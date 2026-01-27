Поиск здесь...
Общество

В Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности за дипфейки

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Корректировки позволят привлекать к ответственности граждан за незаконную обработку персональных данных алгоритмами

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили ввести уголовную ответственность за создание дипфейков с помощью автоматизированной обработки данных.

Во вторник в Госдуму внесут законопроект, который изменит статью 272.1 УК РФ. Инициативу разработали Сергей Миронов, лидер партии и глава думской фракции, и Яна Лантратова, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Сейчас статья 272.1 УК РФ наказывает за незаконный сбор, хранение, использование или передачу компьютерных данных с персональными сведениями, если они были получены путем взлома или другого незаконного доступа. Наказание включает штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до четырех лет.

— Внести в часть первую статьи 272.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2024, № 49, ст. 9876) изменение, после слов «сбор и (или) хранение компьютерной информации» дополнить словами «, а также их автоматизированная обработка, — сказано в проекте федерального закона.

В интервью РИА Новости Миронов сообщил, что законопроект направлен на борьбу с дипфейками и подчеркнул, что активное развитие цифровых технологий в России привело к росту кибератак, интернет-мошенничества и краж у граждан.

— Особую опасность представляют технологии дипфейков – создания поддельных аудио-, видеоматериалов, которые мошенники используют для обмана, шантажа и подрыва доверия к институтам власти, — добавил лидер партии.

Миронов отметил, что дипфейк создается с помощью автоматизированной обработки изображения и голоса без участия человека. Однако уголовный кодекс не учитывает автоматизированную обработку данных и не предусматривает ответственность за незаконные действия с персональными данными, такие как их сбор, передача и хранение.

Лантратова сообщила, что законопроект предлагает добавить в Уголовный кодекс новое понятие — «автоматизированная обработка». Это преступление будет самостоятельным, что позволит привлекать к ответственности уже за сам факт незаконной обработки персональных данных алгоритмами. При этом не важно, были ли данные впоследствии использованы или сохранены.

По ее мнению, предлагаемое изменение усилит защиту прав граждан на частную жизнь и безопасность данных, а также приведет законодательство в соответствие с современными цифровыми вызовами.

Ранее бизнес-антрополог Герман Тепляков в интервью редакции Infopro54 прокомментировал, какое влияние постоянное видеонаблюдение оказывает на современного человека, как это корректирует его поведение, какие риски возникают при сборе цифрового контента.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Губернатор поздравил с 82-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда
Резидентом новосибирского ПЛП стал дилерский центр грузовой техники

Новосибирск стал лидером по приросту автосалонов в 2025 году

Автор: Артем Рязанов

По данным на январь 2026 года в 16 крупных городах России работает около 5,4 тысяч автосалонов, продающих легковые автомобили. Это на 2% больше, чем годом ранее. Увеличение произошло в основном за счёт развития региональных рынков, особенно в Сибири и на Урале.

По данным 2ГИС, Красноярск, Новосибирск и Челябинск стали лидерами по росту числа автосалонов за год: в Красноярске прирост составил 17%, в Новосибирске — 12%, а в Челябинске — 11%. В этих городах активно развивались площадки для продажи подержанных автомобилей, а также салоны, предлагающие китайские и корейские марки, в том числе импортные.

Власти рассказали, как будут бороться с пробками у четвертого моста Новосибирска

Автор: Артем Рязанов

Власти Новосибирска планируют решить проблему пробок, вызванных строительством четвёртого моста. Заторы уже появились как на правом, так и на левом берегу. Об этом заявили на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс».

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский признал, что на улицах Военной и Ипподромской после запуска моста возникли заторы. Сейчас принимаются меры для устранения пробок и на площади Труда.

Новосибирский застройщик ИЖС признан банкротом

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд Новосибирской области рассмотрел заявление ООО «Сатурн Сибирь», которое настаивало на банкротстве ООО «Дримхаус Констракшн». В отношении компании введено наблюдение. Временным управляющим назначен Тимофей Чесноков. Истец требует с застройщика 9 млн рублей.

