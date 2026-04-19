Бум рефинансирования ипотеки ожидают в России в ближайшие 2-3 года

Российский ипотечный рынок стоит на пороге бума рефинансирования. Об этом заявил вице-президент, директор по кредитованию физлиц Т-Банка Кирилл Григорьев в подкасте Домклика «Под одной крышей».

— Ключевая ставка будет планомерно снижаться в перспективе ближайших трёх лет. Это запустит масштабный цикл пересмотра условий по действующим жилищным кредитам, — уверен Григорьев.

По его словам, рынок рефинансирования сильно вырастет в ближайшие 2-3 года.

По данным ЦБ РФ, за два года количество ипотечных жилищных кредитов, выданных физическим лицам на рыночных условиях, снизилось в Новосибирской области с 30 075 штук в 2023 году до 10 544 единиц за 2025 год или в 2,85 раза. При этом на пике ключевой ставки ставки по рыночной ипотеки доходили до 30% годовых.

В феврале 2026 года, по данным независимого аналитика новосибирского рынка недвижимости Сергея Николаева, ежемесячный ипотечный платеж при покупке стандартной двухкомнатной квартиры на рыночных условиях составлял 95-100 тысяч рублей.

— Это при первоначальном взносе 20% и условии, что у клиента хорошая кредитная история. За 20 лет переплата к основному кредиту составит 260%-270%, — пояснял эксперт.

Центр экономических исследований «РИА Рейтинг» отмечал, что в третьем квартале 2021 года ипотеку на рыночных условиях могли себе позволить 32,6% семей в регионе, в 3 квартале 2025 года лишь 13,9%.

В целом по России, по данным ВТБ, в 2025 году около 8,3 тысяч человек оформили ипотечные займы на рыночных условиях. Средний размер первоначального взноса существенно увеличился, превысив 50% (в 2023 году — 30%). Средняя сумма кредита уменьшилась примерно на 20% и составила 3,3 млн рублей. Многие клиенты, оформляя ипотеку в 2025 году, планировали быстро ее погасить. Более половины заемщиков выплачивали кредит в среднем в пять раз быстрее установленного графика. В банке констатировали, что со второй половины 2025 года в стране начал расти интерес к рефинансированию рыночной ипотеки.

Напомним, на 24 апреля намечено очередное заседание ЦБ по ключевой ставке.

Ранее редакция сообщала о том, что семейная ипотека спасает продажи в новостройках Новосибирской области. Однако ее усеченный формат не удержит рынок от обвала.