Новый всплеск роста цен на кофе на 10-20% ожидают в Новосибирске

Кофейный рынок в раздрае

Рынок кофе в 2026 году характеризуется фундаментальным противоречием. С одной стороны, разного рода аналитические прогнозы говорят о профиците предложения, который составит примерно 10 млн. мешков. Мировое кофейное производство может достичь 182,5 млн. мешков, в то время как потребление 172,5 млн.

С другой стороны, розничные цены остаются стабильно высокими.

— Сорт арабика достиг исторического максимума в 440 центов за фунт в 2025 году, в марте же 2026 года стоимость снизилась и составила 307 центов. Ожидания продавцов кофейного сырья к концу 2026 года — на уровне 225 центов (- 27 % от мартовских цен). Сорт робуста также взял свой максимум цен в 2025 году — 4500 долларов за тонну, в марте 2026 цена значительно снизилась и составила 3596 долларов, и прогнозные ожидания на конец 2026 года — приблизительно 2500 долларов за тонну. Все это отражается на стоимости чашки кофе в кофейне, отметила доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК НГПУ Елена Ельцова в комментарии, предоставленном редакции пресс-службой вуза.

Давление на цены

Эксперт проанализировала ситуацию на кофейном рынке, чтобы дать прогноз о перспективах повышения цен на любимый напиток новосибирцев.

Производственный фактор. В сезоне 2026-2027 годов в Бразилии прогнозируется рекордный урожай арабики — около 76 млн. мешков, что на 23-25 % больше, чем в предыдущем сезоне. Вьетнам, являющийся крупнейшим производителем робусты, ожидает рост производства почти на 10 % после восстановления от неблагоприятных погодных условий. Колумбия (второй производитель арабики) прогнозирует урожай около 12,6 млн. мешков, Уганда и Кот-д Ивуар увеличат производство на 3,6 %.

— То есть мировое предложение кофе увеличится, — констатирует Елена Ельцова.

Геополитика. Закрытие Ормузского пролива спровоцировало рост мировых цен на энергоносители выше $100 за баррель, привело к удлинению сроков доставки для маршрутов из Юго-Восточной Азии, введению военных страховых премий.

Регуляторные факторы. Например, регламент Европейского Союза требует от компаний значительных инвестиций в отслеживание цепочек поставок, что повышает «ценовой пол» для кофе.

Рост до 20%

Эксперт оценила, приведенные выше факторы могут отразиться на ценах в кофейнях в России в целом и в Новосибирске, в частности. По данным Елены Ельцовой, в российских кофейнях в феврале-марте текущего года: средний сегмент напитка обходился покупателям в 210 — 250 рублей за чашку (основные сетевые кофейни), премиальный сегмент — 350 — 550 рублей (спешелти кофе, авторские напитки).

— Думаю, изменение цен в кофейнях будет проходить в 2 этапа: ближайшие 3-6 месяцев — умеренный рост розничных цен в пределах 10 — 20 % при условии стабильного курса рубля; период от 6 до 12 месяцев — если прогнозы рекордного урожая подтвердятся, давление на цены снизится, но назад к прежним ценам кофейни не вернутся, — прогнозирует Ельцова.

По ее наблюдению, сети и отдельные кофейни уже применяют меры для смягчения влияния роста цен:

незаметно уменьшают объем порции при сохранении цены;

пересобирают бленды (увеличивают долю более дешевой робусты в смесях для эспрессо);

внедряют гибридные напитки путем смешивания дорогой арабики с качественной робустой;

продвигают альтернативные напитки — матчу, цикорий, какао.

— Думаю, что в перспективе сырьевые цены на рынке снизятся примерно на 27-30 % от пиковых значений 2025 года. При этом цены в кофейнях вырастут в среднем на 15 %, в зависимости от региона и сегмента. Основной профит от снижения цен на сырье получат обжарщики и сети кофеен, а не конечные потребители, — констатирует Ельцова.

Она прогнозирует, что новый нормальный уровень цен на чашку кофе в среднем сегменте установится на уровне 230 — 280 рублей. При этом эксперт не исключила, что в розничных магазинах цена за упаковки зернового кофе может ощутимо снизится — от 10 до 15 % к концу 2026 года при благоприятном развитии событий.

Напомним, по данным геосервиса 2ГИС, в Новосибирске продолжается сокращение количества кофеен. За 2025 год этот формат в городе уменьшился на рекордные 21% — до 355 заведений. В то же время растёт число точек кофе на вынос — на 8% (373 точки в феврале 2026-го).

Основными причинами закрытия формата кофеен эксперты называют ошибки в выборе места, высокую конкуренцию, рост затрат и отсутствие управленческого опыта. Ситуацию усугубляет подорожание сырья на фоне глобального кризиса на рынке кофе и изменение привычек горожан, которые все чаще экономят, беря кофе с собой из дома или покупая его в сетевых автоматах.

