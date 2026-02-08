Поиск здесь...
Новосибирских застройщиков обяжут строже проверять мигрантов

Автор: Оксана Мочалова

Дата:

Подготовлены законопроекты о новых обязанностях генподрядчиков при найме иностранных рабочих

МВД России предлагает существенно ужесточить ответственность генеральных подрядчиков в строительстве за нелегальный труд мигрантов. Законопроекты, разработанные ведомством, направлены на борьбу с «теневой» занятостью в этом секторе экономики, а также вводят прямые обязанности и крупные штрафы для руководителей юрлиц или ИП, являющихся генеральным подрядчиком.

Если поправки будут приняты,  компании будут обязаны проверять у мигрантов не только наличие патентов и соблюдение ограничений на виды деятельности, но и отсутствие в реестре контролируемых лиц.

Согласно статистике ведомства, каждый год фиксируется порядка 80 тысяч нарушений, связанных с нелегальным наймом иностранцев, и львиная доля этих случаев приходится на строительную сферу.

— Правоприменительная практика по пресечению «теневой» занятости трудовых мигрантов показывает, что основной проблемой привлечения недобросовестных работодателей к административной ответственности является использование юридическими лицами различных незаконных схем – заключение трудовых договоров с иностранными гражданами через подрядчиков и субподрядчиков либо через фирмы – «однодневки», — говорится в пояснительной записке.

Вторым законопроектом предлагается ввести персональную административную ответственность индивидуальных предпринимателей и руководителей юрлиц за нарушение новых требований. Например, за неисполнение генподрядчику придется заплатить от 500 тыс. до 800 тыс. руб. Повторное нарушение повлечет увеличение штрафа — от 1,5 млн до 2,5 млн руб.

Проекты изменений находятся на стадии обсуждения.

Данные законопроекты МВД являются частью более масштабной законодательной инициативы, о которой ранее заявлял спикер Госдумы. В начале 2026 года председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал пакет законопроектов, призванных усилить контроль в сфере миграции.

Стоит отметить, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников на итоговой пресс-конференции сообщил, что общим трендом в регионе будет сокращение привлечения мигрантов в те сферы, где их можно заместить местными сотрудниками.  По его словам, иностранные рабочие будут привлекаться на конкретные предприятия, на конкретные объекты и в определенном количестве.

В 2025 году в Новосибирской области в перечень запрещенных сфер трудоустройства попали розничная торговля напитками и табачными изделиями, такси и детские сады. С 2026-го список увеличился. Добавились: деятельность автомобильного грузового транспорта, социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание и деятельность в области спорта.

Ранее редакция сообщала, что число врачей-мигрантов в российских больницах резко вырастет уже к 2030 году.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум

Мессенджер MAX станет официальным для новосибирского ЖКХ с 1 сентября

Мессенджер MAX станет официальным для новосибирского ЖКХ с 1 сентября

Автор: Оксана Мочалова

С 1 сентября 2026 года управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и фонды капремонта в Новосибирске начнут официальное взаимодействие с жителями через национальный мессенджер MAX. Решение было принято на федеральном уровне, исключение составит только Москва с собственной платформой.

В декабре Госдума приняла федеральный закон, которым предусмотрено использование многофункционального сервиса обмена информацией в сфере жилищно-коммунального хозяйства. В конце того же месяца его подписал президент Владимир Путин. В январе правительство утвердило дополнительные критерии для подобных платформ.

Читать полностью

Управление ветеринарии сообщило о вспышке пастереллёза в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область признана неблагополучной по пастереллёзу. Об этом сообщило управление ветеринарии Новосибирской области. На основании решения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) от 6 февраля 2026 года статус «неблагополучного» по данному заболеванию закреплён за Черепановским и Карасукским районами.

В управлении ветеринарии заявили, что ситуация находится под полным контролем.

Читать полностью

Новосибирцы стали чаще выбирать для отдыха зарубежные поездки

Автор: Оксана Мочалова

В начале 2026 года жители Новосибирска продемонстрировали возросший интерес к зарубежному отдыху. Согласно данным платформы Авиасейлс, доля международных бронирований в январе достигла 32%, что на процентный пункт больше, чем год назад. Несмотря на это, внутренний туризм сохранил своё лидерство, оставив за собой 68% всех поездок.

По данным аналитиков, новосибирцы стали планировать более продолжительные заграничные поездки. Средняя длительность такого путешествия в январе составила 10 дней. Для сравнения, поездки по России традиционно были короче — около пяти дней.

Читать полностью

Губернатор Травников укрепляет позиции в рейтинге влияния

Автор: Оксана Мочалова

Тройка лидеров рейтинга влияния

Обнародован очередной рейтинг влияния глав субъектов России от агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Он является показателем  политического веса губернаторов и их эффективности в глазах федерального центра. Каждое событие в регионе — успешный проект, рабочая встреча с президентом, публичная оговорка или происшествие меняет место в негласной иерархии.

Читать полностью

Андрей Травников и Александр Жуков обсудили реализацию федеральных проектов в НСО

Губернатор Андрей Травников подчеркнул, что благодаря этой поддержке удалось обеспечить финансирование ключевых объектов: продолжается строительство Восточного обхода, ведется реконструкция аэропорта Толмачёво, завершаются работы по созданию СКИФа и второй очереди университетского кампуса НГУ, а в следующем году планируется строительство детского реабилитационного центра. Особое внимание будет уделено центру имени академика Мешалкина. Глава региона отметил, что с такой поддержкой объем работы не уменьшится.

Александр Жуков, в свою очередь, отметил запуск множества крупных федеральных проектов, многие из которых приближаются к завершению. Он выразил удовлетворение по поводу ввода в эксплуатацию уникальной инфекционной больницы в поселке Садовый.

Читать полностью

Количество отказов по банковским операциям физических лиц в Сибири выросло в 10 раз

Автор: Юлия Данилова

В публичной плоскости много информации о том, что бизнес ужимается и сокращается из-за повышения налоговой нагрузки. Анализ финансовых потоков показывает, что это не соответствует действительности. Об этом сообщил руководитель МРУ Росфинмониторинга по СФО Дмитрий Шотт на круглом столе в НГУЭУ. Он отметил, что сейчас фиксируется больше схем дробления бизнеса. Кроме того, на рынке сформировался новый тренд.

— Если раньше подавляющее большинство платежей для осуществления расчетов и финансово-хозяйственной деятельности совершалось в секторе юридических лиц, то теперь они смещаются в сектор платежей P2P, то есть частных лиц. Однако тот объем операций, который проходит в секторах, переводах между физическими лицами, несоизмерим с деятельностью простых физических лиц. Это свидетельствует о том, что бизнес уходит в тень на фоне изменений в налоговом законодательстве, — отметил Шотт.

Читать полностью
