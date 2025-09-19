Компенсацию расходов на охрану труда получили более 500 компаний Новосибирска

С начала 2025 года 540 работодателей Новосибирской области получили компенсацию расходов, выделенных на меры по предотвращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний. Отделение СФР перечислило на эти цели более 204 миллионов рублей. В целом в 2025 году свыше 1100 предприятий региона смогут возместить расходы на охрану труда на общую сумму более 553 миллионов рублей, уточнили в ведомстве.

— Финансирование предупредительных мер — одно из важнейших направлений деятельности Новосибирского отделения Фонда. Эта мера поддержки позволяет работодателям использовать на мероприятия по профилактике производственного травматизма от 20 до 30% от общего объема своих страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний за предшествующий календарный год, — отметили в Социальном фонде Новосибирской области.

Большинство компаний в Новосибирске тратят деньги на проверку условий труда, регулярные медицинские осмотры своих сотрудников, покупку защитной одежды и снаряжения, а также на поездки в санатории для работников, которые работают в опасных или вредных условиях, и для тех, кто скоро выйдет на пенсию.

Работодатели, получившие разрешение на финансирование, проводят профилактические мероприятия за свой счёт. После этого Отделение СФР компенсирует им расходы. Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявление на портале Госуслуг и приложить подтверждающие документы.

