Андрей Счастливый осужден на 7 лет за посредничество во взятке

В Октябрьском суде Новосибирска вынесли приговор бывшему руководителю муниципального предприятия «Метро МиР» Андрею Счастливому. Его признали виновным в посредничестве при передаче взяток. Речь идет о деле о крышевании полицейскими подпольных казино. На тот момент фигурант работал в правоохранительных органах.

— Счастливому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщил источник.

Андрей Счастливый, по данным следствия, был посредником в передаче взяток от владельцев нелегальных игровых клубов начальнику полиции по борьбе с экономическими преступностями Центрального района Александру Умерову. Согласно материалам дела, Счастливый получил минимум миллион рублей, из которых 300 тысяч оставил себе.

Напомним, после ухода из силовых структур Андрей Счастливый в августе 2023 возглавил заказчика строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске — муниципальное предприятие «Метро МиР». В июне 2024 стало известно, что им заинтересовались следователи.

На минувшей неделе Счастливого обвинили в получении взятки при строительстве станции метро «Спортивная».

Напомним, что в августе 2024 года компания «СпецТрансСтрой» подала в суд на МП «Метро МиР», требуя признать недействительным решение об одностороннем отказе от контракта на строительство станции метро «Спортивная». Причиной стала задержка в передаче заказчиком проектной документации, что привело к невозможности завершить работы. В заявлении также упоминалась компания «Акви Технолоджи» как субподрядчик, не предоставляющая исполнительную документацию, несмотря на выполнение работ.

Руководителем «Акви Технолоджи» является Дмитрий Клиросов, ранее работавший в «СпецТрансСтрой». С августа 2023 года 20% компании принадлежало Марии Кагармановой, супруге бывшего и.о. директора «Метро МиР» Андрея Счастливого, которая также была участником аффилированной с «Метро МиР» компании «Метромиркомплект».

Истец утверждает, что целью расторжения контракта является передача работ аффилированному с «Метро МиР» подрядчику — ООО «Акви Технолоджи».

Ранее редакция сообщала о том, что суд рассмотрит дело о мошенничестве при строительстве котельной «Восточная» в Бердске.