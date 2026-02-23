В школе Бердска закрыли шесть классов из-за протечки кровли

Из-за ненадлежащего содержания одной из школ Бердска Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Глава Следственный комитета России Александр Бастрыкин потребовал от главы областного управления Евгения Долгалева представить подробный доклад о ходе его расследования. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата Следственного комитета.

Уточняется, что в школе, принявшей своих первых учеников еще в 1988 году, за прошедшие почти четыре десятилетия ни разу не проводился капитальный ремонт. В результате в образовательном учреждении начала протекать крыша, а со стен обвалилась штукатурка. К тому же температура в классах намного ниже всех допустимых норм. При этом школьники продолжают заниматься в сырых, выстывших помещениях.

— Местные жители обратились в Информационный центр с жалобой на то, что в помещениях школы осыпается штукатурка, протекает крыша, а температура в классах не соответствует установленным нормам. При этом обращения в различные инстанции результатов не дали, — уточнили в пресс-службе.

Добавим, что в сообщении не уточняется номер школы. Но ранее директор управления образования администрации Бердска Михаил Каркавин рассказывал о протекание кровли в бердской школе №13. В результате были залиты потолки и стены на всех трех этажах. Всего промокло шесть кабинетов, где пришлось отменить занятия.

— С понедельника во вторую смену в школе №13 переходит параллель 8-х классов, — сказал директор управления образования Бердска. — О переводе учеников в другие школы речь не идет.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области обрушилась крыша в новой школе.