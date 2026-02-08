Банки предупредили новосибирцев о фальшивых звонках

Мошенники постоянно изобретают всё более изощрённые методы для доступа к чужим средствам. Новая волна атак добралась до российских регионов, включая Новосибирск: жителям стали поступать звонки с коротких номеров, визуально похожих от официальных контактов банков.

Технология атаки основана на подмене номера с помощью IP-телефонии и иностранных операторов. Это позволяет злоумышленникам отображать на экране жертвы любой набор цифр, включая номера служб поддержки кредитных организаций. Несмотря на работу антифрод-систем, часть таких вызовов достигает абонентов.

Представители банков пояснили, что мошенники технически не могут звонить или отправлять СМС с настоящих номеров банка. Вместо этого они используют хитрости: добавляют в начало «+», заменяют цифры на схожие буквы (например, ноль на «О») или слегка меняют комбинацию цифр, чтобы номер казался знакомым.

Эксперты напоминают: сотрудники кредитных организаций никогда не запрашивают по телефону полные данные карты, коды из СМС, пароли или PIN-коды. При любых сомнениях рекомендуется положить трубку и перезвонить в банк по официальному номеру с сайта или с обратной стороны карты.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске мошенники рассылают сообщения о возврате средств за отопление.