Четверть промышленного поголовья КРС в Новосибирской области была застрахована

Автор: Юлия Данилова

Дата:

По сравнению с 2024 годом, количество застрахованных сельхозживотных в регионе выросло в 3,5 раза

Частники почти не страхуются

В Национальном союзе агростраховщиков редакции Infopro54 рассказали о том, что по итогам 2025 года на условиях господдержки сельхозпроизводителями региона было застраховано 69 тысяч голов крупного рогатого скота (около 25% промышленного поголовья), 227 тысяч голов свиней (80%) и 3,7 млн голов птицы (51%). Для сравнения, годом ранее (по итогам 2024 года) было застраховано 20 тысяч голов КРС, 208 тысяч голов свиней, 4,2 млн голов птицы, пояснил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

— Страхование поголовья сельхозживотных в России с господдержкой было введено с 2013 году, в настоящий момент оно пользуется высоким спросом — по данным в России застраховано 48% поголовья (при усреднении по всем видам). Основной мотив к страхованию — высокий риск потерь от опасных инфекционных болезней животных (АЧС, птичий грипп, ящур, бруцеллез и другие), — отметил Биджов.

Опрошенные Infopro54 страховщики заявили, что частники своих животных в регионе практически не страхуют. Сельчане, к которым редакция обратилась за комментарием по этому вопросу, отметили, что выплаты часто не покрывают даже половину стоимости животного, поэтому люди считают страховку бесполезной.

В целом по России у Росгосстраха выплаты владельцам домашних животных в 2025 году превысили 60 млн рублей, из них более 22,2 млн рублей — выплаты за сельскохозяйственных животных с частных подворий. Чаще всего владельцы сельхозживотных страховали крупный рогатый скот — коров и быков: на эту категорию пришлось более 87% заявленных страховых случаев. Средняя выплата составила 41,5 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе компании. Порядка 3% обращений в 2025 году были связаны со страховыми случаями с лошадьми: средняя выплата по ним превысила 40,6 тысяч рублей.  Также были несколько обращений от владельцев коз.

Основные причины обращений по страховым случаям — травматизм животных: переломы и порезы передних и задних конечностей, травмы позвоночника и в результате — вынужденный убой. А также неинфекционные болезни внутренних органов.

— Чаще всего гибель животных происходила из-за тимпании рубца — коровы погибают через несколько часов после появления клинических признаков болезни, если им вовремя не оказать лечебную помощь. Также в течение года было зафиксировано несколько случаев асфиксии: привязанные на время выпаса животные задыхались, запутавшись в веревках и цепях. Было несколько случаев гибели животных под колесами транспорта, — пояснили в компании.

Среди рисков во время выпаса, помимо находящихся под напряжением оборванных проводов, — удар молнии или солнечный удар, опасность отравиться или проглотить инородный предмет, например, кусок стекла или проволоки.

В село пошли следователи

Напомним, вопрос со страховкой сельхозживотных актуализировался на мартовском заседании комитета по АПК регионального парламента. Депутаты поинтересовались, как будет решаться вопрос со страхованием залогов в виде КРС при кредитовании.

— На момент выдачи (кредитов) по новым предприятиям мы будем точечно смотреть и принимать определённые решения. С выходом в головной офис, — пояснил глава Новосибирского филиала «Россельхозбанка» Станислав Тишуров.

Между тем, ситуация в животноводческом комплексе региона сложная. С начала 2026 года на территории Новосибирской области выявлено 42 очага бешенства, а также случаи заболевания домашнего скота пастереллезом. В пяти районах, где зарегистрировано наибольшее количество очагов, введен карантин: в Баганском, Купинском, Черепановском, Ордынском и Карасукском. Очаги пастереллеза также локализованы.

Судя по сообщениям в соцсетях, в районах идет массовый забой и уничтожение скота. Местные жители категорически против.

