Старейшему селу Каргатского района Новосибирской области исполнилось 265 лет

Задолго до образования Каргатского района на его нынешней территории образовывались довольно крупные поселения. Некоторые из них давно стерты с лица земли, другие сохранились до наших дней. Об одном из старейших сел журналисту Infopro54 рассказала директор МКУК «Каргатский историко-краеведческий музей» Евгения Максименко.

— В музее сохранились записи воспоминаний Истоминой Александры Филипповны 1916 года рождения. Она рассказывала, что Михайловка образовалась в 1760 году, когда заселяли Сибирь люди с Дона. Основным населением были чалдоны, но были и украинцы. Деревня была большая дворов 120, люди в основном жили зажиточно. В деревне было пять мельниц. Жили за счет своего хозяйства, сеяли и пахали сами. В семьях было много детей. Когда стали раскулачивать, сделали школу с одного кулацкого дома. Учились дети не все, кто был постарше, те работали дома, а кто младше отдавали в школу. Пригоняли солдат, много солдат умирало от тифа и население тоже вымирало от тифа. Когда стали образовываться колхозы, кто был против колхозов, тех забирали, уводили и больше они не возвращались. В деревне был свой сепаратор. В избах не было подполов, хранить картофель, жители увозили в поле и закапывали в солому. Избы строили сами. Ездили в Каргат на базар продавали свою продукцию. В колхозе держали овец, коров, уток, — рассказала директор музея.

Сам же районный центр Каргат произрос из небольшого поселка под названием Калманкина заимка. Изначально там жили сибирские старожилы чалдоны, люди темные и нелюдимые. Жители поселений занимались в основном земледелием и скотоводством, а зимой извозом. Возили на лошадях хлеб и другую сельскохозяйственную продукцию по Московскому тракту.

— В январе 1919 года в Калманке возник подпольный партизанский отряд. Организаторами его были большевики Вотяков Иван Васильевич и Урасов Виктор Александрович. До этого они были активными участниками большевицкого подполья в городе Томске. После падения советской власти под ударами контрреволюции и преследований со стороны верховного колчаковского правительства они вынуждены были скрываться. Судьба забросила их на станцию Каргат, — продолжает Евгения Максименко.

В Калманке они купили небольшой дом, куда также перебрались жена и дочка Вотякова. Чтобы как-то зарабатывать на жизнь, друзья принялись портняжить, выполняя заказы местного населения. Благодаря этому они получили возможность понять настроения крестьян. Довольно быстро они установили и связи с подпольными большевицкими организациями крупных городов Сибири.

— В 1921 году четыре населенных пункта: Южный Каргат, Центральный Каргат, Миргородский и Алексеевский, расположившихся на берегу реки Каргат, были объединены в город Каргат со статусом уездного города Новониколаевской (Новосибирской) губернии. 13 июня 1921 года ВЦИК утвердил образование Каргатского уезда с центром в городе Каргате, — закончила рассказ директор музея.

