Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Общество

Новосибирцев призвали привиться от клещевого энцефалита

Автор: Артем Рязанов

Дата:

Для вакцинации нужно сделать три прививки

22 февраля отмечается Всемирный день борьбы с клещевым энцефалитом – острым вирусным заболеванием, которое передается через укусы инфицированных иксодовых клещей. В тяжелых случаях болезнь может вызвать инвалидность или даже смерть. Единственный надежный способ защиты – вакцинация. Прививка создает антитела, которые не дают вирусу проникнуть в центральную нервную систему.

— Прививаться нужно было еще вчера, как говорится. Но можно и сегодня. В идеальном варианте закончить вакцинопрофилактику нужно к моменту, когда клещи просыпаются. Прививаться можно в течение всего года, не поздно начать в любой момент, — подчеркивает Татьяна Ивлева, главный специалист по вакцинопрофилактике.

Основная схема вакцинации включает три прививки:

  1. Первая прививка – осенью или зимой.
  2. Вторая прививка – через 1–7 месяцев.
  3. Третья прививка – через 5–12 месяцев после второй. Ревакцинация проводится раз в три года для поддержания уровня защиты.

Рекомендуется делать первую прививку осенью или зимой, чтобы к апрелю сформировался иммунитет.

Вакцинация рекомендуется:

  • Жителям и работникам Новосибирской области.
  • Любителям активного отдыха на природе.
  • Работникам лесного и сельского хозяйства.

Направление на прививку можно получить у врача-инфекциониста в поликлинике по месту жительства. Обычно укол делают в тот же день, когда пациент обращается в медучреждение.

Напомним, Новосибирская область — эндемичный регион по клещевому энцефалиту. В 2025 году на конец сентября было зарегистрировано 13 755 укусов, в том числе пострадало 3 203 ребенка. Наибольшее количество обращений в медицинские организации в связи с укусами клещей зарегистрировано в Новосибирском районе (2650), г. Новосибирске (2206), Искитимском районе (1737), Мошковском районе (1075).

В Новосибирской области в 2025 году на начало сентября было зарегистрировано восемь случаев летального исхода от клещевого энцефалита. Это в два раза больше, чем в 2024 году. Один человек умер от клещевого риккетсиоза.

Ранее редакция сообщала о том, что вакцинация от вируса папилломы человека будет бесплатной в Новосибирске.

Источник фото: нейросеть Алиса

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : клещи клещевой энцефалит вакцинация

417
0
0
Предыдущая статья
В Госдуме сообщили о повышении пенсий в марте

В Госдуме сообщили о повышении пенсий в марте

Автор: Артем Рязанов

С 1 марта в России увеличатся пенсии для тех, кому в феврале исполнилось 80 лет, сообщила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, в интервью «Ленте.ру».

Важно подчеркнуть, что с 1 марта других повышений пенсий не запланировано.

Читать полностью

В Новосибирской области в 2026 году собираются построить 289 навозохранилищ

Автор: Мария Гарифуллина

В министерстве сельского хозяйства Новосибирской области рассказали, как в регионе реализуется закон № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства», который известен как «закон о навозе». Он вступил в силу 1 марта 2023 года и вызвал активное обсуждение среди аграриев, потому что для соблюдения его требований нужны большие деньги. Infopro54 спросил главу регионального Минсельхоза и руководителей хозяйств о принятых решениях и построенных объектах.

По оценке, сделанной три года назад Министерством сельского хозяйства и администрациями муниципальных районов, в Новосибирской области надо построить 727 навозохранилищ. На это нужно порядка 14 миллиардов рублей. Сумма рассчитывалась исходя из того, что хозяйства будут строить бетонные хранилища для навоза. Один такой объект для хозяйства, у которого около 500 голов КРС, в ценах 2023 года оценивался в 50 миллионов рублей. Таких денег у большинства животноводческих хозяйств нет, говорят эксперты. Проблему долго обсуждали, предлагались различные решения, включая обращения к федеральным властям с просьбой о переходном периоде. В итоге никакой отсрочки не было. Хозяйства, у которых нет хранилищ, проверками и штрафами «не мучили» (как они сами говорили), но и отсрочек не давали. Региональные животноводческие комплексы постепенно начали строить площадки для хранения навоза и помета.

