Погода готовит сюрпризы новосибирцам на предстоящей неделе

Наступающая неделя в Новосибирске станет примером классической февральской неустойчивости. С 9 по 15 февраля погода продемонстрирует весь спектр зимних сюрпризов: от кратковременной оттепели до возвращения серьезных морозов.

Согласно сводным данным метеосервисов, жителей города ждут резкие температурные колебания. Пик потепления ожидается в середине недели: во вторник и среду столбики термометров могут показать днем 0…+1°C. В эти же дни вероятны осадки в виде мокрого снега с дождем.

Однако с четверга начнется постепенное похолодание, которое достигнет апогея к выходным. В ночные часы пятницы и субботы температура может опуститься до -14…-20°C, а днем не поднимется выше -12…-16°C. Снегопады разной интенсивности, согласно прогнозам, возможны на протяжении всей недели, особенно в среду, четверг, субботу и воскресенье.

Согласно народному календарю, оттепель в начале недели обманчива и не предвещает раннего тепла. А вот громкий крик ворон или воробьи, спешно утепляющие гнезда, по народным поверьям, точно предсказывают приближение сильной стужи и метелей.

