Кадры для АПК: Новосибирская область запускает новую программу поддержки

11 августа на плановом заседании под председательством губернатора Андрея Травникова правительство Новосибирской области утвердило новую меру государственной поддержки. Она предусматривает компенсацию расходов на обновление и переоборудование учреждений среднего профессионального образования и школ с агротехнологическим уклоном.
Данное нововведение будет внесено в постановление регионального правительства № 121-па от 23 марта 2009 года, определяющее направления поддержки сельскохозяйственного сектора Новосибирской области из областного бюджета. Детали нововведения представил заместитель председателя правительства и министр сельского хозяйства области Андрей Шинделов.
— Новая форма господдержки в Новосибирской области позволит инвесторам компенсировать часть их прямых затрат на обновление, ремонт и оснащение оборудованием учреждений среднего профессионального образования, а также заказчикам ключевых проектов – затраты на капитальный ремонт и оснащение школ с агротехнологическими классами. Финансирование будет идти из областного бюджета в рамках регионального проекта «Кадры в агропромышленном комплексе», направленного на повышение кадровой обеспеченности предприятий, — подчеркнул Андрей Шинделов.
Важно отметить, что мероприятия по подготовке и развитию кадров для агропромышленного сектора соответствуют задачам и целям нового национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
После подписания постановление будет опубликовано на сайте Правительства региона.
Фото предоставлено пресс-службой правительства Новосибирской области. Автор фото: правительство НСО
