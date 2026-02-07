Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Яндекс.Метрика
Общество

Агрессия у российских подростков показывает пробелы в их воспитании

Дата:

Родители финансируют хотелки детей и создают им условия разной степени тепличности, считает новосибирский эксперт

В последние годы демографическая повестка, или, проще говоря, вопрос деторождения стоит в нашей стране как никогда остро. С одной стороны это, безусловно, правильная и важная тема. Чем больше у нас будет рождаться детей, причём желательно в полных и благополучных семьях, тем лучше. Вместе с тем, как мне представляется, в этом вопросе чрезвычайно важен не только количественный, но и качественный аспект. Иначе говоря, родить — это полдела. Самое главное — вырастить и правильно воспитать рождённых детей.

В этом отношении, как представляется, у нас отнюдь не всё благополучно.

И дело отнюдь не только в многочисленных случаях насилия детей по отношению друг к другу в школьных стенах, и вообще не в достаточно высоком уровне подростковой преступности, хотя и это значимый индикатор неблагополучия в сфере воспитания. Агрессия — деструктивная форма выражения эмоций, и её использование говорит об отсутствии у ребёнка умений и каналов для проявления своих эмоций более цивилизованным способом. Но я в данном случае говорю в более широком контексте.

Я не сторонник идеализации советских времён, но тогда всё же родители гораздо больше внимания и сил уделяли воспитанию детей. Сегодня картина иная. Не во всех, естественно, но во многих семьях воспитательный процесс, по сути, отсутствует, зато он целиком переложен на школу, которая в силу целого ряда объективных и субъективных причин не имеет возможности в должной мере выполнять воспитательную функцию, о чём уже доводилось писать. По большому счёту, дети сегодня предоставлены сами себе, живя в своём замкнутом микромире социальных сетей и виртуальных интересов. Воспитание родителей же сводится к финансированию хотелок детей и в целом созданию им условий разной степени тепличности. Опять же, понятно, что немало и обратных примеров, даже из тех, что я знаю лично. Действительно, даже в моём не самом большом окружении много замечательных родителей, поэтому далеко не всё так беспросветно. Однако здесь тот случай, когда, как ни странно, тени виднее, и один негативный exemplum перекрывает десяток положительных.

В последнее время я достаточно много занимаюсь вопросами воспитания детей. В первую очередь, конечно, применительно к школьному образовательному процессу, с которым я тесно связан, так как получаю дополнительное педагогическое образование. Но не только. Ведь воспитание ребёнка начинается задолго до его прихода в школу — по сути, оно длится с первых дней его жизни. И здесь огромная роль отводится родителям, которым, конечно, желательно владеть хотя бы базовым набором педагогических знаний.

Как известно, педагогика — это наука о воспитании. А воспитание, в свою очередь, можно определить как целенаправленный процесс формирования и развития личности ребёнка. Процесс этот крайне непростой, требующий немалых усилий. Универсальных рецептов воспитания идеального ребёнка, конечно, не существует, но всё же, как представляется, можно выделить самые ключевые вещи.

Прежде всего, на мой взгляд, необходимо любить ребёнка и чутко прислушиваться к его желаниям и потребностям. Безусловно, все дети разные — по характеру, физиологическим особенностям, когнитивным способностям и т.п., поэтому использование стандартных, шаблонных методов редко оказывается эффективным. Ни в коем случае нельзя навязывать ребёнку того, что ему не нравится или не подходит. Можно пытаться приучать, заинтересовывать и т.д., но это следует делать максимально деликатно.

Далее, один из важнейших элементов воспитания заключается в том, чтобы открыто говорить с ребёнком о чувствах и эмоциях, которые он испытывает, помогать ему разбираться в них и учить их адекватному выражению. Искусство родителя проявляется в умении устанавливать доверительные отношения с ребёнком, и именно эмоциональная связь и душевная близость, возникающие в результате таких отношений, служат залогом успешного воспитания.

Кроме того, важно заботиться о гармоничном физическом и духовном развитии ребёнка в соответствии с древнеримским девизом mens sana in corpore sano. Телесный и духовный аспекты нераздельно связаны, взаимодополняя друг друга и обуславливая общее состояние здоровья и благополучия ребёнка.

