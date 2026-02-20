Блогер из Великобритании назвал Новосибирск второй родиной

26-летний британский блогер Уилл Эггертон снова посетил Новосибирск. Он родился в Манчестере, но вырос в маленьком городке близ Бристоля. Он давно интересовался странами СНГ, особенно Россией, и в 2015 году начал путешествие по стране, получив белорусскую визу, которая позволяет посещать и РФ.

Первое впечатление Уилла от новосибирцев — добрые и открытые люди. Он с радостью фотографируется с прохожими, с некоторыми из них потом еще и встречается.

Британец уже несколько недель в Новосибирске. Перед истечением визы он мечтает побывать на Кавказе. У него осталось два месяца. Сейчас он наслаждается погодой, гуляет, фотографируется и общается с фанатами. Недавно он побывал в Бердске и планирует поездку в Искитим.

Аудитория Уилла в соцсетях насчитывает около миллиона человек. Блог британец начал вести случайно во время пандемии. Тогда ему было скучно, и он решил снять несколько видео. Поначалу ролики набирали мало просмотров, но со временем их популярность выросла.

— Я делал контент про английский язык, рассказывал русским про сленг. Затем в 2023 году поехал в Молдову, там уже снимал про путешествия и свою жизнь. Вот тогда аудитория заметно увеличилась, — рассказал он изданию ГОРСАЙТ.

Параллельно с этим молодой человек продолжал активно совершенствовать свой русский язык, который начал учить ещё в студенческие годы. Теперь он свободно общается с жителями России, не испытывая никаких трудностей.

— Я бы очень хотел вернуться сюда, но сперва нужно получить визу. Для этого мне нужно съездить в Англию. Пока что у меня есть возможность путешествовать и удалённо работать. Новосибирск я уже считаю своей второй родиной, хоть и провёл здесь в общей сложности два-три месяца, — заключил Уилл Эггертон.

Ранее редакция сообщала о то, что новосибирский блогер набирает миллионы просмотров на видео о рыбалке.