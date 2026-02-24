Первый в России: ПСБ запустил полностью дистанционное открытие расчетного счета для ИП

ПСБ стал лидером российского рынка, внедрив полностью удаленный механизм открытия расчетного счета для индивидуальных предпринимателей. Это позволило клиентам отказаться от обязательного посещения офиса банка или личных встреч с представителями.

Теперь индивидуальные предприниматели, независимо от их местонахождения в России, имеют возможность оформить заявку на открытие счета, не покидая своего дома или рабочего места. Они могут подобрать оптимальные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, заключить договор в электронном формате, получить доступ к дистанционным банковским услугам и немедленно начать активно использовать свой счет и другие бизнес-решения от ПСБ.

Процедура открытия счета занимает не более 20 минут. Для начала процесса заявителю потребуются цифровая копия паспорта, подтвержденный аккаунт на портале Госуслуг (ЕСИА), усиленная квалифицированная электронная подпись от Федеральной налоговой службы, а также компьютер с доступом в Интернет. Сразу после завершения регистрации открывается доступ к платежным операциям, переводам, выпискам и прочим банковским продуктам. Все коммуникации с банком осуществляются через безопасный цифровой канал, используя современные технологии шифрования и аутентификации.