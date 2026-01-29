Поиск здесь...
Сибиряки чаще всего берут автокредит на Haval, Toyota и Lada

Дата:

Общий объём автокредитования в регионах присутствия Сибирского банка Сбера за год вырос на 17%

Больше 18 млрд рублей оформили в кредит в Сбере жители регионов Сибири на покупку автомобилей в 2025 г. Объем автокредитования за год увеличился на 17%. Регионами с наибольшим приростом стали Новосибирская, Омская, Кемеровская области и Алтайский край.

Вырос и объем заёмных средств в расчете на одну сделку: если в 2024 средняя сумма автокредита составляла около 930 тыс. рублей, то в 2025 достигла 1,34 млн рублей.

Чаще всего сибиряки с помощью автокредитования приобретают автомобили Haval, Toyota и Lada, на долю которых приходится около трети всех выдач авто. Среди новых авто больше 40% выдач приходится на два бренда из КНР — Haval и Chery. А среди подержанных каждая третья выдача приходится на японские марки — Toyota, Nissan и Honda. В целом доля покупаемых в автокредит подержанных машин в Сибири составляет немногим меньше 60%, новых — больше 40%.

Личный транспорт приобретают сибиряки самых разных возрастных категорий. В Алтайском крае, Кузбассе и Омской области это чаще всего мужчины старше 50 лет, в Новосибирской и Томской областях — 36-40 лет, а в Красноярском крае и Республиках Хакасия, Тыва и Алтай — 25-30 лет. Среди женской аудитории чаще всего новый транспорт приобретали автолюбительницы в возрасте от 36 до 40 лет.

Владислав Колотов, заместитель председателя Сибирского банка Сбера:

«Клиентам Сбера доступны как стандартные программы автокредитования, так и льготные, включая оформление кредита с господдержкой. По льготной ставке можно приобрести новые легковые автомобили, произведённые в нашей стране не ранее 2025 года, включая модели Lada, «Москвич», Tenet, Evolute, Voyah и другие».

Получить поддержку банка и оформить автокредит легко и удобно — в отделениях Сбера, либо всего в несколько кликов в приложении СберБанк Онлайн в разделе «Кредиты». Для получения кредита необязателен первоначальный взнос или оформление каско, а при погашении нет никаких скрытых комиссий и платежей. Кроме того, воспользоваться финансовым инструментом можно и в дилерских центрах большинства автопроизводителей — на покупку новых авто распространяются субсидированные программы по ставке от 0,01%, а также льготные программы господдержки.

Ознакомиться с продуктовыми предложениями и полными условиями потребительского кредитования ПАО «Сбербанк» можно на сайте ПАО «Сбербанк»

ОЦЕНИВАЙТЕ СВОИ
ФИНАНСОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
И РИСКИ

Erid: F7NfYUJCUneTUTxWGKU7

Реклама. Рекламодатель: ПАО «Сбербанк»
Фото: ru.freepik.com/Автор: prostooleh

Запуск проекта белорусской компании в Линево запланирован к концу 2026 года

Автор: Юлия Данилова

Белорусская компания, которая специализируется на поддержке карьерной техники —  «БелТрансЛогистика» — зашла в ТОСЭР Линево в 2025 году.

— Сейчас резидент реализует проект. Его запуск запланирован на конец 2026- начало 2027 года, — сообщил врио генерального директора Корпорации развития Новосибирской области Вячеслав Радионов.

Читать полностью

Резидентом новосибирского ПЛП стал дилерский центр грузовой техники

Автор: Юлия Данилова

В 2025 году в Промышленно-логистический парк Новосибирска зашел крупный дилерский и сервисный центр грузовой техники — ООО «НАМАП-Сибирь». Об этом сообщил генеральный директор УК Промышленно-логистического парка Новосибирской области Павел Буковинин.

— Объем инвестиций в проект составит 1,3 млрд рублей. Площадь объекта — 28 тысяч кв метров. Выход на проектную мощность запланирован на 2030 год. В ходе реализации проекта планируется создать 150 рабочих мест, — добавил он.

Читать полностью

Более миллиона рублей взыскали с жительницы Новосибирска за неоплаченный утильсбор

Автор: Артем Рязанов

С банковского счета 55-летней жительницы Новосибирска судебные приставы списали 1 134 000 рублей по решению суда.

Женщине предписано выплатить долг таможне. Причиной взыскания стал неоплаченный утилизационный сбор за Land Rover Range Rover 2022 года, ввезенный в Россию.

Читать полностью

Рынок автокредитов в Новосибирской области в 2025 году снизился на треть

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году россияне взяли в банках 1,22 миллиона автокредитов на общую сумму 1,69 триллиона рублей, что в среднем составляет 140,91 миллиарда рублей в месяц. По сравнению с предыдущим годом количество выданных кредитов снизилось на 20%, а их объём — на 22%. В 2024 году было оформлено 1,52 миллиона автокредитов на сумму 2,18 триллиона рублей, или в среднем 181,69 миллиарда рублей в месяц, сообщили в Объединенном Кредитном Бюро (ОКБ).

В октябре 2025 года наблюдался пик автокредитования: банки выдали 138,84 тысячи кредитов на сумму 213,42 миллиарда рублей. Самые низкие темпы кредитования в этом сегменте были отмечены в феврале: тогда банки предоставили 73,76 тысячи кредитов на 85,01 миллиарда рублей.

Читать полностью

В Новосибирске из-за морозов спрос на отогрев автомобилей вырос в четыре раза

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске из-за сильных морозов резко вырос спрос на услуги по отогреву автомобилей. Запрос есть от владельцев самых разных транспортных средств: от малолитражек до фур и спецтехники. Infopro54 собрал данные о рынке отогрева авто и поговорил с его участниками.

По данным онлайн-справочников, в январе 2026 года в Новосибирске работает более 200 выездных бригад, оказывающих услуги по отогреву автомобилей. На рынке представлены мелкие компании, частные лица и несколько крупных служб, которые заявляют о десятках собственных экипажей «скорой помощи для авто». Их загрузка напрямую зависит от цифр, которые показывают уличные термометры. «Высокий сезон» — это сильные морозы. Прошлой зимой их почти не было. В этом году погода дает бригадам заработать.

Читать полностью

В Новосибирске сократили сроки выдачи водительских удостоверений

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске сократили время оформления водительских прав. Теперь документы можно подавать в электронном виде, что ускоряет процесс.

По данным регионального управления ГИБДД, теперь получить готовое водительское удостоверение можно за 5–8 дней, в то время как раньше это занимало около двух недель. Сокращение сроков стало возможным благодаря эффективному электронному взаимодействию между ведомствами.

Читать полностью
