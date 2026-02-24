Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Финансы

Первый в России: ПСБ запустил полностью дистанционное открытие расчетного счета для ИП

Дата:

Процедура открытия счета занимает не более 20 минут

ПСБ стал лидером российского рынка, внедрив полностью удаленный механизм открытия расчетного счета для индивидуальных предпринимателей. Это позволило клиентам отказаться от обязательного посещения офиса банка или личных встреч с представителями.

Теперь индивидуальные предприниматели, независимо от их местонахождения в России, имеют возможность оформить заявку на открытие счета, не покидая своего дома или рабочего места. Они могут подобрать оптимальные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, заключить договор в электронном формате, получить доступ к дистанционным банковским услугам и немедленно начать активно использовать свой счет и другие бизнес-решения от ПСБ.

Процедура открытия счета занимает не более 20 минут. Для начала процесса заявителю потребуются цифровая копия паспорта, подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг (ЕСИА), усиленная квалифицированная электронная подпись от Федеральной налоговой службы, а также компьютер с доступом в Интернет. Сразу после завершения регистрации открывается доступ к платежным операциям, переводам, выпискам и прочим банковским продуктам. Все коммуникации с банком осуществляются через безопасный цифровой канал, используя современные технологии шифрования и аутентификации.

«ПСБ совершил качественный скачок в цифровизации услуг для малого бизнеса, убрав последнюю “нецифровую” точку в самом начале взаимодействия с предпринимателем — необходимость личной встречи для открытия счета. Более того, мы предложили не просто удаленную систему подачи заявки, а цельную цифровую экосистему, которая сразу обеспечивает клиенту готовые к работе финансовые инструменты. Наше новое решение — ответ на запрос современного предпринимателя на скорость, простоту и технологичность, что особенно важно для динамично развивающихся регионов нашей страны», — отметил Станислав Алехин, управляющий директор блока малого и среднего предпринимательства ПСБ.

Erid: F7NfYUJCUneTUxPf65GR

Фото: ru.freepik.com/Автор: senivpetro 
Реклама. Рекламодатель: ПАО «Банк ПСБ»

Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы

Рубрики : Финансы

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : финансы ПСБ Промсвязьбанк бизнес

1 432
0
0
Предыдущая статья
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-10 рейтинга лучших зарплатных карт
Следующая статья
«Банный» концессионер в Новосибирске перевыполняет план по льготным помывкам

Ипотечное кредитование рухнуло на 60% в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В январе 2026 года количество новых ипотечных кредитов, выданных банками заемщикам Новосибирской области, рухнуло на 63%, по сравнению с декабрем 2025 года. Всего было выдано около 1 482 займов (3 956 займов).

Объем кредитов также резко упал: на 64% — с 17,94 миллиарда рублей до 6,39 миллиарда. Средний чек займа снизился с 4,54 миллиона рублей до 4,31 миллиона рублей (-5%). Средний срок займа уменьшился с 24,5 до 23,6 лет.

Читать полностью

Сибирские морозы подогрели спрос на бани

Аномальные январские морозы, охватившие большую часть России, спровоцировали существенный всплеск интереса к посещению бань и саун. Согласно аналитическим данным сервиса «Первый ОФД» (Продажи.рф, входит в группу ВТБ), в течение января жители страны насчитали порядка 100 тысяч посещений бань, на что было потрачено свыше 220 миллионов рублей. В целом по России среднее количество чеков за банные услуги увеличилось в 1,2 раза.

В Новосибирской области наблюдался особенно заметный рост: спрос на бани подскочил в 1,6 раза, а в некоторых заведениях число посетителей увеличилось почти втрое, достигнув 1,8 тысячи чеков.

Читать полностью

Спрос на онлайн-регистрацию бизнеса нарастили новосибирские предприниматели

За прошедший 2025 год через онлайн-сервис ВТБ было успешно зарегистрировано в полтора раза больше предприятий и индивидуальных предпринимателей по сравнению с 2024 годом. Примечательно, что три из каждых четырех вновь образованных компаний были открыты за пределами столицы. Об этом факте сообщил Денис Бортников, занимающий пост заместителя президента — председателя правления ВТБ, выступая на заключительном этапе конкурса стартапов «Бизнес Баттл», проходившем в Саранске.

Денис Бортников отметил, что электронная регистрация бизнеса фактически перестала быть лишь запасным вариантом, а стала основным способом для предпринимателей начать свое дело. Они высоко ценят оперативность и не располагают временем для прохождения через бюрократические процедуры. Важнейшим фактором успеха здесь выступает налаженная интеграция с государственными информационными системами, благодаря которой сложные рабочие процессы становятся незаметными для конечного пользователя. Банк намерен и в 2026 году совершенствовать данный сервис, добавляя, в частности, новые, востребованные системы налогообложения для открывающихся компаний.

