Ректор НГУ объяснил, зачем вузы увеличивают число иностранных студентов

Новосибирские вузы в 2026 году планируют снова увеличить набор иностранных студентов в рамках развития экспорта образования. Это происходит на фоне изменений правил приёма в вузы для россиян. В представлении многих эти процессы ведут к сокращению мест для выпускников российских школ, а значит, и к закрытию для них так называемых социальных лифтов. Infopro54 попросил прокомментировать эту тему ректора Новосибирского госуниверситета.

В НГУ в текущем году обучаются порядка 1700 иностранных студентов. Это не предел, говорят в университете.

— У нас учатся студенты примерно из 60 стран. То есть очень внушительная география, и есть возможность и планы по дальнейшему развитию сотрудничества с Китаем и другими странами. Заинтересованность есть: люди идут не только на бакалавриат и магистратуру, но и в аспирантуру. Здесь нужно чётко понимать, что привлечение иностранных студентов — это политика государства и это инструмент , когда «мягкой силы»ы приобщаем людей из других стран к нашей культуре. И поскольку эта задача важная и государственная, на это выделяются отдельные квоты и отдельное финансирование. У наших молодых людей мы места не забираем. По всей стране до 2030 года планируется увеличить до 500 тысяч число квот на привлечение иностранных студентов. Это политически значимый шаг, на который идут дополнительные ресурсы, — рассказал Infopro54 ректор НГУ, член-корреспондент РАН Дмитрий Пышный.

В 2025 году на обучение только на бюджетных местах в России подали заявки 80 тысяч иностранцев. Из них 30 тысяч зачислили в крупнейшие российские вузы по правительственной квоте. Самые популярные направления обучения среди иностранцев — лечебное дело, экономика, менеджмент, стоматология, педагогика.

