МВД изменит правила регистрации автомобилей в России

МВД России подготовило изменения в регламент регистрации транспортных средств. Об этом сообщила Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

В министерстве уточнили, что проект приказа расширяет список документов, необходимых для смены собственника автомобиля. Это позволит вдовам и вдовцам использовать транспортные средства, которые принадлежали их супругам, участвовавшим в специальной военной операции (СВО).

В проект приказа добавят два новых документа для предоставления государственной услуги. Первый — свидетельство о праве пережившего супруга временно пользоваться автомобилем, который принадлежал погибшему участнику СВО. Второй — свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, выданное нотариусом по месту открытия наследства.

Если владелец автомобиля погиб в ходе специальной военной операции, вооруженного вторжения на территорию России или провокации на границе, в перечень документов добавят свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов.