10 марта стало известно, что следственное управление Следственного комитета по Новосибирской области инициировало проверку регионального Минсельхоза по статье о халатности из-за вспышки в регионе пастереллеза, а также по поводу изъятия животных у людей. Об этом сообщил Интерфакс. Проверка началась после обращения жителей села Козиха к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину и президенту РФ Владимиру Путину. Люди жаловались на то, что не могут получить информацию от местных властей. Депутаты тему комментировать отказываются, отправляя журналистов в правительство и управление ветеринарии.

По данным «Коммерсанта», случаи пастереллеза в Сибири начали фиксироваться с конца 2025 года. В Республике Алтай на середину января 2026 года было 40 очагов и 2 тыс. заболевших животных. На 10 февраля очагов было уже 70. 3 марта власти региона сообщили об отсутствии за последний месяц случаев заболевания, и действующие в регионе ограничения постепенно начали снимать, разрешив забой скота и продажу мяса. В Забайкалье режим ЧС действует с ноября 2025 года. В Бурятии на дорогах стоят посты, направленные на предотвращение завоза заболевания. В Новосибирской области случаи бешенства участились еще осенью 2025 года.

Между тем, Казахстан в феврале 2026 года запретил ввоз мяса из Новосибирской области и еще ряда российских регионов.

Помощь обещают

Стоит отметить, что 10 марта Минсельхоз региона впервые публично прокомментировал ситуацию в животноводческом комплексе области. В канале ведомства в мессенджере MAX заместитель председателя правительства региона, министр сельского хозяйства Андрей Шинделов сообщил, что  в связи сложившейся эпизоотческой ситуацией в регионе разрабатываются дополнительные комплексные меры поддержки собственников личных подсобных хозяйств: кроме компенсационных выплат собственникам, у которых были изъяты животные и (или) продукты животного происхождения. По его словам, в ближайшее время будут определены дополнительные социальные меры, предусматривающие выплаты, связанные с частичной потерей доходов семей, поддержку семей с детьми, а также меры господдержки на приобретение молодняка КРС для личных подсобных хозяйств, лишившихся сельскохозяйственных животных.

Ранее жители карантинных сел рассказывали редакции Infopro54 о том, что им предлагали платить за уничтоженных животных 170-190 рублей за килограмм живого веса. Для сравнения, на онлайн-площадок бычков предлагают к закупке по цене от 300 рублей за кг.

По данным ветеринарной службы, в 2025 году в регионе вакцинировано более 95000 сельскохозяйственных животных и более 203000 домашних животных. В 2026 году вакцинация продолжается.

— С гражданами проводятся разъяснительные беседы по вопросам введения карантина по пастереллёзу и бешенству. Вспышек иных инфекционных заболеваний животных в регионе нет, — подчеркнул начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения Юрий Шмидт.

10 марта новосибирский Минсельхоз опроверг слухи о вспышках ящура в регионе, попросил не мешать работе по борьбе с заболеваниями, а также предупредил, что попытки обойти правила могут повлечь административное и уголовное преследование.

Продукция безопасна

В соцсетях можно встретить вопросы жителей, интересующихся можно ли покупать мясо в магазинах и на рынках региона. Юрий Шмидт заявил, что вся продукция животного происхождения, поступающая в торговую сеть, проходит обязательную ветеринарно-санитарную экспертизу и является безопасной для потребителей.

Впрочем, стоит отметить, что выбор этой продукции серьезно сократился с середины февраля. Цены на мясо, которое завозят из других регионов, а то и стран, кусаются. На фоне карантина и уничтожения скота говядина в Новосибирске подорожала уже до 1600 рублей за килограмм.

Ранее редакция сообщала о том, что белорусская говядина не прошла проверку Россельхознадзора. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Подрядчики заплатят за поломанные деревья и кустарники в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Подрядные организации, выполняющие уборку снега в Новосибирске, на некоторых участках сваливают его на газоны, ломая высаженные там кустарники и деревья. В некоторых локациях вместо со снегом они сносят зеленые насаждения. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил сотрудникам муниципалитета и главам районов выявлять такие нарушения.

