Эпоха перемен в личном банкротстве: что нужно знать должникам и кредиторам

Кредитные учреждения уделяют повышенное внимание проверке процедур банкротства и своих клиентов, а судебные органы ужесточают ответственность за недобросовестные действия. Общий тренд на рынке — стремление к прозрачности и этичности. Об основных тенденциях в сфере личного банкротства рассказал студентам Сибирского института управления (филиал Президентской академии) Дмитрий Жоров, заместитель председателя Сибирского банка Сбера.

По мнению Жорова, институт банкротства — это цивилизованный инструмент, позволяющий должникам по всему миру справляться с финансовыми трудностями, когда иные методы, такие как рассрочки или реструктуризация, оказываются неэффективными. В России этот механизм существует около десяти лет и, по мнению заместителя председателя, уже достиг мирового уровня.

Однако в последнее время институт банкротства стали использовать не по назначению. Граждане, которые могли бы обслуживать свои долги, прибегают к банкротству под влиянием недобросовестных посредников, так называемых «раздолжнителей». Это привело к увеличению числа банкротств: в 2025 году оно выросло на 30%, достигнув 568 тысяч человек. В первом квартале 2026 года тенденция сохранилась — 137 тысяч процедур против 120 тысяч за аналогичный период прошлого года, отметил Жоров.

Вместе с тем, ожидается замедление роста числа банкротств благодаря позитивным изменениям. Банки пересмотрели свои подходы и готовы помогать заемщикам в сложных ситуациях, введя стандарт комплексного урегулирования. Искусственный интеллект помогает в анализе деятельности финансовых управляющих, выявляя признаки недобросовестности.

Суды стали более тщательно рассматривать дела о банкротстве. В прошлом году 5 тысяч человек не смогли достичь целей, ради которых инициировали процедуру. В 2026 году введены ограничения на рекламу услуг «раздолжнителей». Разрабатываются предложения по созданию реестра и стандартов деятельности для консультантов по долгам. Сами участники рынка банкротств принимают меморандумы по этике и по правильному проведению процедуры. Таким образом, рынок личных банкротств становится более цивилизованным.

Дмитрий Жоров подчеркнул, что институт банкротства должен служить убежищем от финансовых невзгод, а не своего рода «пиратской бухтой», где можно спрятаться от кредиторов и укрыть свое имущество.