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Общество

Стол для комиссии на защите диплома: выпускники вузов Новосибирска спорят, нужно ли соблюдать традиции

Автор: Артем Рязанов

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В некоторых вузах преподавателей предупредили, чтобы студенты не устраивали застолье — это могут расценить как взятку

В соцсетях российские выпускники жалуются на траты ради «задобривания» комиссии на защите дипломов. Суммы и формат «фуршета» в вузах разные. В НГТУ студенты скидываются примерно по 300 рублей — покупают воду, фрукты, орехи, иногда цветы; в группе из 18 человек расходы получаются умеренными. В НГПУ по традиции ставят тортики, чтобы после защиты комиссия могла попить чай, — это делают добровольно.

Как отмечает Горсайт, во многих вузах ограничиваются минимумом. В СИУ РАНХиГС студентам прямо сказали, что требовать угощения незаконно; в итоге купили пиццу (в том числе для себя) и поставили на стол воду. В НГУ преподавателей предупредили, чтобы студенты не устраивали застолье — это могут расценить как взятку; ограничились букетами и водой (даже газированной — на это никто не возмутился).

Не обошлось без курьёзов: в одном из вузов преподаватель предложил «нарвать сирень по дороге», но у рецензента началась аллергия — букет пришлось выбросить.

При этом в некоторых вузах традиция жива: преподаватели прямо говорят, что будут рады угощению. Например, в одном из университетов комиссия обозначила желаемый набор — выпечка, колбасная нарезка, фрукты и вода. При этом внутри групп нередко возникают споры: одни хотят сделать стол эстетичнее (например, заказать канапе), другие настаивают на практичности и большем объёме еды.

Многие студенты верят, что дорогой фуршет повышает лояльность комиссии, но подтверждений такой закономерности нет.

Ранее редакция сообщала о том, что выпускники новосибирских вузов ищут работу.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : комиссия Защита диплом вузы

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Футбольный клуб «Сибирь» проиграл «Велесу» в двух переходных матчах

Автор: Артем Рязанов

21 июня команды «Сибирь» и «Велес» провели ответный стыковой матч за право участвовать в Лиге Пари. После проигрыша в первом матче со счётом 1:4 «Сибирь» должна была одержать победу с разницей не менее чем в три мяча.

В первом матче, который прошёл 17 июня в Домодедово, «Велес» одержал уверенную победу над командой из Новосибирска со счётом 4:1. Сибирякам нужно было отыгрывать три гола. До перерыва хозяева поля дважды поразили ворота соперника: на 10-й минуте Антон Кобялко точно пробил с близкого расстояния, а в конце первого тайма он же головой отправил мяч в сетку.

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Доктор Костюченко назвала главные ошибки грибников в лесу

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области скоро начнется сезон сбора дикоросов. Леса манят горожан обилием грибов и ягод, однако каждый год спасатели фиксируют десятки случаев, когда привычная прогулка превращается в чрезвычайное происшествие. По словам врача-эксперта, профессора кафедры медицины катастроф Пироговского университета Марины Костюченко, главная беда в лесу — это не дикие звери и не отсутствие еды, а переоценка собственных сил и неправильно подобранный гардероб.

Многие новосибирцы, выезжая на природу, предпочитают одежду защитных и темных тонов, считая ее практичной. Однако с точки зрения безопасности это грубая ошибка. Спасателям крайне сложно заметить человека в камуфляже среди сухой травы или вечернего леса.

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В проект по изменению уровней высшего образования вошли новые участники

Автор: Оксана Мочалова

В России продолжается масштабное обновление системы высшего образования. К пилотному проекту по изменению уровней профессионального образования присоединяются новые участники. Правительство утвердило правила проведения эксперимента на 2026/2027–2029/2030 учебные годы, и теперь в нем примут участие 17 вузов по всей стране. Среди них как те, кто уже тестирует новую модель с 2023 года, так и 11 новых университетов.

Новыми участниками проекта стали Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, МГТУ имени Баумана, Московский физико-технический институт, медицинский университет имени Пирогова, Российский университет транспорта, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет и Южный федеральный университет.

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Новосибирские литераторы получили официальный статус

Автор: Оксана Мочалова

С 1 сентября 2026 года в России официально вступает в силу профессиональный стандарт «Писатель». Документ, утвержденный приказом Минтруда от 10 ноября 2025 года, закрепляет права авторов: легализует их деятельность, позволяет подтверждать стаж, официально оформлять трудовые отношения с издательствами и рассчитывать на социальные гарантии. До этого момента законодательного определения профессии «писатель» в стране не существовало.

Инициатива исходила от профессионального сообщества. Разработкой занималась Ассоциация союзов писателей и издателей России при поддержке Союза писателей России, Союза российских писателей и Литературного института имени Горького.

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Жаркая и переменчивая неделя ожидает новосибирцев с 22 июня

Автор: Оксана Мочалова

В 2026 году июнь в Новосибирске выдался по-настоящему жарким, и многие горожане уже успели устать от палящего солнца. Предстоящая неделя внесет долгожданное разнообразие: солнце будет сменяться дождями, а зной — кратковременной прохладой. Согласно данным метеосервисов, с 22 по 28 июня новосибирцам стоит быть готовыми к локальным ливням и грозам, особенно во второй половине недели.

В первые дни, с понедельника по среду, погода будет радовать обилием солнца и стабильным теплом. Дневные температуры в тени будут колебаться в диапазоне от +25 до +29 градусов, а по ощущениям воздух может прогреваться до +30…+32°C. Ночные показатели останутся комфортными — около +16…+20°C. Ветер ожидается слабый, однако отдельные порывы могут достигать 7 метров в секунду.

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Семейная ипотека станет дороже для новосибирцев

Автор: Оксана Мочалова

С 1 июля 2026 года условия выдачи семейной ипотеки изменятся. Об этом сообщил в ходе форума «Движение» замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. Конкретные параметры обновлённой программы пока не раскрываются, но как сообщает «Ъ» со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения, речь идет не просто о повышении ставок, а о введении дифференцированных условий в зависимости от количества детей в семье и региона проживания.

Для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге лимит кредита сохранят на уровне 12 млн рублей, но ставка вырастет до 12% годовых. В остальных регионах, включая Новосибирскую область, лимит для таких семей останется прежним — 6 млн рублей, а ставка поднимется до 10% годовых.

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Стол для комиссии на защите диплома: выпускники вузов Новосибирска спорят, нужно ли соблюдать традиции

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