Подрядчики заплатят за поломанные деревья и кустарники в Новосибирске

Подрядные организации, выполняющие уборку снега в Новосибирске, на некоторых участках сваливают его на газоны, ломая высаженные там кустарники и деревья. В некоторых локациях вместо со снегом они сносят зеленые насаждения. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил сотрудникам муниципалитета и главам районов выявлять такие нарушения.

— После схода снега нужно провести обследование зелёных насаждений совместно с администрациями районов и профильными подразделениями мэрии. Там, где будут выявлены повреждения, подрядным организациям должны быть выставлены претензии, — заявил мэр Максим Кудрявцев.

Первый заместитель мэра Иосиф Кодалаев доложил, что по фактам порчи зелёных насаждений во время уборки снега незамедлительно составляются акты. Если подрядчик отказывается возмещать ущерб, то сумма восстановительных работ будет востребована через суд. По его словам. после схода снега в городе пройдет комиссионное обследование зеленых насаждений, находящихся на гарантии.

Напомним, в 2025 году в Новосибирске второй год проходила масштабная работа по реконструкции газонов, высадке деревьев и кустарников. На комплексную реконструкцию было выделено 135 млн рублей. В 2026 году на программу восстановления газонов город планирует направить 130 млн, работы пройдут во всех районах.

Ранее редакция сообщала о том, что штрафы за нарушение правил благоустройства в Новосибирске хотят повысить в 30 раз. Соответствующее предложение горсовет в середине марта намерен направить в региональный парламент.