Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Актуальный разговор Бизнес

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Блокировка площадок бесполезна, так как потребность в общении никуда не исчезнет

Директор агентства «Взрывной PR», основатель «Фонда поддержки хороших новостей», писатель Роман Масленников рассказал Infopro54 о том, почему важно отслеживать, на какие площадки перетекает аудитория, о специфике взрывного PR, а также оценил сибирский креатив.

Тренды рынка

— Роман, какие ключевые тренды на рынке пиара сформировались в 2025 году и будут усиливаться в 2026-м? Чем это обусловлено?

— Первый тренд — персонализация коммуникаций. Я говорю об индивидуальном подходе к клиенту, к лидерам мнений, к целевой аудитории и т.д.

Второй тренд — использование искусственного интеллекта. Здесь нам всем еще предстоит пройти очень большой путь. Пока ИИ анализирует, работает с текстами — до креатива ему еще очень далеко, но определенные шаги в этом направлении нейросеть уже делает. Например, я видел, что по моим книгам и статьям, по моей публичной информации сделали несколько чат-ботов, с которыми советуются люди. Эти боты придумывают PR-акции. Хотя я уверен, что у людей, у моей команды это получается гораздо лучше. Но сам факт — ИИ креативит, и это растущий тренд.

По моим книгам и статьям, по моей публичной информации сделали несколько чат-ботов, с которыми советуются люди

Третий тренд — пиарщики будут более плотно работать и дружить со всеми: с маркетингом, продажами, инфлюенсерами, потому что PR должен влиять на бизнес-метрики, на продажи. Это всегда трудно посчитать, но попытки ведутся, и в эту сторону не думать нельзя. Если кто-то заявляет, что «PR — не про это», что «это не наша зона ответственности», то скоро такому человеку покажут на дверь. PR сегодня — общая зона ответственности. PR должен применять весь доступный инструментарий — лишь бы были достигнуты необходимые показатели: экономические, креативные, вовлекающие и т.д.

Все оцифруют

— Сейчас в России тормозится одна из ключевых площадок — Telegram, обсуждается возможность блокировки Google, ужесточают требования к работе блогеров. Как выстраивать PR-стратегии в условиях неопределенности?

— Дело в том, что блокируются только каналы коммуникаций, люди не блокируются — они продолжают общаться в прежнем объеме. Вопрос в том, чтобы быстро понимать, куда перетекло общение, и там настраивать коммуникации бренда. Это могут быть TenChat, LocalHub, MAX, Threads (разработана компанией Meta — запрещенная в России экстремистская организация), который как бы заблокирован, но народа там все больше. «Одноклассники» — куда, кто бы мог подумать, после начала блокировки Telegram перешли зумеры. На мой взгляд, здесь тренд наложился на ностальгию.

То есть общение никуда не исчезнет. Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте. Без шуток, это тоже каналы коммуникаций, и даже с ними нужно уметь работать. Раньше их использовали по приколу, случайно достигали каких-то целей. А сейчас я не исключаю, что оцифруют все подъезды, лифты, асфальтовые пространства и будут там давать рекламу или вкладывать месседжи.

В крайнем случае все вернутся к глиняным табличкам и будут делать рекламу на них, как тысячелетия назад. Либо рассылать рекламу через «Почту России», через смс. Кстати, в США смс-маркетинг до сих пор очень популярен. Так что безвыходного положения не будет, потому что общение не остановить.

Важно оценивать, куда перетекает аудитория

Именно поэтому важно оценивать, куда перетекает аудитория (для этого очень много возможностей: опросы, наблюдения, исследования), и тогда будет все нормально.

— Достаточно ли на площадках, которые вы назвали, инструментов, чтобы настраивать эффективные PR-компании?

— Пока, естественно, недостаточно. Но любая площадка смотрит на то, чем занимаются пользователи, и придумывает новые функции, чтобы народ не уходил. Так что качественный и разнообразный инструментарий — всего лишь вопрос времени.

