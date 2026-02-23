300 тысяч рублей заплатят новосибирские УК за отсутствие домового чата в МАХ

Все более настойчиво внедряется первый национальный мессенджер в общественное цифровое пространство россиян. С сентября 2026 года все управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы должны будут наладить официальное взаимодействия с жителями посредством MАХа. За нарушение этого правила компаниям придется заплатить штраф до 300 тысяч рублей. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— Приказ Минстроя не вводит отдельный штраф за отсутствие домового чата или неразмещение информации в MАХ. Но это будет квалифицироваться как нарушение правил управления многоквартирным домом и лицензионных требований к деятельности ук. А это нарушение попадает под статью 7.23.3 КоАП РФ. Штраф для должностных лиц составляет до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей, — пояснил парламентарий.

При этом повторное нарушение новых правил может повлечь за собой снятие с должности руководителя управляющей организации. Контролировать же их соблюдение должны государственные жилищные инспекции регионов.

Добавим, что установить контакт с жильцами посредством национального мессенджера управляющие компании должны были еще до 17 февраля 2026 года. Начиная с этой даты все структуры ЖКХ обязаны размещать в МАХ сведения о режиме работы, контактные телефоны, адрес электронной почты, данные диспетчерской и аварийной службы, а также вести прямой диалог с собственниками.

Новосибирцы в соцсетях жалуются, что получают приглашения в домовые чаты MAX через Госуслуги, от управляющих компаний, а также свои группы в мессенджерах и соцсетях также создают советы дома. Люди пишут, что путаются в группах.

Ранее редакция сообщала о том, что Государственная Дума РФ на пленарном заседании приняла закон, обязывающий управляющие компании (УК), ресурсоснабжающие организации и региональных операторов по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) взаимодействовать с жильцами многоквартирных домов (МКД) через домовые чаты в мессенджере MAX.