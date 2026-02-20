Губернатор Травников обсудил итоги цифровой трансформации Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников присутствовал на расширенном совещании коллегии регионального министерства цифрового развития и связи. Мероприятие проходило под руководством главы ведомства Сергея Цукаря.

Ключевой темой обсуждения стали итоги реализации в 2025 году национального проекта «Цифровая экономика и трансформация государства» на территории Новосибирской области. Регион уверенно входит в число лидеров страны по цифровой трансформации, занимая шестое место в рейтинге эффективности руководителей на уровне субъектов федерации по итогам прошлого года. Вклад сферы информационных технологий и связи в экономику региона продолжает расти. По предварительным данным, оборот местных компаний, работающих в этой отрасли, увеличился на 15% по сравнению с 2024 годом, достигнув примерно 220 миллиардов рублей. В этой сфере занято более 30 тысяч человек.

Основными направлениями цифровизации государственного управления в Новосибирской области являются повышение качества и оперативности предоставления электронных госуслуг для граждан и бизнеса, а также оптимизация межведомственного взаимодействия. Подавляющее большинство жителей региона (свыше 98% лиц старше 14 лет) имеют подтвержденные учетные записи на Едином портале государственных услуг.

Новосибирская область также демонстрирует высокие темпы обучения цифрового ассистента Макса на портале Госуслуг, занимая второе место в России. Макс уже успешно помогает в решении таких задач, как оформление компенсации родительской платы за детский сад, областного семейного капитала и получение разрешений на охоту.

В 2025 году, объявленном Годом защитника Отечества, особое внимание уделялось цифровым сервисам для участников специальной военной операции и их семей. В рамках пилотного проекта, совместно с федеральными ведомствами, оптимизировались меры поддержки, включая компенсацию расходов на ЖКУ, оплату детских садов, обеспечение бесплатным питанием и доступ к культурным и спортивным мероприятиям.

Министерством цифрового развития и связи региона активно разрабатывались и внедрялись новые цифровые сервисы на базе платформы национального мессенджера MAX. В MAX появились функции записи к врачу, запущены чат-боты Единого контактного центра и МФЦ, а также «Социальный навигатор НСО» для оперативного решения вопросов, связанных с мерами социальной поддержки.

Андрей Травников подчеркнул важность цифрового развития для региона и выразил благодарность представителям отрасли за достигнутые результаты. Он отметил, что цифровая трансформация охватывает все сферы жизни, и призвал уделять внимание не только отдельным проектам, но и системным аспектам взаимодействия. Глава региона высоко оценил проделанную работу и отметил наличие в Новосибирской области множества интересных команд, компаний и проектов.