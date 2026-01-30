Губернатор поздравил победителей и лауреатов конкурса «Сельский учитель»

Губернатор Новосибирской области принял участие в церемонии подведения итогов конкурса «Сельский учитель Новосибирской области и Беловодского района ЛНР», организованного в рамках партийной инициативы «Новая школа».

Андрей Травников подчеркнул, что данный конкурс сразу завоевал популярность.

По его словам, с каждым годом педагоги проявляют к конкурсу всё больший интерес. Это отличное дополнение к всероссийскому и региональному этапам конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Губернатор поблагодарил партию «Единая Россия» и региональное отделение за поддержку и реализацию этого проекта. Формат конкурса очень удачный, сочетает соревновательный и профессиональный аспекты с обменом опытом и проектами из разных уголков Новосибирской области и Беловодского муниципального округа ЛНР. Это вызывает большой интерес и привлекает всё больше участников.

В 2025 году конкурс инновационных педагогических проектов «Сельский учитель Новосибирской области и Беловодского района Луганской Народной Республики» проводился в шестой раз. В нём участвовали представители всех муниципальных образований региона и Беловодского района ЛНР.

Награды получили победители и призёры в номинациях: лучшие воспитательные практики (с использованием проектов «Киноуроки в школах РФ», «Орлята России», «Движение первых», волонтёрства); «Семейные династии – основа развития села»; «Лучший оздоровительный проект на селе»; «Эффективные практики в управлении сельской школой»; «Наследие родного края»; «Герой из нашего села»; «Дорогами Великой Победы: 1945-2025»; «О детях, ковавших Победу». Всего было представлено 395 работ.

Несколько образовательных учреждений были награждены памятными знаками «Детям, ковавшим Победу».

Организатором конкурса выступил Общественный совет федерального партийного проекта «Новая школа» Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» при поддержке министерства образования Новосибирской области.

Целью конкурса является представление и распространение передового педагогического опыта, повышение эффективности образовательного процесса в сельской местности.

Задачи: создание условий для профессионального развития педагогов, обмена опытом, повышения информационной культуры и компетентности, популяризация инновационных педагогических подходов.