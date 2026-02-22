Новосибирцев призвали привиться от клещевого энцефалита

22 февраля отмечается Всемирный день борьбы с клещевым энцефалитом – острым вирусным заболеванием, которое передается через укусы инфицированных иксодовых клещей. В тяжелых случаях болезнь может вызвать инвалидность или даже смерть. Единственный надежный способ защиты – вакцинация. Прививка создает антитела, которые не дают вирусу проникнуть в центральную нервную систему.

— Прививаться нужно было еще вчера, как говорится. Но можно и сегодня. В идеальном варианте закончить вакцинопрофилактику нужно к моменту, когда клещи просыпаются. Прививаться можно в течение всего года, не поздно начать в любой момент, — подчеркивает Татьяна Ивлева, главный специалист по вакцинопрофилактике.

Основная схема вакцинации включает три прививки:

Первая прививка – осенью или зимой. Вторая прививка – через 1–7 месяцев. Третья прививка – через 5–12 месяцев после второй. Ревакцинация проводится раз в три года для поддержания уровня защиты.

Рекомендуется делать первую прививку осенью или зимой, чтобы к апрелю сформировался иммунитет.

Вакцинация рекомендуется:

Жителям и работникам Новосибирской области.

Любителям активного отдыха на природе.

Работникам лесного и сельского хозяйства.

Направление на прививку можно получить у врача-инфекциониста в поликлинике по месту жительства. Обычно укол делают в тот же день, когда пациент обращается в медучреждение.

Напомним, Новосибирская область — эндемичный регион по клещевому энцефалиту. В 2025 году на конец сентября было зарегистрировано 13 755 укусов, в том числе пострадало 3 203 ребенка. Наибольшее количество обращений в медицинские организации в связи с укусами клещей зарегистрировано в Новосибирском районе (2650), г. Новосибирске (2206), Искитимском районе (1737), Мошковском районе (1075).

В Новосибирской области в 2025 году на начало сентября было зарегистрировано восемь случаев летального исхода от клещевого энцефалита. Это в два раза больше, чем в 2024 году. Один человек умер от клещевого риккетсиоза.

