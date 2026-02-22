В Новосибирской области в 2026 году собираются построить 289 навозохранилищ

В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области рассказали, как в регионе реализуется закон № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства», который известен как «закон о навозе». Он вступил в силу 1 марта 2023 года и вызвал активное обсуждение среди аграриев, потому что для соблюдения его требований нужны большие деньги. Infopro54 спросил главу регионального Минсельхоза и руководителей хозяйств о принятых решениях и построенных объектах.

По оценке, сделанной три года назад Министерством сельского хозяйства и администрациями муниципальных районов, в Новосибирской области надо построить 727 навозохранилищ. На это нужно порядка 14 миллиардов рублей. Сумма рассчитывалась исходя из того, что хозяйства будут строить бетонные хранилища для навоза. Один такой объект для хозяйства, у которого около 500 голов КРС, в ценах 2023 года оценивался в 50 миллионов рублей. Таких денег у большинства животноводческих хозяйств нет, говорят эксперты. Проблему долго обсуждали, предлагались различные решения, включая обращения к федеральным властям с просьбой о переходном периоде. В итоге никакой отсрочки не было. Хозяйства, у которых нет хранилищ, проверками и штрафами «не мучили» (как они сами говорили), но и отсрочек не давали. Региональные животноводческие комплексы постепенно начали строить площадки для хранения навоза и помета.

— Аграрии делают эти площадки. Конечно, бетонные лагуны под силу построить только крупным предприятиям с развитой инфраструктурой, с мощным поголовьем, с высокими показателями. Рядовые же сельхозпредприятия строят навозохранилища на глиняной основе, на глиняном замке. За 2025 год — хорошая прибавка по хранилищам в регионе, — сообщил Infopro54 министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

В региональном Минсельхозе со ссылкой на Россельхознадзор добавили, что 267 сельхозтоваропроизводителей подали уведомления о планах по строительству навозохранилищ в 2026 году. Суммарно речь идет о 289 объектах (некоторые хозяйства будут строить не одну площадку).

— Строительство навозохранилищ по новым требованиям — это очень затратная история. И где найти животноводам эти миллионы, не понятно. Мы строим, но сроки не буду называть пока. Дорогостоящий проект, — рассказал Infopro54 директор ЗАО «Новомайское» Олег Вотяков.

Основные требования закона № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства» регулируют обращение с навозом, пометом и подстилкой как с сырьем, а не отходами. Хранение допускается только на специализированных площадках, не являющихся объектами размещения отходов. Использовать можно лишь переработанный навоз, не содержащий патогенов и паразитов. Перед внесением в почву в качестве удобрения навоз должен быть определенным образом переработан и пройти лабораторный контроль. Новый закон о побочных продуктах животноводства во многом созвучен новым СанПиН по обращению с жидкими бытовыми отходами. Ни навоз, ни ЖБО не должны попадать в землю без предварительной переработки или очистки. Главный смысл, объясняют авторы законов, — защита почв от загрязнений.

Ранее редакция рассказывала, что в Новосибирской области надзорные ведомства начали с помощью беспилотников следить за тем, где животноводы складируют навоз.