Новосибирская область оказалась среди регионов по «долгому накоплению» на авто

Согласно новому Индексу доступности автомобилей (Индекс ДА) от Авто.ру и hh.ru, покупка как отечественного, так и иностранного подержанного авто требует меньше медианных зарплат, чем в первом полугодии 2025 года.

Индекс ДА отражает, сколько медианных зарплат нужно, чтобы приобрести популярные модели автомобилей. В расчетах участвуют цены на подержанные Hyundai Solaris и Lada Vesta, а также медианные зарплаты, указанные в вакансиях. Одна единица индекса равна одной медианной зарплате в регионе. Чем меньше показатель, тем автомобиль доступнее.

По данным сервисов, в июле прошлого года жители СФО могли купить Lada Vesta, потратив 13,7 медианных зарплат. К январю этого года значение Индекса ДА снизилось до 12,1.

Для покупки популярного иностранного автомобиля Hyundai Solaris в июле требовалось 16,2 медианных зарплат. К началу 2026 года этот показатель уменьшился до 14,5 зарплат.

— Снижение значений Индекса ДА связано как с уменьшением средней стоимости Lada Vesta и Hyundai Solaris с пробегом, так и с ростом медианных зарплат. К январю 2024 года средняя цена отечественного автомобиля с пробегом составила 1,08 миллиона рублей — на 2,1% ниже уровня июля. Стоимость иностранного автомобиля-маркера снизилась на 1,5% и составила 1,32 миллиона рублей. При этом, медианный уровень заработной платы в округе вырос на 9,5% и, по данным hh.ru, достиг 87,1 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

По итогам полугодия Lada Vesta оказалась наиболее доступной для жителей Иркутской области (9,3 средние зарплаты), Красноярского края (10,9) и Кемеровской области (13,2). Жителям Новосибирской (13,3) и Омской (13,5) областей, а также Алтайского края (14) придется копить дольше всех.

Примерно такая же ситуация с Hyundai Solaris: быстрее всех на него накопят жители Иркутской области (12,1 средние зарплаты), Красноярского края (13,4) и Омской области (15,2). Жителям Новосибирской (15,4) и Кемеровской (16,1) областей, а также Алтайского края (18,1) придется собирать деньги дольше всех.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговый сбор введут для покупателей элитного жилья и авто в Новосибирске.