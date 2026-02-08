Пожар вспыхнул на Гусинобродском полигоне в Новосибирске

В ночь на 8 февраля в Новосибирске произошло возгорание на Гусинобродском полигоне твердых бытовых отходов. Пожар продолжался несколько часов.

Очаг возгорания был обнаружен около шести утра водителем бульдозера, который заметил тление с северной стороны полигона. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Для тушения был применен специальный метод — засыпка горящей площади снежно-грунтовой смесью. Спасателям удалось локализовать огонь.

По предварительным данным, причиной возгорания могло стать воспламенение биогаза, который образуется в толще старых отходов. Окончательные выводы будут сделаны после полной ликвидации пожара.

Гусинобродский полигон существует уже более 50 лет. Его площадь превышает 50 гектаров.

Напомним, в 2025 году региональный оператор АО «Спецавтохозяйство» был передан в собственность области.

В январе 2026 года представитель Генпрокуратуры раскритиковал работу региона по организации обращения с твердыми коммунальными отходами. Губернатор Андрей Травников сообщил, что в ближайшие четыре года в области планируется создать 11 объектов переработки и сортировки ТКО.

Ранее редакция сообщала, что «Левобережный» комплекс по переработке ТКО появится в Новосибирске в 2027 году, «Правобережный» — до конца 2029 года.