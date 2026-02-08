Поиск здесь...
Мессенджер MAX станет официальным для новосибирского ЖКХ с 1 сентября

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Он станет дополнительным каналом наряду с телефонными звонками и личными приемами

С 1 сентября 2026 года управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и фонды капремонта в Новосибирске начнут официальное взаимодействие с жителями через национальный мессенджер MAX. Решение было принято на федеральном уровне, исключение составит только Москва с собственной платформой.

В декабре Госдума приняла федеральный закон, которым предусмотрено использование многофункционального сервиса обмена информацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В конце того же месяца его подписал президент Владимир Путин. В январе правительство утвердило дополнительные критерии для подобных платформ.

Выбор в пользу отечественного мессенджера MAX авторы инициативы объясняют требованиями безопасности и необходимостью надежной идентификации пользователей, что особенно актуально для проведения удаленных общих собраний собственников.

Отмечается, что все привычные формы обращения в УК и ТСЖ, такие как личные приемы, письменные и телефонные обращения и другие сохраняются. Мессенджер станет дополнительным каналом коммуникации. Через него можно будет направлять обращения и получать ответ.

Точный порядок взаимодействия будет установлен Минстроем позже. Уже сейчас некоторые новосибирцы получают приглашения в тестовые домовые чаты MAX через Госуслуги, модератором которых выступает Государственная жилищная инспекция. Эксперты отмечают, что прямая агитация официальных лиц в таких чатах часто вызывает негативную реакцию жителей.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские школы просят учеников чаще писать в чатах классов в MAX. Это необходимо для отчетности.

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Новосибирских застройщиков обяжут строже проверять мигрантов
Следующая статья
Погода готовит сюрпризы новосибирцам на предстоящей неделе

Автор: Оксана Мочалова

Наступающая неделя в Новосибирске станет примером классической февральской неустойчивости. С 9 по 15 февраля погода продемонстрирует весь спектр зимних сюрпризов: от кратковременной оттепели до возвращения серьезных морозов.

Согласно сводным данным метеосервисов, жителей города ждут резкие температурные колебания. Пик потепления ожидается в середине недели: во вторник и среду столбики термометров могут показать днем 0…+1°C. В эти же дни вероятны осадки в виде мокрого снега с дождем.

Читать полностью

Новосибирских застройщиков обяжут строже проверять мигрантов

Автор: Оксана Мочалова

МВД России предлагает существенно ужесточить ответственность генеральных подрядчиков в строительстве за нелегальный труд мигрантов. Законопроекты, разработанные ведомством, направлены на борьбу с «теневой» занятостью в этом секторе экономики, а также вводят прямые обязанности и крупные штрафы для руководителей юрлиц или ИП, являющихся генеральным подрядчиком.

Если поправки будут приняты,  компании будут обязаны проверять у мигрантов не только наличие патентов и соблюдение ограничений на виды деятельности, но и отсутствие в реестре контролируемых лиц.

Читать полностью

Банки предупредили новосибирцев о фальшивых звонках

Автор: Оксана Мочалова

Мошенники постоянно изобретают всё более изощрённые методы для доступа к чужим средствам. Новая волна атак добралась до российских регионов, включая Новосибирск: жителям стали поступать звонки с коротких номеров, визуально похожих от официальных контактов банков.

Технология атаки основана на подмене номера с помощью IP-телефонии и иностранных операторов. Это позволяет злоумышленникам отображать на экране жертвы любой набор цифр, включая номера служб поддержки кредитных организаций. Несмотря на работу антифрод-систем, часть таких вызовов достигает абонентов.

Читать полностью

Управление ветеринарии сообщило о вспышке пастереллёза в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область признана неблагополучной по пастереллёзу. Об этом сообщило управление ветеринарии Новосибирской области. На основании решения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) от 6 февраля 2026 года статус «неблагополучного» по данному заболеванию закреплён за Черепановским и Карасукским районами.

В управлении ветеринарии заявили, что ситуация находится под полным контролем.

Читать полностью

Агрессия у российских подростков показывает пробелы в их воспитании

В последние годы демографическая повестка, или, проще говоря, вопрос деторождения стоит в нашей стране как никогда остро. С одной стороны это, безусловно, правильная и важная тема. Чем больше у нас будет рождаться детей, причём желательно в полных и благополучных семьях, тем лучше. Вместе с тем, как мне представляется, в этом вопросе чрезвычайно важен не только количественный, но и качественный аспект. Иначе говоря, родить — это полдела. Самое главное — вырастить и правильно воспитать рождённых детей.

В этом отношении, как представляется, у нас отнюдь не всё благополучно.

Читать полностью

Новосибирск вводит дополнительные электрички для «Лыжни России»

Автор: Оксана Мочалова

14 февраля, в день проведения XLIV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», в Новосибирске будут запущены дополнительные электропоезда. На них спортсмены смогут комфортно и бесплатно доехать до места старта на лыжных базах Академгородка.

Два дополнительных состава будут курсировать по маршруту Новосибирск-Восточный – Новосибирск-Главный – Сеятель. Электропоезд №7601 отправится в 8:53, а с главного вокзала — в 9:15, прибыв на станцию Сеятель к 9:59. Обратный рейс №7602 начнется в 14:31.

Читать полностью
Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Общество

Погода готовит сюрпризы новосибирцам на предстоящей неделе

Власть Общество

Мессенджер MAX станет официальным для новосибирского ЖКХ с 1 сентября

Бизнес Власть Недвижимость

Новосибирских застройщиков обяжут строже проверять мигрантов

Общество

Банки предупредили новосибирцев о фальшивых звонках

Общество

Управление ветеринарии сообщило о вспышке пастереллёза в Новосибирской области

Общество

Агрессия у российских подростков показывает пробелы в их воспитании

Общество Спорт

Новосибирск вводит дополнительные электрички для «Лыжни России»

Общество

Ректор НГУ объяснил, зачем вузы увеличивают число иностранных студентов

Бизнес Общество Туризм

Новосибирцы стали чаще выбирать для отдыха зарубежные поездки

Авто

В Госдуме предложили увеличить штрафы за рекламу на транспорте

Общество

Новосибирские студенты сдают экзамены по игре в «умные» конструкторы

Общество

В Госдуме рассказали о скидках на оплату ЖКХ

Наука Общество

В Новосибирской области количество молодых учёных за год выросло на 0,4%

Власть

Губернатор Травников укрепляет позиции в рейтинге влияния

Власть

Андрей Травников и Александр Жуков обсудили реализацию федеральных проектов в НСО

Город Общество

Жителей района Новосибирска вынуждены скидываться на чистку улицы от снега

Бизнес Власть

Количество отказов по банковским операциям физических лиц в Сибири выросло в 10 раз

Общество

IT-бизнесмены из Новосибирска управляют популярными сервисами гаданий и эзотерики

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

