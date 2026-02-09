Плата за воду без счетчика в Новосибирской области повысилась вдвое

В 2026 году в России повысили коэффициент при оплате тарифа на холодную воду без счетчика. Теперь он вырос вдвое — с 1,5 до 3. Это сделано для борьбы с мошенничеством. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия») в комментарии ТАСС.

Он привел примеры, когда число людей, фактически проживающих в квартире, не совпадает с количеством прописанных жильцов, особенно в арендных квартирах.

По его словам, иногда в квартире прописан только один человек или вообще никто, а живут, например, десять. Плата за воду при этом начисляется по нормативу.

— Как итог, фактический расход воды может в десятки раз превышать то, что указано в платежке, и за что, собственно, платят. В итоге финансовая нагрузка ложится на управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и других жильцов многоквартирного дома, — сказал Колунов.

Зампред подчеркнул, что повышающий коэффициент уже доказал свою эффективность, увеличив оснащенность помещений счетчиками до 90%.

— Теперь этот опыт столицы охватит всю страну, — подытожил парламентарий.

