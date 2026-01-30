Девять человек задержаны в Новосибирске за инсценировку ДТП

В Новосибирске задержали 9 подозреваемых в серии фиктивных ДТП. Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России провели операцию и выявили автомошенников.

По данным прокуратуры Новосибирской области, двое местных жителей организовали преступный бизнес. К этой противоправной деятельности они привлекли семерых подельников. Преступники инсценировали ДТП, после чего оформляли европротоколы без участия сотрудников ГИБДД, внося в них данные своих знакомых.

— Один из фигурантов — работник частной компании, которая специализируется на оценке ущерба. Мужчина искажал в актах осмотра автомобилей сведения о полученных транспортными средствами повреждениях, на основании которых рассчитывались выплаты, — говорится в сообщении региональной прокуратуры.

Участники схемы ремонтировали автомобили сами в специальном гараже и перепродавали их на вторичном рынке.

По данным полиции, с июня 2024 года по январь текущего года фигуранты совершили 17 незаконных действий. Предварительный ущерб оценивается в 6,8 миллиона рублей.

Следователь СЧ СУ УМВД России по Новосибирску возбудил уголовное дело по статье 159.5 УК РФ.

В ходе обысков были изъяты банковские карты, телефоны, ноутбуки и другие предметы, имеющие важное значение для следствия. Расследование продолжается.

Напомним, с 9 декабря 2025 года в Новосибирской области был повышен коэффициент по ОСАГО. По данным страховщиков, в 2025 году в регионе было собрано 6,7 млрд взносов по автогражданке, выплачено 9,3 млрд рублей страховых возмещений. По оценке представителей страховых компаний, такая разница обусловлена большим количество автоподстав и мошенничеств.

На этой неделе депутаты регионального парламента Новосибирской области приняли решение обратиться к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с предложением об отмене повышенного территориального коэффициента для Новосибирской области.

— Это нонсенс, когда два региона в стране получили такой коэффициент (Новосибирск и Ингушетия. — Ред.). Сложно объяснить простым автомобилистам такой подъем цены. Ответьте за мошенников?! У нас мошенники, значит, а люди должны платить дороже?! Ну так не бывает, — прокомментировал спикер Заксобрания Андрей Шимкив.

Председатель транспортного комитета Валерий Ильенко сообщал, что правоохранительные органы в регионе возбудили уже 250 уголовных дел, связанных с мошенничеством в ОСАГО.

Ранее редакция сообщала о том, что пересмотр коэффициента ОСАГО в Новосибирске возможен при улучшении ситуации.