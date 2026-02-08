Новосибирских застройщиков обяжут строже проверять мигрантов

МВД России предлагает существенно ужесточить ответственность генеральных подрядчиков в строительстве за нелегальный труд мигрантов. Законопроекты, разработанные ведомством, направлены на борьбу с «теневой» занятостью в этом секторе экономики, а также вводят прямые обязанности и крупные штрафы для руководителей юрлиц или ИП, являющихся генеральным подрядчиком.

Если поправки будут приняты, компании будут обязаны проверять у мигрантов не только наличие патентов и соблюдение ограничений на виды деятельности, но и отсутствие в реестре контролируемых лиц.

Согласно статистике ведомства, каждый год фиксируется порядка 80 тысяч нарушений, связанных с нелегальным наймом иностранцев, и львиная доля этих случаев приходится на строительную сферу.

— Правоприменительная практика по пресечению «теневой» занятости трудовых мигрантов показывает, что основной проблемой привлечения недобросовестных работодателей к административной ответственности является использование юридическими лицами различных незаконных схем – заключение трудовых договоров с иностранными гражданами через подрядчиков и субподрядчиков либо через фирмы – «однодневки», — говорится в пояснительной записке.

Вторым законопроектом предлагается ввести персональную административную ответственность индивидуальных предпринимателей и руководителей юрлиц за нарушение новых требований. Например, за неисполнение генподрядчику придется заплатить от 500 тыс. до 800 тыс. руб. Повторное нарушение повлечет увеличение штрафа — от 1,5 млн до 2,5 млн руб.

Проекты изменений находятся на стадии обсуждения.

Данные законопроекты МВД являются частью более масштабной законодательной инициативы, о которой ранее заявлял спикер Госдумы. В начале 2026 года председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин анонсировал пакет законопроектов, призванных усилить контроль в сфере миграции.

Стоит отметить, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников на итоговой пресс-конференции сообщил, что общим трендом в регионе будет сокращение привлечения мигрантов в те сферы, где их можно заместить местными сотрудниками. По его словам, иностранные рабочие будут привлекаться на конкретные предприятия, на конкретные объекты и в определенном количестве.

В 2025 году в Новосибирской области в перечень запрещенных сфер трудоустройства попали розничная торговля напитками и табачными изделиями, такси и детские сады. С 2026-го список увеличился. Добавились: деятельность автомобильного грузового транспорта, социальных столовых, буфетов или кафетериев (в офисах, больницах, школах, институтах и пр.) на основе льготных цен на питание и деятельность в области спорта.

Ранее редакция сообщала, что число врачей-мигрантов в российских больницах резко вырастет уже к 2030 году.