Мировые и федеральные новости

Новый антирекорд установили российские спортсмены на XXV зимних Олимпийских играх

Дата:

Россиянам удалось завоевать только одну серебряную медаль

В Италии завершились XXV зимние Олимпийские игры, принесшие России очередной антирекорд. В этом году на самых престижных спортивных состязаниях мира нашу страну представляли всего 13 человек, и то лишь в нейтральном статусе. В результате им удалось завоевать только одну серебряную медаль.

Россияне проявили себя в шести индивидуальных видах спорта: фигурном катании (Петр Гуменник и Аделия Петросян), лыжных гонках (Савелий Коростелев и Дарья Непряева, горнолыжном спорте (Семен Ефимов и Юлия Плешкова), ски-альпинизме (Никита Филиппов), конькобежном спорте (Анастасия Семенова и Ксения Коржова), шорт-треке (Иван Посашков и Алена Крылова) и санном спорте (Павел Репилов и Дарья Олесик). При этом опыт участия в столь масштабных состязаниях был только у горнолыжницы Юлии Плешковой.

Единственную медаль за второе место получил Никита Филиппов в дисциплине ски-альпинизм, впервые попавшей в список олимпийских. В финале спринта спортсмен показал результат 2 минуты 35,55 секунды, уступив всего лишь 1,52 секунды испанцу Ориолю Кардоне Колю, получившему золото.

Остальные российские спортсмены, хоть и попали в десятку лучших, остались без медалей. Так, фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян стали шестыми, а лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне и пятое в лыжной гонке на 50 км.

При этом более 30 выходцев из российской спортивной элиты выступили за сборные других стран. Но медалей им удалось завоевать всего две. Конькобежец Владимир Семирунний (Польша) взял серебро на дистанции 10 тысяч метров, а Анастасия Метелкина (Грузия) стала второй в парном катании с Лукой Берулавой.

Добавим, с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортине‑д’Ампеццо пройдут XIV Зимние Паралимпийские игры. Приглашения на главные спортивные состязания мира получили шесть российских спортсменов. Среди них новосибирский сноубордист Дмитрий Фадеев.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский бизнесмен рассказал о российских болельщиках на Олимпиаде-2026. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Рубрики : Мировые и федеральные новости

Регионы : Россия Новосибирск Италия

Теги : Олимпиада

Автор: Артем Рязанов

Автор: Юлия Данилова

Автор: Артем Рязанов

Автор: Юлия Данилова

Автор: Артем Рязанов

Автор: Артем Рязанов