Читать полностью

Новосибирский «СТИМ» получил 50 млн рублей на передовое производство

Банк ВТБ выделил 50 миллионов рублей для новосибирской компании «СТИМ». Эти средства предназначены для расширения производственных мощностей и модернизации технологических процессов.

«СТИМ», специализирующаяся на создании теплообменного оборудования, в настоящее время осуществляет в Новосибирской области масштабный проект по созданию современного передового производства. Он предусматривает возведение трех производственных цехов и сопутствующей инфраструктуры. Финансирование стало возможным благодаря программе государственной поддержки малого и среднего бизнеса, инициированной Минэкономразвития России (программа 1764).

Читать полностью

В Новосибирской области на 17% выросло количество зарплатных клиентов ПСБ

В Новосибирске число клиентов ПСБ, использующих зарплатные карты, выросло на 17% к концу 2025 года по сравнению с предыдущим годом.

Предприятия Новосибирской области отдают предпочтение зарплатным проектам ПСБ из-за их простоты. Подключение к системе занимает менее 10 минут: договор оформляется онлайн, без необходимости посещения отделения, всего в несколько кликов. Данная услуга доступна для всех текущих корпоративных клиентов ПСБ. Для руководителей компаний предусмотрена эксклюзивная программа обслуживания Orange Premium Club с расширенными банковскими предложениями. Новые клиенты могут запросить консультацию на официальном сайте банка или обратиться в любой офис ПСБ.

Читать полностью

Доход предпринимателей от размещения свободных средств вырос в 1,5 раза

В 2025 году субъекты среднего и малого бизнеса (СМБ) продемонстрировали высокие результаты, получив 566 миллиардов рублей дохода от вложения временно свободных денежных средств на депозитные счета и неснижаемые остатки (НСО) в банке ВТБ. Эта сумма в полтора раза превысила показатель предыдущего, 2024 года.

Денис Бортников, заместитель президента — председателя правления ВТБ отметил, что предприниматели по-прежнему активно пользуются депозитными продуктами, стремясь к гарантированному доходу от размещения своих временно не задействованных в обороте средств. Наблюдается опережающий рост этих вложений как со стороны индивидуальных предпринимателей, так и компаний, расположенных в регионах. Это свидетельствует о высокой востребованности предлагаемых финансовых инструментов для бизнеса любого масштаба, включая региональный. Крайне важно, чтобы предпринимательское сообщество имело доступ к разнообразным финансовым инструментам, способствующим их развитию.

Читать полностью
Актуальный разговор

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

«Банный» концессионер в Новосибирске перевыполняет план по льготным помывкам

Финансы

Первый в России: ПСБ запустил полностью дистанционное открытие расчетного счета для ИП

Бизнес Общество

Больше протеина: на полках магазинов Новосибирска расширяется ассортимент «спортивной» продукции

Культура Общество

Молельный дом для мусульман создали на территории ТГ «Левобережный» в Новосибирске

Мировые и федеральные новости

Новый антирекорд установили российские спортсмены на XXV зимних Олимпийских играх

Общество Туризм

Стоимость въездной визы в Египет для новосибирцев вырастет на 20%

Власть Отставки и назначения

В Искитиме назначен новый председатель совета депутатов

Бизнес Общество

300 тысяч рублей заплатят новосибирские УК за отсутствие домового чата в МАХ

Общество

В школе Бердска закрыли шесть классов из-за протечки кровли

Общество

Старейшему селу Каргатского района Новосибирской области исполнилось 265 лет

Бизнес Власть

Новосибирские селлеры начали активно выходить из-под юрисдикции РФ

Культура Общество

У православных христиан начался Великий пост

Бизнес Общество

Новосибирские мужчины предпочитают в подарок торты с пельменями

Общество

Новосибирцев призвали привиться от клещевого энцефалита

Общество

В Госдуме сообщили о повышении пенсий в марте

Бизнес Общество

В Новосибирской области в 2026 году собираются построить 289 навозохранилищ

Авто

Новосибирцам нужно 13 зарплат, чтобы купить подержанную Lada Vesta

Общество

Сибиряки не доверяют онлайн-магазинам при покупке товаров для взрослых

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Алексей Радкевич: Новая волна трансформации рынка интернет-маркетинга несет угрозу целым профессиям

Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности