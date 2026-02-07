Новосибирск вводит дополнительные электрички для «Лыжни России»

14 февраля, в день проведения XLIV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», в Новосибирске будут запущены дополнительные электропоезда. На них спортсмены смогут комфортно и бесплатно доехать до места старта на лыжных базах Академгородка.

Два дополнительных состава будут курсировать по маршруту Новосибирск-Восточный – Новосибирск-Главный – Сеятель. Электропоезд №7601 отправится в 8:53, а с главного вокзала — в 9:15, прибыв на станцию Сеятель к 9:59. Обратный рейс №7602 начнется в 14:31.

Одновременно будет скорректировано расписание пригородного поезда №7310 Пригородный простор – Новосибирск-Восточный. В этот день он прибудет на станцию Новосибирск-Главный в 8:56 (на 13 минут позже), на станцию Новосибирск-Восточный в 9:11 (на 15 минут позже).

Напомним, гонка «Лыжня России» запланирована на территории лыжных баз Института ядерной физики имени Владимира Пелеганчука и имени Алика Тульского, расположенных по адресу улица Ионосферная, 3. К участию в мероприятии допускаются как граждане Российской Федерации, так и представители иностранных государств.

Организаторы подготовили несколько дистанций, адаптированных под разные возрастные и статусные группы. Например, детям 6-8 лет предложена трасса длиной 500 метров. Основной забег на 10 километров предназначен для женщин и мужчин 2007 года рождения и старше.

«Забег 2026» соберет руководителей областного и городского правительств, депутатов, управленцев государственных и муниципальных учреждений, а также титулованных спортсменов — олимпийцев, чемпионов мира и Европы.

В 2025 году гонка была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ней приняли участие почти 16 тысяч новосибирцев.

