Новосибирские селлеры начали активно выходить из-под юрисдикции РФ

Дата:

Они регистрируют компании в других странах, чтобы получить в России льготы, положенные иностранцам

Неравные условия ведения бизнеса для российских и иностранных селлеров подталкивает новосибирских предпринимателей не только к созданию собственных сайтов, но и к последовательному выходу из-под юрисдикции РФ. Об этом Infopro54 рассказал председатель Ассоциации представителей электронной торговли России Алексей Москаленко.

— Наши отечественные производители оказываются в неравных условиях из-за чего проигрывают в конкурентной борьбе. Одни из них переходят на собственные сайты. Другие открывают юридические лица в других странах и начинают торговать, получая льготы, предусмотренные для иностранных продавцов, тем самым полностью уходя из-под юрисдикции РФ, — констатировал эксперт.

Напомним, на минувшей неделе комитет Государственной думы по промышленности и торговле поддержал введение налога на добавленную стоимость на импортные товары, выставленные на российских маркетплейсах. Данный проект был размещен в электронной базе Госдумы. Таким образом федеральные власти решили поддержать отечественных селлеров, проигрывающих конкурентную борьбу зарубежным предпринимателем.

Напомним, что на данный момент товары для личного пользования стоимостью до 200 евро и весом до 31 килограммов, как доставляемые перевозчиком, так и пересылаемые в международных почтовых отправлениях, завозят на таможенную территорию ЕАЭС не уплачивая абсолютно никаких таможенных пошлин. Помимо этого, они не облагаются налогами. В связи с этим явным перекосом в сторону иностранных компаний Минпромторг РФ выступил за введение полного НДС в 22% для иностранных товаров с 1 января 2027 г.

— Мы готовили справку министру экономического развития по этому поводу. Действительно, сейчас у иностранных продавцов условия более привлекательные, чем у российских. У них ниже комиссия, отсутствуют налоги. Данные меры как раз и направлены на выравнивание баланса между зарубежными и отечественными селлерами, — говорит Алексей Москаленко.

При этом эксперт не исключил, что введение НДС для иностранных товаров снизит интенсивность трансграничной торговли.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский бизнес не получил в ГД ответы на срочные вопросы о маркетплейсах. 

Фото freepik, автор: jcomp.

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

