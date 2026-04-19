Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Недвижимость Общество

Бум рефинансирования ипотеки ожидают в России в ближайшие 2-3 года

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Запрос на пересмотр условий жилищного кредитования растет по мере снижения ключевой ставки ЦБ

Российский ипотечный рынок стоит на пороге бума рефинансирования. Об этом заявил вице-президент, директор по кредитованию физлиц Т-Банка Кирилл Григорьев в подкасте Домклика «Под одной крышей».

— Ключевая ставка будет планомерно снижаться в перспективе ближайших трёх лет. Это запустит масштабный цикл пересмотра условий по действующим жилищным кредитам, — уверен Григорьев.

По его словам, рынок рефинансирования сильно вырастет в ближайшие 2-3 года.

По данным ЦБ РФ, за два года количество ипотечных жилищных кредитов, выданных физическим лицам на рыночных условиях, снизилось в Новосибирской области с 30 075 штук в 2023 году до 10 544 единиц за 2025 год или в 2,85 раза. При этом на пике ключевой ставки ставки по рыночной ипотеки доходили до 30% годовых.

В феврале 2026 года, по данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, ежемесячный ипотечный платеж при покупке стандартной двухкомнатной квартиры на рыночных условиях составлял 95-100 тысяч рублей.

— Это при первоначальном взносе 20% и условии, что у клиента хорошая кредитная история. За 20 лет переплата к основному кредиту составит 260%-270%, — пояснял эксперт.

Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» отмечал, что в третьем квартале 2021 года ипотеку на рыночных условиях могли себе позволить 32,6% семей в регионе, в 3 квартале 2025 года лишь 13,9%.

В целом по России, по данным ВТБ, в 2025 году около 8,3 тысяч человек оформили ипотечные займы на рыночных условиях. Средний размер первоначального взноса существенно увеличился, превысив 50% (в 2023 году — 30%). Средняя сумма кредита уменьшилась примерно на 20% и составила 3,3 млн рублей. Многие клиенты, оформляя ипотеку в 2025 году, планировали быстро ее погасить. Более половины заемщиков выплачивали кредит в среднем в пять раз быстрее установленного графика. В банке констатировали, что со второй половины 2025 года в стране начал расти интерес к рефинансированию рыночной ипотеки.

Напомним, на 24 апреля намечено очередное заседание ЦБ по ключевой ставке.

Ранее редакция сообщала о том, что семейная ипотека спасает продажи в новостройках Новосибирской области. Однако ее усеченный формат не удержит рынок от обвала. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Рубрики : Недвижимость Общество

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : рефинансирование ипотека

15
0
0
Автор: Юлия Данилова

На минувшей неделе в депутаты Заксобрания Иркутской области в первом чтении приняли законопроект об обращении с безнадзорными животными, включающий эвтаназию агрессивных собак. Об этом сообщал портал IrkutskMedia.

В документе прописаны пять причин, на основании которых может быть вынесено решение об эвтаназии:

Читать полностью

В собственности у одного новосибирца находится 190 машин

Автор: Юлия Данилова

Свыше 70260 новосибирцев имеют в собственности более одной машины. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в УФНС по Новосибирской области.

— Максимальное количество транспортных средств, зарегистрированных на одного жителя Новосибирска, составляет 190, — подчеркнули в ведомстве.

Читать полностью

Михаил Абрамов и Максим Сушко заключили новые контракты с ХК «Сибирь»

Автор: Юлия Данилова

Хоккейный клуб «Сибирь» подписал новый контракт с 25-летним нападающим Михаилом Абрамовым. Срок соглашения с хоккеистом составляет два года.

— Абрамов пополнил состав «Сибири» по ходу сезона 2025/2026 в результате обмена с «Торпедо» и провёл за нашу команду 32 матча, в которых набрал 16 (8+8) очков. Всего за карьеру в КХЛ на счету форварда 91 матч и 42 (24+18) очка, — сообщили в клубе.

Читать полностью

«Дискус» продлил разрешения на строительство парковок в новосибирском микрорайоне

Автор: Юлия Данилова

Компания ООО «Дискус-Строй» продлила разрешения на строительство подземных автостоянок закрытого типа на улице Виктора Шевелева в Кировском районе. В документации отмечается, что это IV этап комплексного освоения земельного участка. Первоначально разрешение на строительство было получено в 2015 году и в 2017 году. Теперь сроки продлены до февраля и апреля 2028 года.

Площадь первого участка составляет 22108 кв. м. Площадь одноэтажного объекта составляет 4540 кв метра. Предполагалась, что на автостоянке будет 168 мест.

Читать полностью

Сибирским городам вернули «Весну» и «Радость»: в Новосибирске обсудили судьбу старых неоновых вывесок

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске вернули к жизни знаменитую «Весну» — вывеску с розой, которая много лет не светилась. Ее официальное включение состоится вечером 19 апреля. Это не первая историческая неоновая конструкция, восстановленная в последние годы. В Международный день охраны памятников эксперты, архитекторы и городские активисты обсудили судьбу и ценность оставшихся сорока с лишним советских вывесок. Параллельно свой опыт возвращения «Радости» представили коллеги из Омска. Журналист Infopro54 стал участником круглого стола и поговорил с экспертами.

Для директора компании «Визуальность» Любима Любаева всё началось с видеоэссе «Минута до заката», сделанного командой Massfilm Production в 2017 году. В нём видеохудожники включили новосибирские неоновые вывески, которые к тому моменту не работали уже много лет. Кстати, никто не знает, когда именно потух советский неон. Если спрашиваешь жильцов домов с этими конструкциями на крышах, ответ всегда примерно такой: «А вот когда в девяностые всё работать перестало, тогда, наверное, и вывески сломались окончательно».

Читать полностью

Список опасных растений, за которые будут штрафовать, определяют в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область пока не утвердила перечень опасных инвазивных растений и не решила, какой орган будет за это отвечать. Такой ответ редакция Infopro54 получила от регионального министерства природных ресурсов и экологии.

— В настоящее время в регионе ведётся работа по определению уполномоченного органа для утверждения такого перечня. Вносятся изменения в законы № 325-ОЗ и № 264-ОЗ. Проект закона принят в первом чтении, второе чтение намечено на апрель 2026 года, — говорится в ответе.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Прямым текстом

Денис Борисов: Гагарин — это не про «всегда быть первым», а про «всегда вести вперёд»

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно








        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности