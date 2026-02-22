В Госдуме сообщили о повышении пенсий в марте

С 1 марта в России увеличатся пенсии для тех, кому в феврале исполнилось 80 лет, сообщила Светлана Бессараб, член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, в интервью «Ленте.ру».

Важно подчеркнуть, что с 1 марта других повышений пенсий не запланировано.

— Единственное исключение составляют те, кому исполнилось 80 лет в феврале. Автоматически в беззаявительном порядке для них будет увеличена фиксированная выплата в два раза, — заявил эксперт .

Как отметила Бессараб, сумма фиксированной выплаты будет составлять 19 169 рублей.

Депутат отметила, что с 1 января страховые пенсии выросли для 38 миллионов человек. А с 1 февраля изменения коснулись социального блока.

Все социальные выплаты и гарантии, реализуемые через Социальный фонд России, были проиндексированы. Более 40 выплат увеличились на 5,6%. С 1 апреля социальная пенсия вырастет на 6,8% для почти 4,5 миллиона пенсионеров.

Ранее редакция сообщала о том, что пенсионеры получили более 1 трлн рублей пенсионных зачислений в 2025 году.