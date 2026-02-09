В медицинских контрактах в Новосибирской области выявили коррупцию

Новосибирская компания привлечена к административной ответственности за коррупционное правонарушение. Она должна будет выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. В отношении руководителя компании возбуждено уголовное дело. Он обвиняется в подкупе работника контрактной службы, сообщила областная прокуратура.

По версии следствия, с 2020 по 2022 годы сотрудник коммерческой организации передал работнику контрактной службы свыше 500 тысяч рублей за содействие в заключении контрактов с медицинским бюджетным учреждением Новосибирской области.

По данным редакции Infopro54, речь идет о поставках медицинских изделий (шприцы, контейнеры). В деле фигурирует компания ООО «Премьер-Мед», основная деятельность — оптовая торговля фармацевтической продукцией.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске топ-менеджера Росатома арестовали по делу о взятке. Обвиняемый передал заместителю гендиректора НЗХК почти 1 млн рублей.