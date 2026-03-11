В Новосибирске инвалиды по зрению надеются на выплаты на корм для собак-поводырей

Инвалиды по зрению, проживающие в Новосибирской области, рассчитывают в 2026 году получить сертификаты на оплату корма для собак-проводников. Новая мера поддержки незрячих была анонсирована и одобрена на федеральном уровне в прошлом году, но пока сертификатов никто не получил. Infopro54 поговорил с владельцами собак-проводников и выяснил, почему они ждут скорейшего решения вопроса.

Впервые о планах выплачивать инвалидам по зрению компенсацию затрат на покупку корма для собак-проводников Минтруд РФ сообщил в сентябре 2025 года и пояснил, что такая выплата будет оформляться с использованием электронного сертификата. Был опубликован соответствующий проект постановления Правительства РФ. В нем было указано, что предельный размер оплаты корма для собаки составляет 60 838 рублей в год, и данная сумма подлежит индексации ежегодно соразмерно инфляции. Предполагалось, что постановление вступит в силу в январе 2026 года. На правительственных ресурсах на момент подготовки материала не удалось обнаружить сведений о том, что данный документ подписан. Но 24 декабря 2025 года на пленарном заседании Совета Федерации были одобрены изменения в закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и они как раз касались оплаты корма для собак-проводников, приобретаемого с использованием электронного сертификата. Исходя из того, что сертификатов еще нет, инвалиды по зрению делают вывод, что окончательного решения и проработанного механизма пока нет.

— Очень хочется надеяться, что такое решение где-то на подходе. Когда такие сертификаты появятся, это будет очень серьезная поддержка инвалидов по зрению. Предполагается, что эта озвученная сумма — 60 тысяч рублей — будет выделяться именно на покупку корма и сверх того, что сейчас государство выделяет на содержание собаки-проводника — это около 39 тысяч рублей. Я могу сказать по своей собаке, лабрадору Олдину: мешок корма на месяц стоит 7300 рублей, в год — 84 тысячи рублей. Такая сумма получается, потому что ему нужен гипоаллергенный корм. В общей сложности минимальная сумма в год на содержание собаки у меня около 100 тысяч рублей — это только питание и минимальное ветеринарное обслуживание (обработки от клещей и паразитов). Учитывая, что все сильно подорожало, многим инвалидам нужна поддержка. Есть примеры региональных выплат. Например, в Красноярске регион выделяет на собаку-поводыря 80 тысяч рублей в год плюсом к федеральной выплате. Мы, новосибирские владельцы собак-проводников, тоже обращались к региону за поддержкой, но нам в прошлом году отказали. И мы очень надеемся на федеральное решение по сертификатам, — рассказала Infopro54 инвалид по зрению, владелец собаки-проводника Ирина Бурмистрова.

Муж Ирины Бурмистровой Алексей Шилов тоже инвалид по зрению, и у него тоже собака-проводник — молодая овчарка Хетти. Ирина и Алексей работают, обеспечивают своих собак всем необходимым, но признают, что поддержка нужна всем. Собаки-проводники — это всегда представители крупных пород — немецкие овчарки, лабрадоры, голден-ретриверы. И соответственно траты на таких собак тоже крупные.

— Содержание собаки — история недешевая. И среди инвалидов по зрению есть люди, которые очень хотели бы, чтобы у них была такая собака, такое средство реабилитации, но им просто не на что ее содержать. Если человек не работает, живет на одну пенсию, то траты на корма, на ветеринарное сопровождение собаки могут оказаться неподъемными, к сожалению. И, конечно, 60 тысяч на корм для бесценного помощника были бы большим подспорьем для незрячих людей. Я свою собаку кормлю тем кормом, что ее кормили в учебно-кинологическом центре. Бренд дает небольшую скидку для собак-проводников, и получается не самая большая сумма. Но жизненные ситуации у всех разные. Иногда собакам нужно лечебное питание, кто-то на смешанном питании, кто-то на натуральном — и это все существенные расходы, — говорит владелец собаки-проводника Карина Байрамова.

В Новосибирске в настоящее время проживает порядка 2600 инвалидов по зрению. Только у 19 из них есть собаки-проводники.

