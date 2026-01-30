Власти Новосибирска выделили 18,5 млн на ливневку на улице Петухова

Муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» (МКУ «УЗТиИС») города Новосибирска объявило аукцион для определения подрядчика по инженерным изысканиям, разработке рабочей документации и строительству ливневой канализации по ул. Петухова, 12/1 в Кировском районе. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 18,499 млн рублей. Источником финансирования является бюджет города Новосибирска.

Проект направлен на решение давней проблемы подтопления территории возле гипермаркета «Лента». Все работы должны быть завершены не позднее 30 апреля 2026 года.

В рамках проекта подрядчику предстоит проложить около 200 метров полиэтиленовых труб различного диаметра, смонтировать камеру гашения напора и комплектную канализационную насосную станцию (КНС) из полимерных материалов с павильоном, а также восстановить асфальтобетонные и газонные покрытия, благоустроить территорию.

Техническое задание обязывает подрядчика минимизировать снос строений и зелёных насаждений (с компенсацией убытков при необходимости) и отдавать приоритет отечественным материалам. Все проектные решения требуют согласования с МКУ «УЗТиИС» и эксплуатирующей организацией МП «Метро МиР». Контракт включает пятилетнюю гарантию на работы и материалы.

Необходимость ливневой канализации в районе гипермаркета «Лента» обсуждается несколько лет. Решение о строительстве было принято ещё в 2023 году после рабочего визита губернатора Андрея Травникова. Изначально водоотвод планировали создать при реконструкции дублёра, но проект столкнулся с техническими сложностями. Рассматривался и вариант срочного вывода стоков на ул. Петухова, однако он оказался невозможен из-за рельефа: дублёр расположен значительно ниже, и естественный сток воды не обеспечить.

Таким образом, проблема не была решена. Систематические подтопления проезжей части и тротуара во время оттепелей и дождей привели к тому, что в ноябре 2025 года мэрия Новосибирска ввела на этом участке режим повышенной готовности.

