Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Бизнес

На Новосибирской ТЭЦ-5 модернизируют систему отбора и отгрузки золы-уноса

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Общий объем вложений в проект составит 290 млн рублей

На ТЭЦ-5 завершается самый трудоемкий этап модернизации системы отбора и отгрузки золы-уноса на электрофильтрах шести котлов — сборка силоса золы-уноса. Это один из ключевых элементов приема, хранения и отгрузки золы. Проект силоса выполнила подрядная организация из Таганрога, а сами металлоконструкции изготовили в Искитиме.

Проект позволит упростить логистику и ускорить отгрузку продукта сгорания угля предприятиям стройиндустрии, пояснили в компании.

— Главное преимущество нового оборудования — возможность накопления и складирования золы для дальнейшей отгрузки предприятиям стройиндустрии. На первом этапе отбор золы будет производится с электрофильтров двух котлов, в дальнейшем — еще с четырех, — отметил Николай Вотяков начальник отдела реализации инвестиционных проектов СГК-Новосибирск.

По его словам, сейчас зола из бункеров отгружается в сухом виде напрямую в автотранспорт — золовозы. Максимальный объем отгрузки — 90 тысяч тонн в год. Если внешнего спроса нет, то зола смешивается с водой и в виде пульпы транспортируется по трубопроводам на золоотвал. Новое оборудование позволит делать запасы продукта сгорания угля, а также ускорит отгрузку и логистику. По предварительным расчетам новое оборудование позволит отгружать до 120 тысяч тонн золы-унос в год.

Завершить монтаж и провести пусконаладочные работы компания планирует до конца апреля. Общий объем вложений в проект составит 290 млн рублей.

Зола-унос — один из видов золошлаков — мелкодисперсный порошок, который образуется при сгорании угля, улавливается электрофильтрами и оседает в специальных бункерах. Как активная минеральная добавка применяется при производстве цемента, бетона, битумной гидроизоляции, сухих строительных смесей.

Ранее редакция сообщала о том, что золу-уноса начали использовать для ремонта дорог Сибири. Материал применяется для укрепления грунта.

Фото предоставлено пресс-службой СГК, автор Константин Стремоусов.

Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы

Рубрики : Бизнес

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : СГК НТСК зола-уноса

15
0
0
Предыдущая статья
Подрядчики заплатят за поломанные деревья и кустарники в Новосибирске

Подрядчики заплатят за поломанные деревья и кустарники в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Подрядные организации, выполняющие уборку снега в Новосибирске, на некоторых участках сваливают его на газоны, ломая высаженные там кустарники и деревья. В некоторых локациях вместо со снегом они сносят зеленые насаждения. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев поручил сотрудникам муниципалитета и главам районов выявлять такие нарушения.

— После схода снега нужно провести обследование зелёных насаждений совместно с администрациями районов и профильными подразделениями мэрии. Там, где будут выявлены повреждения, подрядным организациям должны быть выставлены претензии, — заявил мэр Максим Кудрявцев.

Читать полностью

Новый ГОСТ нагрузит бьюти-сообщество Новосибирска требованиями безопасности

Автор: Юлия Данилова

С 30 апреля 2026 года в России вступает в силу ГОСТ на маникюр. Участники рынка рассказали, как он повлияет на индустрию. Основное новшество в том, что ГОСТ приравнивает мастера на дому к полноценному предприятию бытового обслуживания.

Мастер по маникюру должен будет подтверждать квалификацию, то есть обязательно получить документ о профессиональной подготовке или переподготовке. При этом сертификаты частных онлайн-школ без лицензии во внимание приниматься не будут.

Читать полностью

«Мы знаем о ситуации»: новосибирские депутаты прокомментировали забой коров в районах области

Автор: Юлия Данилова

Вопрос с карантинным забоем скота в районах Новосибирской области стоит на контроле правительства региона. Об этом корреспонденту редакции Infopro54 во время пресс-подхода сообщил председатель аграрного комитета регионального парламента Денис Субботин.

— Мы знаем об этой ситуации, вопрос стоит на контроле правительства и управления ветеринарии. За комментарием на эту тему лучше обратиться в управление ветеринарии, а по поводу компенсаций — в правительство, — добавил Субботин.

