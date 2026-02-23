Поиск здесь...
Власть Отставки и назначения

В Искитиме назначен новый председатель совета депутатов

Дата:

Предыдущий досрочно снял с себя полномочия

В ходе очередной сессии совета депутатов города Искитима Новосибирской области депутаты единогласно поддержали заявление о досрочном прекращении полномочий председателя совета депутатов Юрия Мартынова по собственному желанию. На его место был назначен депутат от партии «Единая Россия» по 17 избирательному округу Дамир Запрегаев.

Добавим, что Дмитрий Запрегаев с 2012 года возглавлял Центр содействия занятости населения и мониторинга рынка труда. На данный момент он является директором центра социальной поддержки Искитимского района. На этом посту он курирует проекты по профориентации несовершеннолетних. Помимо этого, депутат принимает участие в государственной программе «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом». Информация об этом содержится на сайте городской администрации.

Напомним, в середине февраля 2026 года стало известно о досрочном снятии полномочий с председателя совета депутатов города Искитима Юрия Мартынова. Об этом она сам сообщил на личной странице во «ВКонтакте».

— Я принял решение покинуть пост председателя совета депутатов по собственному желанию. Исполняя наказы избирателей, мы чётко следовали чаяниям людей и результаты на лицо. Я понимаю, что подавляющее большинство коллег с трудом принимало мое решение, но пришло время, в том числе, заняться здоровьем, — написал тогда Юрий Мартынов.

Ранее редакция сообщала о том, что министр культуры Новосибирской области Юлия Шуклина уволилась по собственному желанию. На ее место был назначен Юрий Зимняков. 

Фото из официального телеграм-канала канала Ассоциации «Совет муниципальных образований Новосибирской области».

Новосибирские селлеры начали активно выходить из-под юрисдикции РФ

Неравные условия ведения бизнеса для российских и иностранных селлеров подталкивает новосибирских предпринимателей не только к созданию собственных сайтов, но и к последовательному выходу из-под юрисдикции РФ. Об этом Infopro54 рассказал председатель Ассоциации представителей электронной торговли России Алексей Москаленко.

— Наши отечественные производители оказываются в неравных условиях из-за чего проигрывают в конкурентной борьбе. Одни из них переходят на собственные сайты. Другие открывают юридические лица в других странах и начинают торговать, получая льготы, предусмотренные для иностранных продавцов, тем самым полностью уходя из-под юрисдикции РФ, — констатировал эксперт.

Читать полностью

Налоговый сбор введут для покупателей элитного жилья и авто в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Группа депутатов внесла на рассмотрение в Госдуму законопроект, предлагающий скорректировать принципы налогообложения для элитного имущества. Документ предусматривает введение прогрессивной шкалы налога на недвижимость стоимостью выше 350 млн рублей, а также установление разового сбора на покупку премиальных автомобилей, яхт и самолетов. Поправки планируется внести в статьи 361–363 и 406 Налогового кодекса РФ.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующий подход не отвечает принципам социальной справедливости.

Читать полностью

Новосибирским продавцам на маркетплейсах разрешат удерживать расходы за возврат

В России готовятся масштабные изменения в правилах торговли на цифровых платформах. По итогам стратегической сессии под председательством премьер-министра Михаила Мишустина Минэкономразвития представило ряд решений, которые затронут миллионы продавцов и покупателей, включая жителей Новосибирской области. Ключевая инициатива ведомства касается борьбы с бесконтрольными возвратами товаров надлежащего качества.

Как отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников, сегодня около 80% россиян ежемесячно пользуются платформами услуг (доставка, такси) и маркетплейсами. При этом число предпринимателей на последних с 2019 года выросло в девять раз. Однако бурный рост рынка выявил системные проблемы. Почти треть предпринимателей указывают на завышенные комиссии и несправедливые условия возврата.

Читать полностью

В Новосибирске сменится председатель областного Арбитражного суда

Автор: Юлия Данилова

Решением Высшей Квалификационной коллегией судей Российской Федерации прекращены полномочия председателя Арбитражного суда Новосибирской области Елены Козловой. Она вышла в отставку, сообщили в пресс-службе суда.

Елена Козлова с 1989 года работала арбитром Государственного арбитража Новосибирской области, в 1992 году после его преобразования в Арбитражный суд Новосибирской области, была назначена судьёй.

Читать полностью

Сюрприз для должников за коммуналку: долги за ЖКХ в России планируют взыскивать онлайн

Автор: Артем Рязанов

С 2028 года в России предлагают взимать долги за жилищно-коммунальные услуги онлайн через цифровую платформу на базе ГИС ЖКХ. Об этом сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— До февраля 2028 года планируется принятие отдельного федерального закона, который закрепит правовой механизм работы этой системы, — сказал Якубовский.

Читать полностью

Налоговики НСО ждут ответ из Москвы по налогообложению непроданных квартир

Автор: Юлия Данилова

Новосибирские налоговики направили официальный запрос насчёт налогообложения нераспроданных квартир в ФНС России и ждут разъяснений. Об этом сообщил «Центр деловой жизни» (ЦДЖ).

— Либо инициатива уйдет в тину, либо, заручившись поддержкой Москвы, мытари пойдут в наступление на застройщиков, — отмечает издание.

Читать полностью
