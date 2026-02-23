В Искитиме назначен новый председатель совета депутатов

В ходе очередной сессии совета депутатов города Искитима Новосибирской области депутаты единогласно поддержали заявление о досрочном прекращении полномочий председателя совета депутатов Юрия Мартынова по собственному желанию. На его место был назначен депутат от партии «Единая Россия» по 17 избирательному округу Дамир Запрегаев.

Добавим, что Дмитрий Запрегаев с 2012 года возглавлял Центр содействия занятости населения и мониторинга рынка труда. На данный момент он является директором центра социальной поддержки Искитимского района. На этом посту он курирует проекты по профориентации несовершеннолетних. Помимо этого, депутат принимает участие в государственной программе «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Информация об этом содержится на сайте городской администрации.

Напомним, в середине февраля 2026 года стало известно о досрочном снятии полномочий с председателя совета депутатов города Искитима Юрия Мартынова. Об этом она сам сообщил на личной странице во «ВКонтакте».

— Я принял решение покинуть пост председателя совета депутатов по собственному желанию. Исполняя наказы избирателей, мы чётко следовали чаяниям людей и результаты на лицо. Я понимаю, что подавляющее большинство коллег с трудом принимало мое решение, но пришло время, в том числе, заняться здоровьем, — написал тогда Юрий Мартынов.