Читать полностью

В Новосибирске выставили на торги акции завода «Сибэлектротерм»

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске стартовала процедура реализации ценных бумаг одного из старейших промышленных предприятий города. Конкурсный управляющий компании «Универсалстройинвест» (ООО «УСИ») Наталья Шейкина объявила о проведении открытого аукциона по продаже акций ОАО «Сибэлектротерм». Информация об этом появилась на федеральном портале «Федресурс».

На торги единым лотом выставлены обыкновенные и привилегированные акции завода. Покупателю предлагают приобрести 19 612 обыкновенных именных акций и 2 924 привилегированных акции типа А. Номинал каждой ценной бумаги составляет 1 000 рублей. Начальная стоимость всего пакета определена в 3 755 000 рублей. Торги пройдут в форме открытого аукциона с повышением цены. Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены и составляет 187 750 рублей.

Читать полностью

«Где деньги?»: депутаты возмутились задержкой доведения субсидий до новосибирских аграриев

Автор: Юлия Данилова

Федеральные средства на субсидии по льготному кредитованию для аграриев пришли в Новосибирскую область еще в январе. Однако до сих пор они не дошли до сельхозпроизводителей. Этот вопрос подняли депутаты комитета по АПК регионального парламента.

— С 1 февраля Томская область начала выдавать эти деньги, Кемеровская область — с 15 февраля, Алтайский край — с 16 февраля. Когда эти деньги придут к новосибирским аграриям? — поинтересовался депутат, президент «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков.

Читать полностью

Льготную ипотеку на вторичку старше 20 лет будут давать в малых городах России

Автор: Юлия Данилова

Обновленная семейная ипотека на вторичное жильё может стартовать в 2026 году. В нее войдут почти 900 городов страны, где практически не строятся новые дома. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, депутат от Новосибирской области Александр Аксененко. Он напомнил, что 26 февраля 2026 года президент России Владимир Путин дал поручение распространить семейную ипотеку на вторичку на покупку квартир в домах старше 20 лет.

Напомним, с весны 2025 года семейную ипотеку на вторичку распространили на 891 населенный пункт страны. Однако, к росту спроса это не привело, так как по действующей программе, по ипотеке можно взять квартиры в домах не старше 20 лет. В малых городах такие объекты — редкость.

Читать полностью
Актуальный разговор

Александра Болотова: Закон о русификации касается каждого бизнеса и его требования достаточно жёсткие

Предпринимателям стоит внимательно перечитать все свои вывески, рекламные и информационные материалы, а также сервисную информацию

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

На Новосибирской ТЭЦ-5 модернизируют систему отбора и отгрузки золы-уноса

Бизнес Власть Город

Подрядчики заплатят за поломанные деревья и кустарники в Новосибирске

Бизнес Общество

Новый ГОСТ нагрузит бьюти-сообщество Новосибирска требованиями безопасности

Бизнес Власть

«Мы знаем о ситуации»: новосибирские депутаты прокомментировали забой коров в районах области

Власть Общество

Восемь садовых обществ в Новосибирске попадают в зону подтопления

Бизнес

В Новосибирске выставили на торги акции завода «Сибэлектротерм»

Власть Общество

Новосибирский Минсельхоз опроверг слухи о вспышках ящура

Власть

Третий модуль проекта «Герои НовоСибири» стартовал в Новосибирской области

Власть

«Где деньги?»: депутаты возмутились задержкой доведения субсидий до новосибирских аграриев

Власть Недвижимость Общество

Льготную ипотеку на вторичку старше 20 лет будут давать в малых городах России

Бизнес Рынки

Рынок взыскания в России уходит от слова «коллектор»

Власть

В Новосибирской области развивается грантовая поддержка молодёжных инициатив

Общество

В Новосибирске на фоне карантина и уничтожения скота подорожала говядина

Бизнес

Клуб Директоров обсудил важность команды для достижения успеха в бизнесе

Общество Право&Порядок

Экс-директор новосибирского Центра водных видов спорта осужден на 8,5 лет

Спорт

ХК «Сибирь» одержала победу над «Авангардом» по буллитам

Общество

Новосибирские власти опровергли перекрытие дороги жителями ради спасения скота

Бизнес Власть Город

В Новосибирске снова планируют строительство трамвайной линии до автовокзала

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Прямым текстом

Денис Борисов: «Эскалацию», которую последний месяц пророчили, мы получили, но уже в виде войны

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности