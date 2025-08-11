Рекламодателям

Продвижение на онлайн-площадках и сервисах выбирают 84% предпринимателей Сибири

  • 11/08/2025, 16:30
Автор: Юлия Данилова
Средний рекламный бюджет — 51 тысяча рублей в месяц

Чаще всего сибирские предприниматели, которые выходят на онлайн-площадки с рекламой, ведут бизнес в такой сфере, как «Красота и здоровье» (13%). На втором месте по востребованности обучение и деловые услуги — по 7%. На третьем — продвижение услуг по строительству и ремонту (6%). По 5% рекламных объявлений приходится на грузо- и пассажирские перевозки, доставку еды и продуктов, а также товары для хобби, пояснили Infopro54 в пресс-службе «Авито Рекламы».

Большинство предпринимателей Сибирского федерального округа продвигают услуги на классифайдах (сайтах с объявлениями, 57%), 33% предпочитают размещать рекламу в соцсетях, 21% — на маркетплейсах, 16% работают с рекламой только в оффлайне.

Среди рекламных каналов 20% предпринимателей Сибири предпочитают рекламу на классифайдах и маркетплейсах, 18% выбирают таргетированную рекламу в соцсетях, 17% — продвижение в картографических сервисах.

Наиболее эффективным инструментом для привлечения клиентов и увеличения продаж предприниматели СФО назвали рекламу на классифайдах и маркетплейсах (30%), 22% оценили эффективность размещения рекламы в мессенджерах, 16% — в соцсетях, 13% выбирают размещение на ТВ, 12% — в поиске, по 9% — у блогеров и на щитах наружной рекламы, 8% — e-mail рассылки.

Что касается рекламных бюджетов, то 44% владельцев бизнеса в Сибири тратят на продвижение до 20 тысяч рублей в месяц. Еще 16% выделяют на это бюджет до 50 тысяч рублей, 10% — от 50 до 70 тысяч. В среднем рекламный бюджет предпринимателей округа составляет 51 тысячу рублей в месяц.

Ранее редакция сообщала о том, что треть новосибирских предпринимателей не видят отдачи от рекламы. При этом большинство бизнесменов инвестируют в продвижение не более 20 тысяч рублей в месяц. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Дмитрий Колодаев, генеральный директор ООО «Агент-Контейнер», менеджер профессионального бокса

Дмитрий Колодаев: В инвестициях в профессиональный спорт пока нет системности

Новосибирцы изучают мировые практики и намерены совершенствовать работу по поиску перспективных спортсменов
