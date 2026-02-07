Поиск здесь...
В Госдуме предложили увеличить штрафы за рекламу на транспорте

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Новосибирские водители поддерживают ликвидацию «передвижных билбордов»

В Госдуме предложили ужесточить правила рекламы на автомобилях и увеличить штрафы за их нарушение.

Предлагается изменить закон «О рекламе». Из него хотят убрать термин «передвижная», когда речь идет о рекламных конструкциях на транспорте. Инициаторы полагают, что нынешняя норма не учитывает автомобили, которые долго стоят на месте и выполняют функции стационарных рекламных носителей.

Штрафы за размещение рекламы на дорожных знаках и транспорте предусмотрены статьей 14.38 Кодекса об административных правонарушениях. Депутаты предложили их увеличить:

  • Для физических лиц штрафы предлагается увеличить с 3–5 тыс. руб. до 10–40 тыс. руб.
  • Для должностных лиц — с 30–50 тыс. руб. до 50–100 тыс. руб.
  • Для юридических лиц предлагается сохранить действующие штрафы в размере 0,5–1 млн руб.

Рассмотрение дел о нарушениях в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — планируют передать региональным органам исполнительной власти.

Несколько новосибирских водители высказали о таком решении:

— Давно пора! Едешь по городу, а вокруг — передвижные билборды. Машина должна быть машиной, а не рекламным стендом. Увеличение штрафов — хороший способ вернуть городу нормальный облик.

— На дороге такая реклама — лишний фактор риска. Яркий текст или картинка отвлекают, а если она на заднем стекле — вообще не видно, что там за водителем. Штрафы — адекватный способ снизить эти риски.

— В целом поддерживаю, но важно не перегнуть палку. Если реклама не мешает обзору и не закрывает важные элементы авто — почему бы и нет? А вот за «обклеенные» целиком машины штрафы точно стоит поднять.

Ранее редакция сообщала о том, что дорожный фонд Новосибирской области недобрал более миллиарда рублей.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

Средняя цена на новые машины в Новосибирске приближается к четырем миллионам

Автор: Артем Рязанов

В первый месяц 2026 года цены на новые автомобили в Новосибирской области выросли в среднем на 3%. Китайские марки стали лидерами как по росту, так и по снижению стоимости.

По данным Авто.ру Бизнес, средняя цена нового автомобиля в Новосибирской области в январе составила 3,68 миллиона рублей, что на 3,3% выше, чем в предыдущем месяце. Самый заметный рост средней стоимости — 12,1% — зафиксирован у китайского Chery Tiggo 7 Pro Max. В прошлом месяце он стоил в среднем 2,86 млн рублей. В список самых подорожавших моделей также вошли Tank 500 (+7,1%, 7,4 млн рублей) и Tank 300 (+4,8%, 4,64 млн рублей).

Читать полностью

Самые проблемные автомобили с пробегом в России назвали эксперты

Автор: Артем Рязанов

Покупка подержанного автомобиля — это всегда поиск баланса между ценой, состоянием и возможными рисками. Даже внешне идеальная машина может иметь скрытые проблемы: неоплаченные штрафы, участие в ДТП, использование в такси или ограничения на регистрацию.

Как отмечает директор департамента массовых продаж SpectrumData Артем Асонов, в прошлом году чаще всего проверяли автомобили трех марок — Toyota, Kia и Hyundai. Среди моделей лидерами стали Toyota Camry, Kia Rio и LADA Granta, каждая из которых была проверена пользователями более 3 000 раз в течение года.

Читать полностью

Сибиряки чаще всего берут автокредит на Haval, Toyota и Lada

Больше 18 млрд рублей оформили в кредит в Сбере жители регионов Сибири на покупку автомобилей в 2025 г. Объем автокредитования за год увеличился на 17%. Регионами с наибольшим приростом стали Новосибирская, Омская, Кемеровская области и Алтайский край.

Вырос и объем заёмных средств в расчете на одну сделку: если в 2024 средняя сумма автокредита составляла около 930 тыс. рублей, то в 2025 достигла 1,34 млн рублей.

Читать полностью

Запуск проекта белорусской компании в Линево запланирован к концу 2026 года

Автор: Юлия Данилова

Белорусская компания, которая специализируется на поддержке карьерной техники —  «БелТрансЛогистика» — зашла в ТОСЭР Линево в 2025 году.

— Сейчас резидент реализует проект. Его запуск запланирован на конец 2026- начало 2027 года, — сообщил врио генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Вячеслав Радионов.

Читать полностью

Резидентом новосибирского ПЛП стал дилерский центр грузовой техники

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в Промышленно-логистический парк Новосибирска зашел крупный дилерский и сервисный центр грузовой техники — ООО «НАМАП-Сибирь». Об этом сообщил генеральный директор УК Промышленно-логистического парка Новосибирской области Павел Буковинин.

— Объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей. Площадь объекта — 28 тысяч кв метров. Выход на проектную мощность запланирован на 2030 год. В ходе реализации проекта планируется создать 150 рабочих мест, — добавил он.

Читать полностью

Более миллиона рублей взыскали с жительницы Новосибирска за неоплаченный утильсбор

Автор: Артем Рязанов

С банковского счета 55-летней жительницы Новосибирска судебные приставы списали 1 134 000 рублей по решению суда.

Женщине предписано выплатить долг таможне. Причиной взыскания стал неоплаченный утилизационный сбор за Land Rover Range Rover 2022 года, ввезенный в Россию.

Читать полностью