— После схода снега нужно провести обследование зелёных насаждений совместно с администрациями районов и профильными подразделениями мэрии. Там, где будут выявлены повреждения, подрядным организациям должны быть выставлены претензии, — заявил мэр Максим Кудрявцев.

Читать полностью

«Мы знаем о ситуации»: новосибирские депутаты прокомментировали забой коров в районах области

Автор: Юлия Данилова

Вопрос с карантинным забоем скота в районах Новосибирской области стоит на контроле правительства региона. Об этом корреспонденту редакции Infopro54 во время пресс-подхода сообщил председатель аграрного комитета регионального парламента Денис Субботин.

— Мы знаем об этой ситуации, вопрос стоит на контроле правительства и управления ветеринарии. За комментарием на эту тему лучше обратиться в управление ветеринарии, а по поводу компенсаций — в правительство, — добавил Субботин.

Читать полностью

Восемь садовых обществ в Новосибирске попадают в зону подтопления

Автор: Юлия Данилова

На территории Первомайского района Новосибирска находится пять садовых обществ, которые весной нередко попадают в зоны подтопления. Это СНТ «Волна», «Геофизик», «Строймашевец», «Геолог» и «Молодость». Сейчас уровень воды в районе этих обществ составляет 80 см, критический — 360 см, напомнил глава района Вадим Бобырь.

— Сегодня разработан и утвержден план мероприятий на территории района, проведено заседание комиссии по ЧС, консолидированы запасы материальных ресурсов для ликвидации подтоплений. В случае ухудшения ситуации примем меры по оповещению граждан через ЕДДС, громкоговорители, расположенные в СНТ, информационную расклейку. Ведем работу с председателями обществ, — перечислил Бобырь.

Читать полностью

Новосибирский Минсельхоз опроверг слухи о вспышках ящура

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области не зафиксированы случаи распространения ящура среди сельскохозяйственных животных. Министерство сельского хозяйства региона опровергло эти слухи, сообщил ТАСС. В ведомстве уточнили, что все текущие карантинные меры принимаются в связи со вспышками пастереллеза и бешенства.

— Карантинные мероприятия, которые проводятся из-за вспышек заболеваний, соответствуют всем ветеринарным правилам и обеспечены законодательством. Попытки обойти правила могут повлечь административное и уголовное преследование, — предупредили в Минсельхозе.

Читать полностью

Третий модуль проекта «Герои НовоСибири» стартовал в Новосибирской области

10 марта в Сибирском институте управления – филиале РАНХиГС начался третий этап практического модуля проекта «Герои НовоСибири». Это образовательная инициатива, направленная на ознакомление участников специальной военной операции с работой государственных структур. Открыл новый этап заместитель губернатора Константин Хальзов.

Хальзов пояснил, что проект поэтапно охватывает ключевые сферы управления: первый модуль был посвящен общим принципам управления, второй – экономике, а текущий, третий, сосредоточен на деятельности профильных ведомств, отвечающих за благополучие жителей области. В частности, речь идет о здравоохранении, социальной сфере, сельском хозяйстве, транспорте и образовании. По мнению замгубернатора, эти знания необходимы будущим руководителям на государственной гражданской службе. Он также отметил, что у каждого участника есть наставник, и проводилось масштабное совещание для определения векторов развития и потенциальных должностей для каждого члена команды проекта.

Читать полностью

«Где деньги?»: депутаты возмутились задержкой доведения субсидий до новосибирских аграриев

Автор: Юлия Данилова

Федеральные средства на субсидии по льготному кредитованию для аграриев пришли в Новосибирскую область еще в январе. Однако до сих пор они не дошли до сельхозпроизводителей. Этот вопрос подняли депутаты комитета по АПК регионального парламента.

— С 1 февраля Томская область начала выдавать эти деньги, Кемеровская область — с 15 февраля, Алтайский край — с 16 февраля. Когда эти деньги придут к новосибирским аграриям? — поинтересовался депутат, президент «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков.

Читать полностью
