Власть Город

Власти Новосибирска выделили 18,5 млн на ливневку на улице Петухова

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Из-за систематических подтоплений на территории вводился режим повышенной готовности

Муниципальное казенное учреждение «Управление заказчика транспортных и инженерных сооружений» (МКУ «УЗТиИС») города Новосибирска объявило аукцион для определения подрядчика по инженерным изысканиям, разработке рабочей документации и строительству ливневой канализации по ул. Петухова, 12/1 в Кировском районе. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 18,499 млн рублей. Источником финансирования является бюджет города Новосибирска.

Проект направлен на решение давней проблемы подтопления территории возле гипермаркета «Лента». Все работы должны быть завершены не позднее 30 апреля 2026 года.

В рамках проекта подрядчику предстоит проложить около 200 метров полиэтиленовых труб различного диаметра, смонтировать камеру гашения напора и комплектную канализационную насосную станцию (КНС) из полимерных материалов с павильоном, а также восстановить асфальтобетонные и газонные покрытия, благоустроить территорию.

Техническое задание обязывает подрядчика минимизировать снос строений и зелёных насаждений (с компенсацией убытков при необходимости) и отдавать приоритет отечественным материалам. Все проектные решения требуют согласования с МКУ «УЗТиИС» и эксплуатирующей организацией МП «Метро МиР». Контракт включает пятилетнюю гарантию на работы и материалы.

Необходимость ливневой канализации в районе гипермаркета «Лента» обсуждается несколько лет. Решение о строительстве было принято ещё в 2023 году после рабочего визита губернатора Андрея Травникова. Изначально водоотвод планировали создать при реконструкции дублёра, но проект столкнулся с техническими сложностями. Рассматривался и вариант срочного вывода стоков на ул. Петухова, однако он оказался невозможен из-за рельефа: дублёр расположен значительно ниже, и естественный сток воды не обеспечить.

Таким образом, проблема не была решена. Систематические подтопления проезжей части и тротуара во время оттепелей и дождей привели к тому, что в ноябре 2025 года мэрия Новосибирска ввела на этом участке режим повышенной готовности.

Ранее редакция сообщала, что на Плющихинском жилмассиве в Новосибирске построят ливневую канализацию.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

Рубрики : Власть Город

Регионы : Новосибирск

Теги : Ливневая канализация аукцион

2 642
0
0
Предыдущая статья
Новосибирские учёные разрабатывают портативный комплекс для переработки пластика
Следующая статья
Губернатор поздравил победителей и лауреатов конкурса «Сельский учитель»

НСО укрепляет лидерские позиции в сфере экспорта сельхозпродукции

Глава Новосибирской области Андрей Травников провел рабочее заседание областного правительства в Новосибирске. Заместитель председателя правительства региона – министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов представил доклад о реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса Новосибирской области. Развитие рыбохозяйственной отрасли на территории Новосибирской области».

Он подчеркнул, что национальный проект «Международная кооперация и экспорт» направлен на увеличение экспорта несырьевых товаров, продукции АПК и создание инфраструктуры для поддержки экспорта за рубежом.

Читать полностью

Теплицу для выращивания хвойных деревьев построят в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В одном из лесхозов Новосибирской области планируют создать теплицу для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой. Об этом сообщил замминистра природных ресурсов Иван Белозеров.

— Эта работа уже начата. В 2027 году мы планируем запустить теплицу в эксплуатацию, — добавил Белозеров.

Читать полностью

В Госдуме предложили исключить выходные дни из отпуска

Автор: Оксана Мочалова

В Государственную Думу внесен законопроект, предлагающий изменить порядок исчисления продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков. Поправки затронут статью 120 Трудового кодекса РФ и предполагают исключение выходных дней из числа календарных дней основного или дополнительного отпуска.

В пояснительной записке к инициативе авторы указывают, что действующая система приводит к скрытому сокращению продолжительности отдыха.

Читать полностью

В Новосибирске с февраля начнут действовать новые законы

Автор: Оксана Мочалова

Индексация социальных выплат

С 1 февраля более 40 видов пособий, выплат и компенсаций будут проиндексированы на 5,6%. Размер материнского капитала для первого ребенка увеличится до 728 921,9 рубля (сейчас — 690 266 рублей). Семьи, получившие сертификат на первого ребенка, при рождении второго получат дополнительно 234 321,27 рубля (на сегодняшний день 221 895 рублей). Полная сумма выплаты на второго ребенка, если семья не обращалась за поддержкой ранее, составит 963 243,17 рубля (в 2025 году — 912 162 рубля). Индексация коснется и неиспользованных остатков средств по ранее выданным сертификатам.

Читать полностью

Почти 14 тысяч новосибирцев легализовали занятость после проверок инспекции труда

Автор: Юлия Данилова

По результатам работы межведомственной комиссии в 2025 году порядка 14000 новосибирцев вышли из тени и стали работать официально. Об этом сообщил руководитель Государственной инспекции труда в Новосибирской области Вадим Балашов.

—  Они приобрели статус самозанятых, заключили трудовые договоры, либо оформились индивидуальными предпринимателями, —  пояснил Балашов.

Читать полностью

В программу «Чистый воздух» для Искитима внесли корректировки

Автор: Юлия Данилова

Город Искитим попал в федеральный проект «Чистый воздух» в 2022 году как единственный город в Новосибирской области с «очень высоким загрязнением» воздуха. Изначально в рамках проекта планировалось перевести на газ более 1200 домовладений, добиться снижения выбросов предприятий, построить газовую котельную в микрорайоне Ложок, а также перевести на газомоторное топливо общественный транспорт и ликвидировать полигон ТКО.

План по очистке воздуха в Искитиме был утвержден в начале 2025 года. Целевой показатель реализации проекта — снижение выбросов в атмосферу на 50% к 2036 году.

Читать полностью
