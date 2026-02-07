В Госдуме предложили увеличить штрафы за рекламу на транспорте

В Госдуме предложили ужесточить правила рекламы на автомобилях и увеличить штрафы за их нарушение.

Предлагается изменить закон «О рекламе». Из него хотят убрать термин «передвижная», когда речь идет о рекламных конструкциях на транспорте. Инициаторы полагают, что нынешняя норма не учитывает автомобили, которые долго стоят на месте и выполняют функции стационарных рекламных носителей.

Штрафы за размещение рекламы на дорожных знаках и транспорте предусмотрены статьей 14.38 Кодекса об административных правонарушениях. Депутаты предложили их увеличить:

Для физических лиц штрафы предлагается увеличить с 3–5 тыс. руб. до 10–40 тыс. руб.

Для должностных лиц — с 30–50 тыс. руб. до 50–100 тыс. руб.

Для юридических лиц предлагается сохранить действующие штрафы в размере 0,5–1 млн руб.

Рассмотрение дел о нарушениях в городах федерального значения — Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе — планируют передать региональным органам исполнительной власти.

Несколько новосибирских водители высказали о таком решении:

— Давно пора! Едешь по городу, а вокруг — передвижные билборды. Машина должна быть машиной, а не рекламным стендом. Увеличение штрафов — хороший способ вернуть городу нормальный облик. — На дороге такая реклама — лишний фактор риска. Яркий текст или картинка отвлекают, а если она на заднем стекле — вообще не видно, что там за водителем. Штрафы — адекватный способ снизить эти риски. — В целом поддерживаю, но важно не перегнуть палку. Если реклама не мешает обзору и не закрывает важные элементы авто — почему бы и нет? А вот за «обклеенные» целиком машины штрафы точно стоит поднять.