— Ожидаете ли вы появления каких-то новых, перспективных для продвижения бизнеса площадок? Есть уже такие наметки на рынке?

— Думаю, да. То же «Яндекс» постоянно что-то улучшает. Например, у него появился геотаргетинг. Не исключено, что мы им заменим в будущем таргет, который заблокировали. Вообще, сервисы, которые нацелены на увеличение продаж рекламы, будут придумывать больше, вводить новые функции.

Творческую мысль не заблокировать

— Какую оценку вы бы дали отечественным платформам? Судя по официальным сообщениям, они довольно много вкладывают в развитие своих площадок. Как PR-специалист, вы видите от этого отдачу?

— Российские платформы начали нормально работать с блогерами, снимают новые программы. Какая-то часть из них взлетает, какая-то — нет. Появились интересные скаутские истории, когда скауты ищут таланты, хантеры перетягивают лучших звезд. На VK, например, вышло гигантское количество шоу. Люди их смотрят, трафик растет, реклама поступает. Раньше это была госкорпорация со сложившейся аудиторией. Сейчас они смотрят на лидеров мнений, прислушиваются к рынку.

Думаю, что примеру VK должны последовать другие платформы: искать и делать фабрики талантов.

— Как меняется работа бизнеса, пиарщиков с инфлюенсерами?

— С сентября 2025 года, после ужесточения законодательства о рекламе, бренды занимали выжидательную позицию: рекламироваться или нет. Потом произошла адаптация, а сейчас наступила легкая оттепель, так как никого не наказывают за продвижение в Instagram* (*Признана экстремистской и запрещена в России), и все возобновили свои коммуникации на площадке. Они работают, приносят лиды, дивиденды. Сейчас мы наблюдаем медленный рост в этом сегменте.

Я также вижу появление новых блогеров без багажа старых знаний, которые просто что-то творят. Например, появился интересный тренд, связанный с минимализмом: «одно слово — одно действие». Человек увидел тренд за рубежом и создал в России аккаунт. Сейчас у него уже более 20 тысяч подписчиков! Он взлетел на одном тренде, поставил на слово-смысл и воплотил его в реальность. Так что творческую мысль нельзя заблокировать, она всегда пульсирует. Появляются новые блогеры, изобретают новые тренды.

Творческую мысль нельзя заблокировать, она всегда пульсирует

— В качестве одного из трендов 2026 года вы упоминали искусственный интеллект. Какие здесь вы видите возможности, риски?

—  Сегодня часто возникает парадоксальная ситуация: многие эксперты, которые обучают работе с ИИ, могут встретить в зале более компетентных людей, чем они.

ИИ — это непаханое поле, где очень много неизвестных. Мы еще стоим на пороге этого тренда, даже не приблизились к пониманию того, что можно сделать с нейросетью.

Если заглянуть в будущее, то я не исключаю, что в перспективе могут появиться PR-агентства из одного человека, окруженного кучей ботов. А если таких фабрик будет 100, то уже получится мегакорпорация. Уже сейчас люди путают, сделан контент ИИ или человеком.

Так что ключевые вызовы для PR-рынка, связанные с искусственным интеллектом, еще впереди.

Гуру взрывного PR

— Вас называют мастером взрывного PR. Для всех ли компаний подходит такая стратегия?

— Эта стратегия подходит не всем. Для «серьезных» отраслей — нефтегаза, нейрохирургии, производства лакокрасочных материалов, большей части научных разработок и т.д. — это не сработает. Хотя для привлечения внимания, например к адронному коллайдеру, чтобы люди захотели прийти работать на такой объект, это интересная тема.

Взрывной PR не подходит для традиционных отраслей, которые привыкли продвигаться олдскул: с партсобраниями, спецпротоколами, селекторными совещаниями, кучей утверждений, где любое слово и чих рассматриваются под микроскопом.

При использовании взрывного PR очень часто акции необходимо запускать в моменте, в течение половины дня принимать все решения, иначе это будет уже неактуально.

