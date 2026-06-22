Стол для комиссии на защите диплома: выпускники вузов Новосибирска спорят, нужно ли соблюдать традиции

В соцсетях российские выпускники жалуются на траты ради «задобривания» комиссии на защите дипломов. Суммы и формат «фуршета» в вузах разные. В НГТУ студенты скидываются примерно по 300 рублей — покупают воду, фрукты, орехи, иногда цветы; в группе из 18 человек расходы получаются умеренными. В НГПУ по традиции ставят тортики, чтобы после защиты комиссия могла попить чай, — это делают добровольно.

Как отмечает Горсайт, во многих вузах ограничиваются минимумом. В СИУ РАНХиГС студентам прямо сказали, что требовать угощения незаконно; в итоге купили пиццу (в том числе для себя) и поставили на стол воду. В НГУ преподавателей предупредили, чтобы студенты не устраивали застолье — это могут расценить как взятку; ограничились букетами и водой (даже газированной — на это никто не возмутился).

Не обошлось без курьёзов: в одном из вузов преподаватель предложил «нарвать сирень по дороге», но у рецензента началась аллергия — букет пришлось выбросить.

При этом в некоторых вузах традиция жива: преподаватели прямо говорят, что будут рады угощению. Например, в одном из университетов комиссия обозначила желаемый набор — выпечка, колбасная нарезка, фрукты и вода. При этом внутри групп нередко возникают споры: одни хотят сделать стол эстетичнее (например, заказать канапе), другие настаивают на практичности и большем объёме еды.

Многие студенты верят, что дорогой фуршет повышает лояльность комиссии, но подтверждений такой закономерности нет.

Ранее редакция сообщала о том, что выпускники новосибирских вузов ищут работу.