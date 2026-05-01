Новый всплеск роста цен на кофе на 10-20% ожидают в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Общепит региона уже начал уменьшать порции, пересобирать ассортимент и продвигать альтернативные напитки, чтобы сохранить клиентов

Кофейный рынок в раздрае

Рынок кофе в 2026 году характеризуется фундаментальным противоречием. С одной стороны, разного рода аналитические прогнозы говорят о профиците предложения, который составит примерно 10 млн. мешков. Мировое кофейное производство может достичь 182,5 млн. мешков, в то время как потребление 172,5 млн.

С другой стороны, розничные цены остаются стабильно высокими.

— Сорт арабика достиг исторического максимума в 440 центов за фунт в 2025 году, в марте же 2026 года стоимость снизилась и составила 307 центов. Ожидания продавцов кофейного сырья к концу 2026 года — на уровне 225 центов (- 27 % от мартовских цен). Сорт робуста также взял свой максимум цен в 2025 году — 4500 долларов за тонну, в марте 2026 цена значительно снизилась и составила 3596 долларов, и прогнозные ожидания на конец 2026 года  — приблизительно 2500 долларов за тонну. Все это отражается на стоимости чашки кофе в кофейне, отметила доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК НГПУ Елена Ельцова в комментарии, предоставленном редакции пресс-службой вуза.

Давление на цены

Эксперт проанализировала ситуацию на кофейном рынке, чтобы дать прогноз о перспективах повышения цен на любимый напиток новосибирцев.

Производственный фактор. В сезоне 2026-2027 годов в Бразилии прогнозируется рекордный урожай арабики — около 76 млн. мешков, что на 23-25 % больше, чем в предыдущем сезоне. Вьетнам, являющийся крупнейшим производителем робусты, ожидает рост производства почти на 10 % после восстановления от неблагоприятных погодных условий. Колумбия (второй производитель арабики) прогнозирует урожай около 12,6 млн. мешков, Уганда и Кот-д Ивуар увеличат производство на 3,6 %.

— То есть мировое предложение кофе увеличится, — констатирует Елена Ельцова.

Геополитика. Закрытие Ормузского пролива спровоцировало рост мировых цен на энергоносители выше $100 за баррель, привело к удлинению сроков доставки для маршрутов из Юго-Восточной Азии, введению военных страховых премий.

Регуляторные факторы. Например, регламент Европейского Союза требует от компаний значительных инвестиций в отслеживание цепочек поставок, что повышает «ценовой пол» для кофе.

Рост до 20%

Эксперт оценила, приведенные выше факторы могут отразиться на ценах в кофейнях в России в целом и в Новосибирске, в частности. По данным Елены Ельцовой, в российских кофейнях в феврале-марте текущего года: средний сегмент напитка обходился покупателям в 210 — 250 рублей за чашку (основные сетевые кофейни), премиальный сегмент — 350 — 550 рублей (спешелти кофе, авторские напитки).

— Думаю, изменение цен в кофейнях будет проходить в 2 этапа: ближайшие 3-6 месяцев — умеренный рост розничных цен в пределах 10 — 20 % при условии стабильного курса рубля; период от 6 до 12 месяцев — если прогнозы рекордного урожая подтвердятся, давление на цены снизится, но назад к прежним ценам кофейни не вернутся, — прогнозирует Ельцова.

По ее наблюдению, сети и отдельные кофейни уже применяют меры для смягчения влияния роста цен:

  • незаметно уменьшают объем порции при сохранении цены;
  • пересобирают бленды (увеличивают долю более дешевой робусты в смесях для эспрессо);
  • внедряют гибридные напитки путем смешивания дорогой арабики с качественной робустой;
  • продвигают альтернативные напитки — матчу, цикорий, какао.

— Думаю, что в перспективе сырьевые цены на рынке снизятся примерно на 27-30 % от пиковых значений 2025 года. При этом цены в кофейнях вырастут в среднем на 15 %, в зависимости от региона и сегмента. Основной профит от снижения цен на сырье получат обжарщики и сети кофеен, а не конечные потребители, — констатирует Ельцова.

Она прогнозирует, что новый нормальный уровень цен на чашку кофе в среднем сегменте установится на уровне 230 — 280 рублей. При этом эксперт не исключила, что в розничных магазинах цена за упаковки зернового кофе может ощутимо снизится  — от 10 до 15 % к концу 2026 года при благоприятном развитии событий.

Напомним, по данным геосервиса 2ГИС, в Новосибирске продолжается сокращение количества кофеен. За 2025 год этот формат в городе уменьшился на рекордные 21% — до 355 заведений. В то же время растёт число точек кофе на вынос — на 8% (373 точки в феврале 2026-го).

