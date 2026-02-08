Мессенджер MAX станет официальным для новосибирского ЖКХ с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и фонды капремонта в Новосибирске начнут официальное взаимодействие с жителями через национальный мессенджер MAX. Решение было принято на федеральном уровне, исключение составит только Москва с собственной платформой.

В декабре Госдума приняла федеральный закон, которым предусмотрено использование многофункционального сервиса обмена информацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В конце того же месяца его подписал президент Владимир Путин. В январе правительство утвердило дополнительные критерии для подобных платформ.

Выбор в пользу отечественного мессенджера MAX авторы инициативы объясняют требованиями безопасности и необходимостью надежной идентификации пользователей, что особенно актуально для проведения удаленных общих собраний собственников.

Отмечается, что все привычные формы обращения в УК и ТСЖ, такие как личные приемы, письменные и телефонные обращения и другие сохраняются. Мессенджер станет дополнительным каналом коммуникации. Через него можно будет направлять обращения и получать ответ.

Точный порядок взаимодействия будет установлен Минстроем позже. Уже сейчас некоторые новосибирцы получают приглашения в тестовые домовые чаты MAX через Госуслуги, модератором которых выступает Государственная жилищная инспекция. Эксперты отмечают, что прямая агитация официальных лиц в таких чатах часто вызывает негативную реакцию жителей.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские школы просят учеников чаще писать в чатах классов в MAX. Это необходимо для отчетности.