— Для каких отраслей он максимально эффективен? Какие компании настолько оперативно работают и принимают решения?

— Это малый и средний бизнес. Хотя есть и крупные компании, работающие по всей России, которые принимают решения за часы. Чаще всего они являются игроками рынка FMCG, напрямую взаимодействуют с населением — B2C: продукты питания, общественное питание, одежда, стартапы, соцсети и т.д.

У меня почти тысяча нестандартных PR-акций

 

— Можете привести примеры своих самых нестандартных PR-акций?

— У меня их уже очень много, почти тысяча. Например, из последнего:

  • Компания «Бургер Кинг» запретила доставку Ларисе Долиной по адресу бывшей квартиры: культура отмены по-русски.
  • Креативная сессия по изобретению зубной пасты со вкусом рома/виски/коньяка, но без содержания алкоголя. За первый год проданы более миллиона штук этой продукции.
  • Когда Александр Овечкин забил 895 шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, мы придумали напиток «Энергия рекорда». Продажи составили сотни тысяч штук.
  • Еще раз мы хайпанули на Овечкине, когда «сделали» ему 89,5% скидки на квартиру от застройщика в Екатеринбурге, если он захочет купить жилье в этом городе.
  • На 1 апреля мы как-то закинули новость о том, что квартиры будут продаваться на Wildberries. Кстати, менее чем через полгода Татьяна Ким сказала, что действительно планируется продавать жилье на платформе. То есть мы приблизили будущее пиаром.

— Эти PR-акции способствовали повышению интереса к бренду, через который повышались продажи?

— Да, чем больше узнаваемость, тем больше продажи. Например, «Бургер Кинг» 14 февраля запустил три PR-акции: «запрет поцелуев, «блюда для тарелочников» и т.д. Если человек видит информацию о бренде с разных сторон, то как минимум подумает зайти в компанию ради интереса или ему захочется бургеров. А на самом деле компания просто чаще мелькала перед его глазами, и сработала ассоциация: пойти туда, о ком слышал чаще, кто больше мелькал в новостях. Вот так растут продажи.

— Были ситуации, когда взрывной PR не сработал?

— Безусловно, были и будут. Дело в том, что мы не скупаем рекламу в СМИ, иначе потратили бы на это миллиарды клиентских рублей, поэтому мы не можем гарантировать, что 100% публикаций выйдут с нужным текстом. Они все у нас выходят на нерекламной основе, без контрактов и заданий. Поэтому новости, изобретенные нами для клиентов, могут конкурировать с текущим информационным полем, которое создают организации, государство и т.д. То есть мы играем в эту игру с целым миром. Когда-то побеждает мир, когда-то — мы. Но эта игра стоит свеч, даже если из десяти запущенных PR-акций сработает только одна. Даже это будет выгоднее по времени и деньгам, чем купить рекламу за десятки и сотни миллионов. Экономия будет в пять-десять раз и больше.

Из провалов. Недавно у нас не сработала психологическая линия для владельцев биткоинов. Когда в очередной раз он очень сильно упал, мы запустили в Петрозаводске горячую телефонную линю от психолога, куда можно было позвонить, пожаловаться, излить душу. На наш взгляд, это было актуально, так как случались прецеденты, когда биткойнеры, майнеры, криптовалютчкики даже решали покончить жизнь самоубийством. Кроме того, несколько лет назад аналогичная PR-акция у нас сработала очень эффективно. В этот раз не получилось. Возможно, мы правильно не смогли донести до всех информацию, может быть, криптовалютчиков стало меньше или нервы у них стали крепче. Так или иначе, но акция не зашла.

— Готовы ли компании, которым вы даете рекомендации по взрывному PR, меняться, менять свой продукт, сервис?

—  А у них нет вариантов: конечно, готовы. Реклама дорожает: директ, таргетинг, оплата блогеру — а ее эффективность падает. Получается стагфляция на участке маркетинга: денег требуется все больше, а результат не достигается — это тупиковый путь.

