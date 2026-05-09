Новосибирск попал в список самых опасных регионов для автопутешественников

Автор: Юлия Данилова

В топ-10 также входит Омская область

Около 3% дорожных аварий по ОСАГО в России фиксируется во время автопутешествий. Новосибирская область оказалась на втором месте в стране, после Москвы и Московской области (22%), по количеству таких аварий — 15%. Об этом сообщила пресс-служба Страхового Дома ВСК. Для сравнения, на третьем месте Санкт-Петурберг (6%). В топ-10 из сибирских регионов также входит Омск (4%).

Страховщики выделили самые безопасные среди популярных туристических направлений:

  • трассы Северного Кавказа (на все регионы СКФО, включая Карачаево-Черкессию, Северную Осетию, Дагестан, Кабардино-Балкарию, Чечню и т.д. приходится не более 1,8% страховых событий по ОСАГО),
  • Татарстана и Нижегородской области (по 1,5%),
  • Волгоградской области (1,1%),
  • Алтая (0,5%),
  • Ярославской области (0,4%),
  • Карелии (0,05%).

Весной много аварий происходит в апреле и мае. Однако, самое опасное время года для автотуристов — осень (57% страховых событий происходит в октябре, 18% — в сентябре, 7% — в ноябре).

Чаще всего при загородных поездках в ДТП попадают следующие автомобили: Toyota (15%), LADA (8%), Kia, Hyundai (по 6,8%), Nissan (7%), Volkswagen (4,6%) и Honda (4,8%).

Напомним, в 2025 году регион вошел в топ по популярности автомобильного туризма.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область лидирует в стране по страховому мошенничеству в ОСАГО. Это стало причиной резкого удорожания полисов для автовладельцев в декабре 2025 года. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