Основными причинами закрытия формата кофеен эксперты называют ошибки в выборе места, высокую конкуренцию, рост затрат и отсутствие управленческого опыта.  Ситуацию усугубляет подорожание сырья на фоне глобального кризиса на рынке кофе и изменение привычек горожан, которые все чаще экономят, беря кофе с собой из дома или покупая его в сетевых автоматах.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь. Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Ольга Радзиховская: Лайки не греют

Cтарший преподаватель кафедры практической и специальной психологии Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), психолог Ольга Радзиховская считает, что Первомай — это отличное время для разговора с близкими:

— Ценности — это не файл. Их нельзя загрузить в голову через TikTok или «разговоры о важном». Они не передаются по воздуху и уж точно не зависят от количества лайков под фотографией с триколором.

По реке Обь поплывут бревна: владельцев маломерных судов Новосибирска попросили не выходить на воду

Автор: Юлия Данилова

С 22 часов 30 минут 1 мая до 2 часов 30 минут 2 мая через водосливную плотину Новосибирской ГЭС из водохранилища в Обь будет произведён технологический пропуск плавающей древесины. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям мэрии города.

— Бревна могут быть опасны для надувных лодок, катеров и гидроциклов. Прочим судовладельцев также необходимо проявлять предельную осторожность во время пропуска древесины, — отметили в мэрии.

Центр Новосибирска перекроют из-за репетиций ко Дню Победы

Автор: Оксана Мочалова

В центре Новосибирска временно перекроют движение транспорта и средств индивидуальной мобильности из-за репетиций парада в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. Автомобилистам придётся искать объезд дважды: 3 мая с 07:00 до 13:00 и 6 мая с 18:30 до 23:00.

В те же дни возможно закрытие входов и выходов на станции метро «Площадь Ленина»: 3 мая с 8:30 до 12:00, 6 мая с 18:30 до 22:30. Решение об этом примет оперативный штаб МВД. Кроме того, с 6 по 9 мая на ряде улиц введут временные ограничения движения и парковки. Администрациям районов поручено с 3 по 10 мая исключить сужение проезжей части на улицах-дублерах Красного проспекта — Советской, Мичурина, Серебренниковской и Каменской.

Сибиряки съедают почти восемь тысяч тонн шашлыка за майские праздники

Автор: Артем Рязанов

В майские праздники жители Сибирского федерального округа съедают 7,9 тысячи тонн мяса на мангале, что составляет 12% от общего объёма по всей России. На одного человека приходится около 900 граммов шашлыка. По этому показателю округ занимает четвёртое место среди регионов страны. Эти данные предоставлены Центром устойчивого развития Россельхозбанка.

— В Сибирском федеральном округе к мангалам выходят 8,8 миллиона человек. При среднем показателе в 900 граммов на едока общий объём потреблённого мяса достигает 7,9 тысячи тонн. Несмотря на капризы погоды, сибиряки демонстрируют приверженность традиции загородных выездов и чаще, чем в других округах, включают в шашлычное меню говядину, — рассказала руководитель Центра устойчивого развития РСХБ Наталья Худякова.

Систему контроля эффективности вакцинации животных в Сибири нужно совершенствовать

Автор: Юлия Данилова

Ряд регионов Сибири в конце прошлого года столкнулся с особо опасным заболеванием животных, эпизоотическая ситуация оставалась напряженной в течение всего первого квартала 2026 года. В ряде субъектов ситуацию удалось купировать максимально оперативно, на некоторых территориях её развитие привело к достаточно серьёзным экономическим последствиям. Об этом сообщил заместитель полпреда президента в СФО Вадим Головко на совещании по вопросам обеспечения эпизоотического благополучия в регионах округа.

— Аппарат полномочного представителя еще в начальной стадии активно включился в работу по предотвращению распространения заболевания — было налажено межведомственное взаимодействие, сформулированы предложения по усилению контроля и предупреждению заноса опасных заболеваний животных, — отметил Головко.

Тоннель под Транссибом начали формировать строители четвертого моста в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

Концессионер четвертого моста через Обь ведет монтаж рамной части 45-метрового тоннеля, расположенного в створе улицы Станиславского.

— Этот элемент является одним из последних в развязке, к которой примыкают пять ещё не открытых съездов. Участок дороги высотой 5 метров с шестью полосами движения будет перенаправлять транспортные потоки под Транссибирской магистралью. Общая длина тоннеля вместе с подходами составляет 285 метров, — пояснили к ГК «ВИС».

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