Именно в такой ситуации предприниматель, маркетолог, директор по маркетингу ищет что-то новое, фишечное, а это всегда лежит в области креатива, нестандартного подхода, который разрывает шаблоны — и тут на помощь приходит взрывной PR.

— У вас не возникают проблемы с оплатой таких кампаний? Бизнес может сказать, что когда вкладываешь в рекламную кампанию миллионы, то понятно, куда уходят деньги, а тут — всего одна идея.

— Идея плюс реализация. То есть мы сначала придумываем идею, а потом сами ее реализуем.

Источники вдохновения

— Как к вам приходят идеи, которые становятся потом вирусными и служат созданию взрывного PR?

— Через вдохновение, насмотренность, чтение книг. Я люблю черпать идеи из выступлений стендаперов, команд КВН. Очень много читаю исследований на тему PR: что работает, а что — нет.

Например, как-то прочитал у коллеги, что работает публикация в одном из федеральных изданий, и я организовал там публикации. В итоге одна девушка, клиентка из Ульяновска, встретилась с президентом России и подарила ему свой шоколад

Еще один клиент после публикации про «умные» огнетушители в Тольятти получил контракт с федеральным министерством. Если бы не прочитал это исследование, не было бы таких крутых историй.

Идеи приходят в общении, в мозговых штурмах. Я часто принимают участие в креативных хакатонах, где собираются креативщики со всей России и накидывают идеи для известных брендов. Интересно наблюдать, какие предложения выдвигают коллеги, и пополнять свою базу кейсов.

Люблю креативить во время спорта. Есть такая техника, которая называется «остановка внутреннего диалога» или легкий самогипноз. У меня он достигается динамической медитацией. Это ходьба, гуляние, бег, плавание или берпи. В это время мозг практически ни о чем не думает, только считает, но при этом прорываются интересные идеи, которые мозг синтезировал ранее, но из-за загруженности текущими событиями не мог вербализировать. В моменты тишины идея падает словно из ниоткуда.

Мне помогает самовнушение о том, что «я — лучший пиарщик» — это тоже способствует появлению интересных идей.

Мне помогает самовнушение о том, что «я — лучший пиарщик» — это тоже способствует появлению интересных идей.

Люблю ездить на различные мероприятия, как, например, на то, которое будет в марте в Новосибирске — «Маркетинг доверия в эпоху ИИ: стратегия от первых лиц». Слушаю спикеров, учусь у них, смотрю на их подходы. Сейчас спикеры ответственные и, как правило, не будут рассказывать фигню со сцены. Они выходят с опытным контентом, который умеют преподносить. С особо интересными для меня я стараюсь партнериться. Так что, к примеру, в Новосибирск я лечу за концентрированным опытом.

В целом, сибирских пиарщиков я оцениваю очень высоко. У вас живет самый старый маркетолог России — Владимир Коваленко, который в свое время ездил по РФ и США на велосипеде, а сейчас у него много подписчиков в YouTube.  Новосибирск — Родина Алексея Петровича Ситникова, сильного политического консультанта, законодателя трендов, создавшего, можно сказать, целую новую «религию» — Кармалоджик и классно продвигает свой личный бренд.

Еще мне у вас очень понравилась книга, которую можно встретить в гостиницах, — «Мифосибирск» Игоря Маранина. Лично я там увидел много интересных идей, которыми можно вдохновляться.

Я также наблюдаю, что компании, предприниматели пытаются сами разработать идеи по взрывному PR, ориентируясь, в том числе, на мои наработки, на адаптированных под меня ботов. Не у всех получается либо получается криво, но люди пробуют, обращаются за советом — как к законодателям тренда, создают свои вирусные кампании. Это тоже правильно.

Будущее — за креативным PR

— По вашим прогнозам, как будет развиваться рынок PR в перспективе? К чему вы готовитесь?

