и «боярка». Новосибирские магазины подтверждают этот меховой тренд, и говорят, что за последние два месяца таких головных уборов продано больше, чем за весь прошлый сезон.

Историк моды рассказала Infopro54, с чем связана новая волна интереса к меховым головным уборам, и можно ли сегодня быть в тренде, достав из шапку, купленную тридцать лет назад. Эксперт указала на комплекс явлений — от ностальгии до глобальных трендов в мире моды.

—Во-первых, это часть общей тенденции. В российском обществе отчетливо видна ностальгия по  90-м годам. И это началось не в этом году. Изначально её поднял Гоша Рубчинский со своими коллекциями, которые вывели в топ стилистику 90-х. Потом эту тему сильно подогрел сериал «Слова пацана. Кровь на асфальте». Еще один фактор, который стоит учитывать, это то, что мода повторяется. Здесь тоже есть ностальгический момент. Прошло 20-30лет, и мы подходим опять вот к этому рубежу, когда новые юные поколения начинают ностальгировать о времени своего детства. То есть они начинают вспоминать, что носили их родители, когда были молодыми. В целом это такая наивная ностальгия, умноженная информатизацией. Раньше информационное поле не было таким широким. А сейчас благодаря интернету, соцсетям тренды возвращаются быстро, быстро вспыхивают и быстро распространяются. Пару лет назад  уже был тренд на Slavic girl, потом его ответвление — Russian Mob’s Wifey («Жена русского бандита»), и это было мировым трендом. И это тоже, кстати, связано с меховыми изделиями. Мех и, в принципе, русская культура, русский стиль, он периодически на мировые подиумы возвращается, — говорит историк моды Елена Полукошко.

Головные уборы из натурального меха сейчас, как и в 90-е годы, стоят достаточно дорого. При этом старые меховые шапки многие до сих пор хранят. Опять же про причине их стоимости. На вопрос о том, можно ли просто достать старую шапку и быть в тренде, эксперт ответила сдержанно, подчеркнув важность нюансов.

— Дизайнеры знают, что у нас все хранится в сундуках, и они добавляют новые детали, нюансы, варианты ношения, чтобы люди покупали новое. Если смотреть поверхностно, то большинство людей скажет, что шапки вроде одинаковые. Но там зачастую очень многое строится на нюансах. Раньше были формовки, которые носили мужчины, а потом появились шапки с опущенными ушами. Сейчас они очень похожи, но все равно есть отличия. Или, например, каракулевые папахи раньше носили мужчины или военные, а сейчас это возвращается в женском варианте — те самые кубанки. Зачастую многие смогут «»вытянуть винтажное изделие при условии, что весь комплект будет актуален. Многие ошибаются, когда берут не совсем актуальные вещи и добавляют что-то из бабушкиного сундука — тогда сразу читается, что образ не актуален. Если же собран актуальный лук, плюс винтажная шапка, то это, скорее всего, допустимый вариант. Но практически каждую шапку надо рассматривать отдельно», — считает Елена Полукошко.

Стилисты и историки моды подчеркивают, что социальная функция мехового изделия претерпела значительные изменения. Если раньше натуральный мех был однозначным символом статуса и достатка, то сегодня, с развитием материалов и технологий, эта граница стерлась. На смену тяжелым шубам и шапкам пришли высокотехнологичные утеплители. Мех теперь воспринимается скорее как стильный аксессуар, а не демонстрация благосостояния.

Ранее редакция рассказывала, о том, как в кинотеатрах проходят повторные показы блокбастеров 90-х годов.

 

Фото Марии Гарифуллиной

