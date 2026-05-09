Новосибирск попал в список самых опасных регионов для автопутешественников

Около 3% дорожных аварий по ОСАГО в России фиксируется во время автопутешествий. Новосибирская область оказалась на втором месте в стране, после Москвы и Московской области (22%), по количеству таких аварий — 15%. Об этом сообщила пресс-служба Страхового Дома ВСК. Для сравнения, на третьем месте Санкт-Петурберг (6%). В топ-10 из сибирских регионов также входит Омск (4%).

Страховщики выделили самые безопасные среди популярных туристических направлений:

трассы Северного Кавказа (на все регионы СКФО, включая Карачаево-Черкессию, Северную Осетию, Дагестан, Кабардино-Балкарию, Чечню и т.д. приходится не более 1,8% страховых событий по ОСАГО),

Татарстана и Нижегородской области (по 1,5%),

Волгоградской области (1,1%),

Алтая (0,5%),

Ярославской области (0,4%),

Карелии (0,05%).

Весной много аварий происходит в апреле и мае. Однако, самое опасное время года для автотуристов — осень (57% страховых событий происходит в октябре, 18% — в сентябре, 7% — в ноябре).

Чаще всего при загородных поездках в ДТП попадают следующие автомобили: Toyota (15%), LADA (8%), Kia, Hyundai (по 6,8%), Nissan (7%), Volkswagen (4,6%) и Honda (4,8%).

