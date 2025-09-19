Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на выходные

В Новосибирске прогнозируют потепление до +21 градуса на ближайшие выходные. Осадков не ожидается, сообщает Западно-Сибирское УГМС.

В субботу, 20 сентября ночью температура опустится до +7…+9 градусов, в пригородах — до +4…+6. Днем воздух прогреется до +19…+21 градуса. Ветер будет дуть с северо-запада, порывы могут достигать 8 метров в секунду. Осадков не предвидится.

В старину люди в этот день внимательно следили за ветром. Южный ветер предвещал мягкую осень, а северный сулил резкое похолодание. Восточный ветер обещал сухую погоду, но с холодными ночными температурами.

Если на траве утром была густая роса, ждали теплых и солнечных дней. Отсутствие росы указывало на приближение дождей и сырости.

В воскресенье, 21 сентября, по прогнозам также будет тепло: днем +18…+20 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Ночью температура опустится до +7…+9 градусов в городе и до +4…+6 в пригороде. Весь день небо будет ясным, без облаков.

Рождество Богородицы (21 сентября) — последний день бабьего лета. Считалось, что с этого момента земля готовится к зиме, предвещая утренние заморозки. Пчеловоды убирали ульи, а в полях завершались уборочные работы. В этот день традиционно предсказывали погоду не только на ближайшее время, но и на всю зиму.

