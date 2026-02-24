«Банный» концессионер в Новосибирске перевыполняет план по льготным помывкам

Комиссия департамента инвестиций мэрии Новосибирска провела очередную проверку соблюдения концессионером — ООО «Объединение 24» — условий концессионного соглашения в отношении муниципального банного комплекса, расположенного на улице Объединения, 102/1. По данным концессионера, за 2025 год банными услугами воспользовались 27156 человек, в том числе 13 558 человек по льготе. За январь 2026 года — 3251 человек, в том числе 1 425 человек по льготе.

Напомним, это одна из самых первых концессий, заключенная муниципалитетом Новосибирска еще в 2011 году. Группе компаний «Объединение» была передана баня на одноименной улице. Предприниматель должен был реконструировать объект и предоставлять услуги минимум 22440 посетителям в год. При этом 30% от установленного объема, то есть минимум 6732 человека в год должны получать банные услуги на льготных условиях.

Судя по данным проверки 2026 года, концессионер перевыполняет взятые на себя обязательства — по итогам 2025 года льготники составили почти 50% посетителей, а января 2026 —44%. Кроме того, судя по статистике посещений, интерес новосибирцев к получению банных услуг вырос. Это подтверждается и данным Новосибирскстата: в 2025 году в Новосибирской области населению было оказано банных услуг на сумму почти 2,7 млрд рублей, что на 17% больше, чем годом ранее. Это один из самых серьезных показателей прироста в сегменте бытовых услуг в регионе.

При этом комиссия мэрии сделала концессионеру замечания по поводу наледи и снежных завалов вокруг здания, а также косметического состояния некоторых помещений, которые потребовала устранить до конца марта. В комментарии к акту проверки концессионер отметил, что в зимнее время часть работ провести невозможно и сообщил, что они будут выполнены к июню.

Задолженность по концессионной плате и аренде земельного участка по объекту отсутствует.

Стоит отметить, что в ходе предыдущей проверки в октябре концессионер не смог подтвердить обслуживание льготников в бане на Объединения. В марте 2025 года в рамках аналогичной проверки концессионер также не смог подтвердить обслуживание льготников в банях №23 на Вересаева и №25 на 25 лет Октября. При этом мэрия Новосибирска отказалась от одной «банной» концессии, заключенной с группой компаний «Объединение 24».

По данным 2ГИС, в Новосибирске 377 точек, предоставляющих банные услуги.

Ранее редакция сообщала о том, что аномальные январские морозы, охватившие большую часть России, спровоцировали существенный всплеск интереса к посещению бань и саун.