Стоит отметить, что руководитель компании ООО «Дрим Констракшн» Роман Бобров был задержан в декабре 2025 года. Как отмечали в прокуратуре, «Дрим Констракшн» привлекал средства граждан для строительства ИЖС на территории Новосибирского района и не завершил строительство 65 домов. Они имеют разную степень готовности. Сумма ущерба, причиненного гражданам, оценивалась в 71 млн рублей. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, на середину декабря следствием было установлено 12 потерпевших. Все покупатели домов — ипотечники. Кроме того, предприниматель привлекал средства граждан-инвесторов с которыми заключались инвестиционные договора. По ним людям обещались выплаты. Счета компании были арестованы, но руководитель на совещании в прокуратуре пообещал, что дома будут достраиваться в течение 2026 года. Четыре он планировал сдать в первом квартале.

Мигранты привозят паразитарные инфекции в Новосибирскую область

Автор: Артем Рязанов

Администрация Маслянинского округа опубликовала на своем официальном сайте сообщение (скрин сообщения имеется в редакции), адресованное предприятиям общепита и торговли пищевыми продуктами. Со ссылкой на Роспотребнадзор Новосибирской области сообщается, что в регионе наблюдается рост случаев заболеваемости паразитарными болезнями. Особенно часто они выявляются у трудовых мигрантов из Восточной Азии. Речь идет об аскаридозе, трихоцефалезе, описторхозе и клонорхозе.

В сообщении говорится, что для предотвращения распространения паразитарных инфекций среди населения нужно обязательно проверять всех трудовых мигрантов, которые работают в сфере общественного питания и торговли продуктами. Это требование прописано в приказе Минздрава.

Свыше 45% выпускников спецклассов Новосибирска продолжают учебу по профилю

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области создано свыше 2300 профильных и специализированных классов для старшеклассников. Они охватывают самые разные сферы — от традиционных естественно-научных и гуманитарных до узкопрофильных авиастроительных и биотехнологических. В общей сложности в профильном обучении задействованы 27 338 учеников 10-11 классов. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в Минобразования региона.

В ведомстве назвали самые популярные направления в профориентации:

Аграрии сказали, когда ждать скачка цен на картофель в Новосибирске

Автор: Мария Гарифуллина

Цены на картофель в магазинах и на рынках Новосибирска в январе 2026 года впервые с сентября прошлого года превысили отметку в 40 рублей за килограмм. Однако по-прежнему цены остаются низкими для этого времени года: год назад картофель стоил более 50 рублей за килограмм.

Infopro54 выяснил, стоит ли ожидать резкого роста цен, и как текущая ситуация может повлиять на решения аграриев о посадке овощей в следующем сезоне. Опрошенные редакцией участники рынка говорят, что даже после повышения цены для производителей остаются невыгодными.

Новосибирск стал лидером по приросту автосалонов в 2025 году

Власти рассказали, как будут бороться с пробками у четвертого моста Новосибирска

Под Новосибирском планируется создать логистический узел на стыке водных путей

Запуск проекта белорусской компании в Линево запланирован к концу 2026 года

Общественники потребовали закрыть бар в центре Новосибирска

Новосибирский застройщик ИЖС признан банкротом

Мигранты привозят паразитарные инфекции в Новосибирскую область

11 миллионов россиян получают зарплату через банк

Резидентом новосибирского ПЛП стал дилерский центр грузовой техники

В Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности за дипфейки

Губернатор поздравил с 82-й годовщиной полного снятия блокады Ленинграда

Новосибирский НИИТО запатентовал 27 медицинских разработок в 2025 году

Дело со строительством парка «Авангард» под Новосибирском отнесли к картельным

Новосибирский психотерапевт раскрыла причины переедания

Свыше 45% выпускников спецклассов Новосибирска продолжают учебу по профилю

Запуск завода «Маслов» под Новосибирском ожидается во второй половине 2026 года

«Смертность» компаний в Новосибирской области превысила «рождаемость»

Арбитраж завершил банкротство новосибирского «Сибавтобана»

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

