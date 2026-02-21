Молельный дом для мусульман создали на территории ТГ «Левобережный» в Новосибирске

Мэрия Новосибирска в конце 2025 года, после проведения общественных обсуждений, предоставила ООО «Левобережное» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка для целей «осуществление религиозных обрядов (3.7.1)».

Как пояснили в ответ на запрос Infopro54 в компании, на территории Торгового города «Левобережное» осуществляют деятельность арендаторы, значительную часть которых составляют граждане, исповедующие религию ислам. В соответствии с религиозными канонами, мусульмане осуществляют молитвенные обряды ежедневно по несколько раз в день.

— В целях обеспечения удовлетворения духовных потребностей верующих и реализации их права на свободу вероисповедания, а также для минимизации отвлечения иных лиц от осуществления трудовой деятельности, на территории земельного участка арендатором было установлено специальное помещение для совершения молитв, так называемый молельный дом, — сообщили в компании.

В настоящее время в молельном доме молитва проходит 3 раза в день по 15-20 минут. Ее проводит имам.

— Богослужения, другие религиозные обряды и церемонии беспрепятственно могут совершатся не только в культовых помещениях, зданиях и сооружениях, но и в других местах, в частности в помещениях, при условии соблюдения требований законодательства, в том числе в части целевого использования земельных участков. Таким образом, установление вида разрешенного использования: «осуществление религиозных обрядов (3.7.1)» являлось целесообразным решением для того, чтобы позволить арендатору на законном основании эксплуатировать помещение на земельном участке в качестве молельного дома, — подчеркнули в компании.

Напомним, 13 февраля в Госдуму внесли пакет законопроектов, запрещающих проводить богослужения и молитвенные собрания в нежилых помещениях многоквартирных домов. Первый вносит запрет на проведение богослужений в закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» и Жилищный кодекс. Авторами законопроектов стали 67 депутатов, в их числе лидеры всех фракций.

В комментарии РБК председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Сафа Таджуддин отмечал, что простым запретом эту ситуацию не решить. По его мнению, необходимо создавать больше отдельных помещений, предназначенных для молитвы, в общественных местах.

— Во многих странах это решается так — в универмагах, супермаркетах делают молельные комнаты. Они на четыре-пять человек, там не коллективное моление. Зашли, помолились, ушли. Никому не мешают, — цитировало издание председателя Центрального духовного управления мусульман России.

По данным сервиса Контур.Фокус, учредителями ООО «Левобережное» являются Владимир Кальченко и Наталья Шпакова, которым принадлежит по 50%. Кальченко также является директором компании. Владимир Кальченко также является участником девелоперских компаний ООО СЗ «Прайм сквер», ООО СЗ «ЖК Академия», ООО СЗ «Библиосити».

Судя по данным 2ГИС, в Новосибирской области сегодня находится семь мечетей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске уже несколько лет строится медресе.