Читать полностью

Сибиряки не доверяют онлайн-магазинам при покупке товаров для взрослых

Автор: Артем Рязанов

В 2025 году в России продажи товаров для взрослых сократились на 34% по сравнению с прошлым годом. Это данные без учета маркетплейсов, уточнили эксперты T-Data. Особенно сильно упал спрос на онлайн-покупки: он снизился более чем наполовину — на 56%. При этом средний чек вырос на 14%.

В офлайн-магазинах также наблюдается снижение, но менее значительное: спрос сократился на 29%, а средний чек увеличился на 8%.

Читать полностью

Ростехнадзор одобрил этап реконструкции аэропорта Толмачёво

Автор: Артем Рязанов

ФКУ «Ространсмодернизация» продолжит реконструкцию аэродромной инфраструктуры новосибирского аэропорта Толмачёво. Ростехнадзор подтвердил соответствие готовых объектов проектной документации, сообщили в пресс-службе.

Заказчик сообщил о завершении строительства насосной станции для дождевых стоков, трансформаторной подстанции, водоотводного коллектора, а также линий связи и управления.

Читать полностью

В Новосибирской области ожидается мороз до -40

Автор: Артем Рязанов

Метеорологи Западно-Сибирского УГМС рассказали о погоде в ближайшие дни в Новосибирской области.

В ночь на понедельник, 23 февраля, температура может опуститься до -28 градусов. Днём показания термометров поднимутся до -17…-22 градусов, а в отдельных районах до -11…-16 градусов. По всему региону ожидается выпадение снега, а порывистый восточный ветер будет достигать скорости до 17 метров в секунду.

Читать полностью

Налоговый сбор введут для покупателей элитного жилья и авто в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий скорректировать принципы налогообложения для элитного имущества. Документ предусматривает введение прогрессивной шкалы налога на недвижимость стоимостью выше 350 млн рублей, а также установление разового сбора на покупку премиальных автомобилей, яхт и самолетов. Поправки планируется внести в статьи 361–363 и 406 Налогового кодекса РФ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующий подход не отвечает принципам социальной справедливости.

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

Новосибирцев призвали привиться от клещевого энцефалита

Общество

В Госдуме сообщили о повышении пенсий в марте

Бизнес Общество

В Новосибирской области в 2026 году собираются построить 289 навозохранилищ

Авто

Новосибирцам нужно 13 зарплат, чтобы купить подержанную Lada Vesta

Общество

Сибиряки не доверяют онлайн-магазинам при покупке товаров для взрослых

Общество

Ростехнадзор одобрил этап реконструкции аэропорта Толмачёво

Общество

В Новосибирской области ожидается мороз до -40

Власть Общество

Налоговый сбор введут для покупателей элитного жилья и авто в Новосибирске

Общество

«Ново-Николаевск звучит красивее и благороднее»: после смены имени Новосибирск потерял часть своей ауры

Бизнес Власть

Новосибирским продавцам на маркетплейсах разрешат удерживать расходы за возврат

Отставки и назначения

В Новосибирске сменится председатель областного Арбитражного суда

Культура Общество

Молельный дом для мусульман создали на территории ТГ «Левобережный» в Новосибирске

Город Общество

В Новосибирске продают историческое здание военкомата со звездой на фронтоне

Культура Общество

От «кавалерист-девицы» до ночных ведьм: историк из новосибирского вуза напомнил о женщинах-защитницах Отечества

Власть Общество

Сюрприз для должников за коммуналку: долги за ЖКХ в России планируют взыскивать онлайн

Бизнес Власть Недвижимость

Налоговики НСО ждут ответ из Москвы по налогообложению непроданных квартир

Бизнес Общество

Право на больничные «купили» более 400 самозанятых в Новосибирске

Общество Стиль жизни

Felicità и другие хиты: легендарный Аль Бано выступит 21 апреля в Новосибирске

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности