В Госдуму внесут законопроект об уголовной ответственности за дипфейки

Депутаты Госдумы от «Справедливой России» предложили ввести уголовную ответственность за создание дипфейков с помощью автоматизированной обработки данных.

Во вторник в Госдуму внесут законопроект, который изменит статью 272.1 УК РФ. Инициативу разработали Сергей Миронов, лидер партии и глава думской фракции, и Яна Лантратова, председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Сейчас статья 272.1 УК РФ наказывает за незаконный сбор, хранение, использование или передачу компьютерных данных с персональными сведениями, если они были получены путем взлома или другого незаконного доступа. Наказание включает штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до четырех лет.

— Внести в часть первую статьи 272.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 25, ст. 2954; 2024, № 49, ст. 9876) изменение, после слов «сбор и (или) хранение компьютерной информации» дополнить словами «, а также их автоматизированная обработка, — сказано в проекте федерального закона.

В интервью РИА Новости Миронов сообщил, что законопроект направлен на борьбу с дипфейками и подчеркнул, что активное развитие цифровых технологий в России привело к росту кибератак, интернет-мошенничества и краж у граждан.

— Особую опасность представляют технологии дипфейков – создания поддельных аудио-, видеоматериалов, которые мошенники используют для обмана, шантажа и подрыва доверия к институтам власти, — добавил лидер партии.

Миронов отметил, что дипфейк создается с помощью автоматизированной обработки изображения и голоса без участия человека. Однако уголовный кодекс не учитывает автоматизированную обработку данных и не предусматривает ответственность за незаконные действия с персональными данными, такие как их сбор, передача и хранение.

Лантратова сообщила, что законопроект предлагает добавить в Уголовный кодекс новое понятие — «автоматизированная обработка». Это преступление будет самостоятельным, что позволит привлекать к ответственности уже за сам факт незаконной обработки персональных данных алгоритмами. При этом не важно, были ли данные впоследствии использованы или сохранены.

По ее мнению, предлагаемое изменение усилит защиту прав граждан на частную жизнь и безопасность данных, а также приведет законодательство в соответствие с современными цифровыми вызовами.