Ну и, конечно, важно с самого начала закладывать в детей базисные нравственные ценности, общие представления о добре и зле, хорошем и плохом и т.п., и в том числе демонстрируя разницу между ними на собственном примере. К сожалению, как иногда кажется, судя по окружающим нас людям, у многих понимание этих фундаментальных вещей попросту отсутствует.

Не так давно я писал о зумерах и претензиях, которые к ним предъявляют — по сути, это в значительной степени издержки провалов в родительском воспитании. Я, впрочем, к большинству этих претензий отношусь иронично и вообще, по моему убеждению, самое главное, чтобы все дети росли здоровыми, счастливыми, были окружены заботой близких людей и получали те знания и навыки, которые позволят им в дальнейшем стать хорошими людьми и профессионалами в выбранной сфере деятельности. А всё остальное вторично.

Напомним, на минувшей неделе в России произошло несколько ЧП, связанных с подростками. В Уфе десятиклассник открыл стрельбу из страйкбольного автомата по учителю и нескольким школьникам. Ученица восьмого класса, напала на пятерых сверстников в школе Красноярска. Один из школьников получил ожоги 25% тела, двое – до 15%. Подростки регулярно становятся фигурантами дел, связанных с терроризмом.

Дмитрий Овчинников — публицист, внештатно сотрудничает с новосибирскими СМИ, увлекается театром, публикует рецензии на спектакли на театральных сайтах.

Ранее редакция сообщала о том, что пропускной режим в школах Новосибирска ужесточили в середине декабря 2025 года после нападений подростков. Департамент образования проводит внезапные проверки частных охранных служб в школах и других учебных заведениях. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : подростки воспитание

22
0
0
Предыдущая статья
Новосибирск вводит дополнительные электрички для «Лыжни России»

Новосибирск вводит дополнительные электрички для «Лыжни России»

Автор: Оксана Мочалова

14 февраля, в день проведения XLIV открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», в Новосибирске будут запущены дополнительные электропоезда. На них спортсмены смогут комфортно и бесплатно доехать до места старта на лыжных базах Академгородка.

Два дополнительных состава будут курсировать по маршруту Новосибирск-Восточный – Новосибирск-Главный – Сеятель. Электропоезд №7601 отправится в 8:53, а с главного вокзала — в 9:15, прибыв на станцию Сеятель к 9:59. Обратный рейс №7602 начнется в 14:31.

Читать полностью

Ректор НГУ объяснил, зачем вузы увеличивают число иностранных студентов

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирские вузы в 2026 году планируют снова увеличить набор иностранных студентов в рамках развития экспорта образования. Это происходит на фоне изменений правил приёма в вузы для россиян. В представлении многих эти процессы ведут к сокращению мест для выпускников российских школ, а значит, и к закрытию для них так называемых социальных лифтов. Infopro54 попросил прокомментировать эту тему ректора Новосибирского госуниверситета.

В НГУ в текущем году обучаются порядка 1700 иностранных студентов. Это не предел, говорят в университете.

Читать полностью

Новосибирцы стали чаще выбирать для отдыха зарубежные поездки

Автор: Оксана Мочалова

В начале 2026 года жители Новосибирска продемонстрировали возросший интерес к зарубежному отдыху. Согласно данным платформы Авиасейлс, доля международных бронирований в январе достигла 32%, что на процентный пункт больше, чем год назад. Несмотря на это, внутренний туризм сохранил своё лидерство, оставив за собой 68% всех поездок.

По данным аналитиков, новосибирцы стали планировать более продолжительные заграничные поездки. Средняя длительность такого путешествия в январе составила 10 дней. Для сравнения, поездки по России традиционно были короче — около пяти дней.

Читать полностью

Новосибирские студенты сдают экзамены по игре в «умные» конструкторы

Автор: Юлия Данилова

Студенты Новосибирского государственного университета (НГПУ) — будущие педагоги дошкольного образования — изучают основы технического моделирования и осваивают первые шаги проектирования собственных механизмов на «умных» игрушках местных производителей.

