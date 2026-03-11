На Новосибирской ТЭЦ-5 модернизируют систему отбора и отгрузки золы-уноса

На ТЭЦ-5 завершается самый трудоемкий этап модернизации системы отбора и отгрузки золы-уноса на электрофильтрах шести котлов — сборка силоса золы-уноса. Это один из ключевых элементов приема, хранения и отгрузки золы. Проект силоса выполнила подрядная организация из Таганрога, а сами металлоконструкции изготовили в Искитиме.

Проект позволит упростить логистику и ускорить отгрузку продукта сгорания угля предприятиям стройиндустрии, пояснили в компании.

— Главное преимущество нового оборудования — возможность накопления и складирования золы для дальнейшей отгрузки предприятиям стройиндустрии. На первом этапе отбор золы будет производится с электрофильтров двух котлов, в дальнейшем — еще с четырех, — отметил Николай Вотяков начальник отдела реализации инвестиционных проектов СГК-Новосибирск.

По его словам, сейчас зола из бункеров отгружается в сухом виде напрямую в автотранспорт — золовозы. Максимальный объем отгрузки — 90 тысяч тонн в год. Если внешнего спроса нет, то зола смешивается с водой и в виде пульпы транспортируется по трубопроводам на золоотвал. Новое оборудование позволит делать запасы продукта сгорания угля, а также ускорит отгрузку и логистику. По предварительным расчетам новое оборудование позволит отгружать до 120 тысяч тонн золы-унос в год.

Завершить монтаж и провести пусконаладочные работы компания планирует до конца апреля. Общий объем вложений в проект составит 290 млн рублей.

Зола-унос — один из видов золошлаков — мелкодисперсный порошок, который образуется при сгорании угля, улавливается электрофильтрами и оседает в специальных бункерах. Как активная минеральная добавка применяется при производстве цемента, бетона, битумной гидроизоляции, сухих строительных смесей.

Ранее редакция сообщала о том, что золу-уноса начали использовать для ремонта дорог Сибири. Материал применяется для укрепления грунта.