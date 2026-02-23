Поиск здесь...
В школе Бердска закрыли шесть классов из-за протечки кровли

Дата:

В образовательном учреждении не было капитального ремонта с 1988 года

Из-за ненадлежащего содержания одной из школ Бердска Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Глава Следственный комитета России Александр Бастрыкин потребовал от главы областного управления Евгения Долгалева представить подробный доклад о ходе его расследования. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата Следственного комитета.

Уточняется, что в школе, принявшей своих первых учеников еще в 1988 году, за прошедшие почти четыре десятилетия ни разу не проводился капитальный ремонт. В результате в образовательном учреждении начала протекать крыша, а со стен обвалилась штукатурка. К тому же температура в классах намного ниже всех допустимых норм. При этом школьники продолжают заниматься в сырых, выстывших помещениях.

— Местные жители обратились в Информационный центр с жалобой на то, что в помещениях школы осыпается штукатурка, протекает крыша, а температура в классах не соответствует установленным нормам. При этом обращения в различные инстанции результатов не дали, — уточнили в пресс-службе.

Добавим, что в сообщении не уточняется номер школы. Но ранее директор управления образования администрации Бердска Михаил Каркавин рассказывал о протекание кровли в бердской школе №13. В результате были залиты потолки и стены на всех трех этажах. Всего промокло шесть кабинетов, где пришлось отменить занятия.

— С понедельника во вторую смену в школе №13 переходит параллель 8-х классов, — сказал директор управления образования Бердска. —  О переводе учеников в другие школы речь не идет.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области обрушилась крыша в новой школе. 

Фото freepik.com, автор: Mateus-Andre.

Стоимость въездной визы в Египет для новосибирцев вырастет на 20%

С 1 марта 2026 года въездная виза в такую популярную среди новосибирских туристов страну, как Египет, подорожает на пять долларов, с 25-ти американских купюр до 30-ти. Об этом сообщает египетское издание Cairo 24 со ссылкой на документ Палаты туристических компаний и агентств страны.

Интересно, что приобретать визу по новой цене придется только путешественникам, прибывающим в аэропорты Каира и Хургады. Для курортов Синайского полуострова, включая Шарм-эль-Шейх, правила не меняются. Туристы, прилетевшие сюда, по-прежнему смогут получить бесплатную синайскую визу-пропуск сроком на 15 дней. Правда при выезде за пределы данного региона оплатить полноценную визу все же придется.

Читать полностью

300 тысяч рублей заплатят новосибирские УК за отсутствие домового чата в МАХ

Все более настойчиво внедряется первый национальный мессенджер в общественное цифровое пространство россиян. С сентября 2026 года все управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы должны будут наладить официальное взаимодействия с жителями посредством MАХа. За нарушение этого правила компаниям придется заплатить штраф до 300 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— Приказ Минстроя не вводит отдельный штраф за отсутствие домового чата или неразмещение информации в MАХ. Но это будет квалифицироваться как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований к деятельности ук. А это нарушение попадает под статью 7.23.3 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей, — пояснил парламентарий.

Читать полностью

У православных христиан начался Великий пост

22 февраля в Новосибирске отшумели последние масленичные гуляния. Сотни горожан посетили городские парки и скверы, где поучаствовали в народных забавах, полюбовались на традиционное сожжение чучела зимы и вдоволь наелись блинов. А 23 февраля начался самый строгий и самый продолжительный для православных Великий пост или 1-я седмица Четыредесятницы. Продлится период строжайшего воздержания до самой Пасхи, которая в этом году выпала на 12 апреля.

Первый день Великого поста, который и приходится на 23 февраля, называется чистый понедельник. Эти сутки принято проводить в молитвах, анализируя весь прошедший год, как бы отчитываясь перед Богом за все свои хорошие и плохие поступки. В последующие будние дни принято вспоминать о сотворении Богом мира и человека, а в пятницу переживать драму грехопадения Адама.

Читать полностью

Новосибирские мужчины предпочитают в подарок торты с пельменями

23 февраля новосибирцы, как и все жители России, отмечают самый мужской праздник — День защитников Отечества. В этот день принято поздравлять и одаривать сильную половину человечества. Традиционно в канун этого праздника фиксируется активное расширение ассортимента для поздравления мужчин. Об этом Infopro54 рассказали в пресс-службе маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

—  Продавцы предоставляют широкий выбор: от съедобных букетов с колбасой, сыром и морепродуктами до сладостей с праздничными надписями и тематическими рисунками, — перечислили в пресс-службе.

Читать полностью

Новосибирцев призвали привиться от клещевого энцефалита

Автор: Артем Рязанов

22 февраля отмечается Всемирный день борьбы с клещевым энцефалитом – острым вирусным заболеванием, которое передается через укусы инфицированных иксодовых клещей. В тяжелых случаях болезнь может вызвать инвалидность или даже смерть. Единственный надежный способ защиты – вакцинация. Прививка создает антитела, которые не дают вирусу проникнуть в центральную нервную систему.

— Прививаться нужно было еще вчера, как говорится. Но можно и сегодня. В идеальном варианте закончить вакцинопрофилактику нужно к моменту, когда клещи просыпаются. Прививаться можно в течение всего года, не поздно начать в любой момент, — подчеркивает Татьяна Ивлева, главный специалист по вакцинопрофилактике.

Читать полностью

В Госдуме сообщили о повышении пенсий в марте

Автор: Артем Рязанов

С 1 марта в России увеличатся пенсии для тех, кому в феврале исполнилось 80 лет, сообщила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, в интервью «Ленте.ру».

Важно подчеркнуть, что с 1 марта других повышений пенсий не запланировано.

Читать полностью