— Доступные, в соответствии с возрастными возможностями и программой дошкольного образования, конструкторы способствуют развитию познавательно-исследовательской деятельности детей и познанию мира через конструирование и эксперименты. Они закладывают фундамент для таких ключевых компетенций XXI века, как изобретательность, творческое мышление, уверенность в своих силах, сотрудничество и умение решать комплексные задачи в коллективе, — отмечает заведующий кафедрой теории и методики дошкольного образования Института детства НГПУ Наталья Кузь.

Читать полностью

В Госдуме рассказали о скидках на оплату ЖКХ

Автор: Артем Рязанов

Участникам спецоперации и их семьям предоставляется скидка в 50% на оплату жилья и коммунальных услуг. Они также освобождаются от банковской комиссии при оплате ЖКУ и могут оформить отсрочку или рассрочку платежей, сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

—  Ключевая федеральная льгота связана с наличием статуса ветерана боевых действий. В соответствии с российским законодательством, ветеранам боевых действий предоставляется компенсация в размере 50% расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, включая плату за содержание жилья, коммунальные ресурсы и взносы на капитальный ремонт. Льгота распространяется также на совместно проживающих членов семьи, — сказал Якубовский РИА Новости.

Читать полностью

В Новосибирской области количество молодых учёных за год выросло на 0,4%

Автор: Мария Гарифуллина

В научных организациях Новосибирской области постепенно меняется возрастной состав сотрудников — молодых ученых стало больше. Власти называют это положительной тенденцией, но признают, что в целом по стране наука «молодеет» быстрее, чем в регионе.

— По итогам 25-го года мы в этом плане немножко помолодели: у нас число учёных до 39 лет увеличилось на 0,4%, но цифра пока не очень высокая. Она ниже общероссийской, и это связано в первую очередь, как ни странно, с числом научных организаций, вот тех самых фундаментальных школ, которые в составе своих коллективов имеют достаточно большое число остепенённых сотрудников, основателей этих школ. Вот сложилось так, как сложилось. Но в прошлом году мы увидели значительный прирост количества молодых инноваторов. Это не учёные, но ребята которые работают в смежных сферах, занимаются высокотехнологичными разработками, принимают участие и заявляются со своими стартапами в акселерационных программах, — сообщила Infopro54 заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

Читать полностью
Актуальный разговор

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Предпринимателям рекомендовали усилить мониторинг за контрагентами при заключении соглашений и провести проверку уже имеющихся контрактов

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Агрессия у российских подростков показывает пробелы в их воспитании

Общество Спорт

Новосибирск вводит дополнительные электрички для «Лыжни России»

Общество

Ректор НГУ объяснил, зачем вузы увеличивают число иностранных студентов

Бизнес Общество Туризм

Новосибирцы стали чаще выбирать для отдыха зарубежные поездки

Авто

В Госдуме предложили увеличить штрафы за рекламу на транспорте

Общество

Новосибирские студенты сдают экзамены по игре в «умные» конструкторы

Общество

В Госдуме рассказали о скидках на оплату ЖКХ

Наука Общество

В Новосибирской области количество молодых учёных за год выросло на 0,4%

Власть

Губернатор Травников укрепляет позиции в рейтинге влияния

Власть

Андрей Травников и Александр Жуков обсудили реализацию федеральных проектов в НСО

Город Общество

Жителей района Новосибирска вынуждены скидываться на чистку улицы от снега

Бизнес Власть

Количество отказов по банковским операциям физических лиц в Сибири выросло в 10 раз

Общество

IT-бизнесмены из Новосибирска управляют популярными сервисами гаданий и эзотерики

Бизнес Власть

«Не нравится на маркетплейсах, ищите другие способы сбыта»: в новосибирском Минпромторге обсудили проблемы швейных производств

Общество

В Новосибирске ожидается сильный ветер и снег на выходных

Бизнес

Бонусы Спасибо: как сибиряки экономят на доставке еды и топливе

Право&Порядок

В Новосибирске топ-менеджера Росатома арестовали по делу о взятке

Финансы

Женщины чаще страдают от обмана мошенников

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности