Агрессия у российских подростков показывает пробелы в их воспитании

В последние годы демографическая повестка, или, проще говоря, вопрос деторождения стоит в нашей стране как никогда остро. С одной стороны это, безусловно, правильная и важная тема. Чем больше у нас будет рождаться детей, причём желательно в полных и благополучных семьях, тем лучше. Вместе с тем, как мне представляется, в этом вопросе чрезвычайно важен не только количественный, но и качественный аспект. Иначе говоря, родить — это полдела. Самое главное — вырастить и правильно воспитать рождённых детей.

В этом отношении, как представляется, у нас отнюдь не всё благополучно.

И дело отнюдь не только в многочисленных случаях насилия детей по отношению друг к другу в школьных стенах, и вообще не в достаточно высоком уровне подростковой преступности, хотя и это значимый индикатор неблагополучия в сфере воспитания. Агрессия — деструктивная форма выражения эмоций, и её использование говорит об отсутствии у ребёнка умений и каналов для проявления своих эмоций более цивилизованным способом. Но я в данном случае говорю в более широком контексте.

Я не сторонник идеализации советских времён, но тогда всё же родители гораздо больше внимания и сил уделяли воспитанию детей. Сегодня картина иная. Не во всех, естественно, но во многих семьях воспитательный процесс, по сути, отсутствует, зато он целиком переложен на школу, которая в силу целого ряда объективных и субъективных причин не имеет возможности в должной мере выполнять воспитательную функцию, о чём уже доводилось писать. По большому счёту, дети сегодня предоставлены сами себе, живя в своём замкнутом микромире социальных сетей и виртуальных интересов. Воспитание родителей же сводится к финансированию хотелок детей и в целом созданию им условий разной степени тепличности. Опять же, понятно, что немало и обратных примеров, даже из тех, что я знаю лично. Действительно, даже в моём не самом большом окружении много замечательных родителей, поэтому далеко не всё так беспросветно. Однако здесь тот случай, когда, как ни странно, тени виднее, и один негативный exemplum перекрывает десяток положительных.

В последнее время я достаточно много занимаюсь вопросами воспитания детей. В первую очередь, конечно, применительно к школьному образовательному процессу, с которым я тесно связан, так как получаю дополнительное педагогическое образование. Но не только. Ведь воспитание ребёнка начинается задолго до его прихода в школу — по сути, оно длится с первых дней его жизни. И здесь огромная роль отводится родителям, которым, конечно, желательно владеть хотя бы базовым набором педагогических знаний.

Как известно, педагогика — это наука о воспитании. А воспитание, в свою очередь, можно определить как целенаправленный процесс формирования и развития личности ребёнка. Процесс этот крайне непростой, требующий немалых усилий. Универсальных рецептов воспитания идеального ребёнка, конечно, не существует, но всё же, как представляется, можно выделить самые ключевые вещи.

Прежде всего, на мой взгляд, необходимо любить ребёнка и чутко прислушиваться к его желаниям и потребностям. Безусловно, все дети разные — по характеру, физиологическим особенностям, когнитивным способностям и т.п., поэтому использование стандартных, шаблонных методов редко оказывается эффективным. Ни в коем случае нельзя навязывать ребёнку того, что ему не нравится или не подходит. Можно пытаться приучать, заинтересовывать и т.д., но это следует делать максимально деликатно.

Далее, один из важнейших элементов воспитания заключается в том, чтобы открыто говорить с ребёнком о чувствах и эмоциях, которые он испытывает, помогать ему разбираться в них и учить их адекватному выражению. Искусство родителя проявляется в умении устанавливать доверительные отношения с ребёнком, и именно эмоциональная связь и душевная близость, возникающие в результате таких отношений, служат залогом успешного воспитания.

Кроме того, важно заботиться о гармоничном физическом и духовном развитии ребёнка в соответствии с древнеримским девизом mens sana in corpore sano. Телесный и духовный аспекты нераздельно связаны, взаимодополняя друг друга и обуславливая общее состояние здоровья и благополучия ребёнка.

Ну и, конечно, важно с самого начала закладывать в детей базисные нравственные ценности, общие представления о добре и зле, хорошем и плохом и т.п., и в том числе демонстрируя разницу между ними на собственном примере. К сожалению, как иногда кажется, судя по окружающим нас людям, у многих понимание этих фундаментальных вещей попросту отсутствует.

Не так давно я писал о зумерах и претензиях, которые к ним предъявляют — по сути, это в значительной степени издержки провалов в родительском воспитании. Я, впрочем, к большинству этих претензий отношусь иронично и вообще, по моему убеждению, самое главное, чтобы все дети росли здоровыми, счастливыми, были окружены заботой близких людей и получали те знания и навыки, которые позволят им в дальнейшем стать хорошими людьми и профессионалами в выбранной сфере деятельности. А всё остальное вторично.

Напомним, на минувшей неделе в России произошло несколько ЧП, связанных с подростками. В Уфе десятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата по учителю и нескольким школьникам. Ученица восьмого класса, напала на пятерых сверстников в школе Красноярска. Один из школьников получил ожоги 25% тела, двое – до 15%. Подростки регулярно становятся фигурантами дел, связанных с терроризмом.