— Это освоение искусственного интеллекта, больше коммуникаций, личного подхода, сервиса, повторных продаж, коллабораций — и с большими брендами, с супербольшими медийными агентствами, завешивающими все рекламой, но ее эффективность близится к нулю. Им нужно будет больше креативного подхода, с которым пиарщики могут помочь.

Кроме того, я работаю над проектом мозгового центра гуманитарных исследований, где будут проводиться фундаментальные исследования информационного поля, рождаться идеи для разных клиентов, в том числе для государства, для России. Например, креативность в плане придумывания национальной идеи.

Также я смотрю в сторону создания аналитических гуманитарных центров мягкой силы, которые будут иметь влияние по всему миру.

— То есть можно сказать, что, в принципе, будущее за именно за креативным PR, потому что к обычному потребители привыкают и уже на него не реагируют?

— Получается, что так. Кстати, именно в нестандартном подходе маловероятно, что ИИ заменит человека. Он будет помогать, искать какие-то референсы, но окончательное рождение идеи и ответственность за ее реализацию будет на человеке и агентстве. Если разработанная ИИ идея не зайдет, никто не станет подавать на нейросеть в суд, писать жалобы тоже некуда. У людей более ответственный подход к результату, они докручивают идею, в которую уже никто не верит. Специалист может сделать так, что эта идея заиграет. Эта ответственность, воля к победе всегда останутся за человеком.

Роман Масленников, директор агентства «Взрывной PR», автор 130 книг по пиару. Спикер TedX, «Синергия» и др. Основал «Фонд поддержки хороших новостей». По результатам инициированных им PR-акций приняты пять законов.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что GR — не про взятки, а про поиск совпадающих интересов. Попытка решить вопрос с органами власти через деньги — это путь в никуда.

Фото предоставлено экспертом, автор: Вячеслав Маркевич.

Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Все материалы

Рубрики : Актуальный разговор Бизнес

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Взрывной PR

543
0
0
Предыдущая статья
Ещё 10 тысяч жителей Кировского района получили улучшенный интернет
Следующая статья
Ввести ограничения при снятии наличных через кассы предложили в МВД России

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Автор: Юлия Данилова

Управляющий партнер юридической консалтинговой компании «Юсконсалт», налоговый консультант, архитектор бизнес-партнерств, автор книги «Партнерское соглашение на «салфетке», или Как создать безопасный бизнес-союз» Евгения Бондаренко рассказала о том, почему в Новосибирске растет интерес к этому юридическому инструменту, какие задачи он позволяет решать и какие риски могут возникнуть при его использовании.

— Евгения, насколько практика опционов распространена в Новосибирской области? В Сибири?

Читать полностью

Наталья Пинигина: Налоговики просят новосибирские компании добровольно доплатить налоги прошлых лет

Автор: Юлия Данилова

Налоговая стала чаще отправлять бизнесу запросы на добровольную уплату старых налогов. Это касается оплаты НДС и НДФЛ за периоды давностью более трех лет. Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина отмечает, что в Новосибирске фиксируются подобные обращения предпринимателей.

Наталья Алексеевна, как сообщают федеральные СМИ, компании и предприниматели начали получать уведомления от ФНС об оплате «старых» налогов. Есть ли такие прецеденты в Новосибирской области?

Читать полностью

Михаил Деревянко: При выходе на рынок Китая не стоит бояться посредников

Автор: Юлия Данилова

Заместитель генерального директора по развитию омской особой экономической зоны «Авангард», тренер РЭЦ, общественный деятель Михаил Деревянко рассказал о том, как выйти на рынок Китая, а также об особенностях работы с китайскими компаниями.

— Я работаю с Китаем с 2016 года в режиме 24/7. То есть у меня каждое утро начинается с того, что я открываю WeChat и отвечаю на десятки сообщений, которые мне пишут мои китайские друзья. За это время я уже перестал считать количество прошедших через меня сделок на миллиарды рублей и юаней. Мы активно привлекаем в Омскую область инвестиции, строим фабрики, заводы.

