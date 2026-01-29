Сибиряки чаще всего берут автокредит на Haval, Toyota и Lada

Больше 18 млрд рублей оформили в кредит в Сбере жители регионов Сибири на покупку автомобилей в 2025 г. Объем автокредитования за год увеличился на 17%. Регионами с наибольшим приростом стали Новосибирская, Омская, Кемеровская области и Алтайский край.

Вырос и объем заёмных средств в расчете на одну сделку: если в 2024 средняя сумма автокредита составляла около 930 тыс. рублей, то в 2025 достигла 1,34 млн рублей.

Чаще всего сибиряки с помощью автокредитования приобретают автомобили Haval, Toyota и Lada, на долю которых приходится около трети всех выдач авто. Среди новых авто больше 40% выдач приходится на два бренда из КНР — Haval и Chery. А среди подержанных каждая третья выдача приходится на японские марки — Toyota, Nissan и Honda. В целом доля покупаемых в автокредит подержанных машин в Сибири составляет немногим меньше 60%, новых — больше 40%.

Личный транспорт приобретают сибиряки самых разных возрастных категорий. В Алтайском крае, Кузбассе и Омской области это чаще всего мужчины старше 50 лет, в Новосибирской и Томской областях — 36-40 лет, а в Красноярском крае и Республиках Хакасия, Тыва и Алтай — 25-30 лет. Среди женской аудитории чаще всего новый транспорт приобретали автолюбительницы в возрасте от 36 до 40 лет.

Владислав Колотов, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:

«Клиентам Сбера доступны как стандартные программы автокредитования, так и льготные, включая оформление кредита с господдержкой. По льготной ставке можно приобрести новые легковые автомобили, произведённые в нашей стране не ранее 2025 года, включая модели Lada, «Москвич», Tenet, Evolute, Voyah и другие».

Получить поддержку банка и оформить автокредит легко и удобно — в отделениях Сбера, либо всего в несколько кликов в приложении СберБанк Онлайн в разделе «Кредиты». Для получения кредита необязателен первоначальный взнос или оформление каско, а при погашении нет никаких скрытых комиссий и платежей. Кроме того, воспользоваться финансовым инструментом можно и в дилерских центрах большинства автопроизводителей — на покупку новых авто распространяются субсидированные программы по ставке от 0,01%, а также льготные программы господдержки.