Читать полностью

Евгений Дюков: чай в России постепенно вытесняет с рынка кофе и алкоголь

Автор: Юлия Данилова

Глава Чайного клуба «Ча Жень» Евгений Дюков рассказал Infopro54 о трендах на рынке чая, о том, почему он постепенно замещает кофе и алкогольные напитки в барах и ресторанах, а также о перспективах производства чая в теплицах.

— Евгений, по вашим оценкам, какова сегодня ситуация на чайном рынке России, Новосибирской области? Наблюдаете ли вы появление каких-то новых трендов?

Читать полностью

Сергей Соколов: Сибирские предприниматели побаиваются выходить на рынок Северной Кореи

Автор: Юлия Данилова

Генеральный директор АО «Новосибирскхлебопродукт», вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Соколов рассказал Infopro54 о специфике работы на рынке Северной Кореи, о том, какие товары сибирских производителей интересны жителям этой страны, а также о том, что технологии и разработки новосибирского бизнеса могут найти новые ниши на этом рынке.

— Сергей Львович, в конце прошлого года в составе делегации предпринимателей вы были в Северной Корее. Чем этот рынок может быть интересен сибирскому, новосибирскому бизнесу?

Читать полностью

Владимир Бернс: Историю нашей авиации самим нельзя забывать и другим нельзя позволять обесценивать

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вышла книга, посвященная реставрации исторических самолетов до летного состояния. Одним из ее авторов стал генеральный директор компании «Авиареставрация» Владимир Бернс. В интервью Infopro54 он рассказал о книге, об истории своей компании и о том, как и за чей счет восстанавливается техника военных лет.

 Владимир Андреевич, как и с чего начиналась история вашей компании?

Читать полностью
Актуальный разговор

Евгения Бондаренко: В Новосибирске у предпринимателей популярны теневые и мотивационные опционы

Их используют собственники компаний, которые не хотят афишировать свое присутствие в бизнесе, и те, кто хочет официально мотивировать своих сотрудников и партнеров

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

В Новосибирск завезли картофель из Египта, он в 2,5 раза дороже местного

Бизнес

Разрез «Богатырь» намерен догнать «Сибантрацит» по добыче угля

Бизнес Промышленность

«Курганприбор» вложил в площадку «Сибсельмаша» несколько миллиардов рублей

Медицина Наука

Новосибирский институт в третий раз пытается начать производство вакцины от оспы

Общество

Ввести ограничения при снятии наличных через кассы предложили в МВД России

Актуальный разговор Бизнес

Роман Масленников: Вместо «стены Дурова» люди снова будут писать в подъездах и лифте

Телекоммуникации

Ещё 10 тысяч жителей Кировского района получили улучшенный интернет

Бизнес Наука Промышленность

Предприятиям Новосибирска и институтам СО РАН рекомендуют теснее сотрудничать

Бизнес

Рынок новостроек в 2026 году: между молотом ставок и наковальней спроса

Бизнес

Ипотечное кредитование рухнуло на 60% в Новосибирской области

Бизнес

В Новосибирске открылась выставка к 100-летию местной энергетики

Бизнес

«ЭкоНива» переносит запуск завода в Новосибирской области на 2027 год

Культура Общество

Реконструкцию концертного зала в Новосибирске оценили в миллиард рублей

Бизнес Общество

Новосибирские бизнесмены подали 15 заявок на аренду водоемов под рыбоводство

Право&Порядок

Экс-чиновника мэрии Новосибирска Жигульского обвиняют в коррупции на 1,2 млрд

Недвижимость

Светлый меняет представление о жизни за городом

Бизнес

Федеральный тепличный холдинг развивает в Новосибирске розничную цветочную сеть

Бизнес Общество

Новосибирские огурцы подорожали на аукционах торговых сетей

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Дмитрий Лукашев: замену теплотрасс в Новосибирске нужно вести с умом

Общество Прямым текстом

Дмитрий Овчинников: новогодние праздники — едва ли не единственная возможность чуть выдохнуть

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

разработка сайта Восемь точек

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Февраль 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности