Новосибирских предпринимателей предлагают обязать доплачивать работникам за стаж

В Госдуму поступили поправки в статью 191 ТК РФ. Авторы законопроекте предлагают ввести в России обязательную премию сотрудникам, отработавшим в компании более пяти лет. В случае принятии законопроекта, работодатели будут обязаны выплачивать таким людям премии не реже одного раза в год в размере среднего месячного оклада.

— Данная инициатива положительно скажется на удержании сотрудников на их местах работы, что в свою очередь может не отразится на безработице. Данная мера позволит сократить отток кадров, а также усовершенствовать механизм поощрения сотрудников, которые на протяжении длительного времени добросовестно и качественно выполняют свою трудовую функцию, — заявляют авторы инициативы.

В документе подчеркивается, что принятие законопроекта не потребует дополнительных средств из федерального бюджета.

Управляющая бюро по защите прав предпринимателей и инвесторов, координатор «Центра антикризисной поддержки предпринимателей» Новосибирского областного отделения «Опора России» Наталья Пинигина проанализировала законопроект и отметила, что есть сомнения в целесообразности его принятия в такой редакции. По ее словам, сегодня все предприниматели, действительно, столкнулись с кадровым голодом. Однако, те у кого есть возможность уже давно активно используют методы материального и нематериального стимулирования сотрудников. В такой ситуации создавать дополнительный обязательный порядок излишне.

— Есть сотрудники, которые после месяца работы вкладываются так, что их нужно стимулировать. Есть те, кто может работать годами, просто исполнять свой функционал и ни к чему не стремиться. Качественная работа — это их обязанность, а за что в данном случае дополнительно стимулировать? — рассуждает эксперт.

Кроме того, у юриста возник ряд сомнения в целесообразности применения инициативы. Она не исключает, что она может вносить коллизию в применении норм и трактовки закона.

— Из документа не понятно кто имеет право на премию: лица, имеющие стаж более 5 лет на одном конкретном предприятии, либо те, у кого непрерывный стаж в целом составляет 5 лет? Если второе, то почему работодатель должен платить премию новому сотруднику за то, что он до прихода в его компанию где-то поработал? Это не корректно, — уверена Наталья Пинигина.

По ее словам, могут возникнуть вопросы и у налоговиков. Если премия будет выплачиваться тем, кто проработал более 5 лет на одном месте, то стимулирующие выплаты другим сотрудникам налоговая может не включить в затраты, и потребует, чтобы предприниматель выплачивал их из прибыли.

Еще один нюанс, по законопроекту «лица, проработавшие более 5 лет, имеют право на премию», но в документе не прописана обязанность работодателя. Как работодатель должен реагировать на неоднозначную формулировку — не понятно.

— На мой взгляд, законопроект больше похож на популистское заявление в преддверии выборов в регионах России и в Госдуму. В текущей трактовке он направлен только на бюджетников, которые сидят на месте более 5 лет. У них ранее была «13 зарплата», а сейчас получается, что эта выплата будет обязательной. При этом в финансово-экономическом обосновании проекта отмечается, что его реализация не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета. И здесь тоже возникает противоречие, — констатирует собеседница Infopro54.

Напомним, в июне аналитики отмечали, что темп роста неплатежей ИП в регионах Сибири принял массовый характер. Эксперты также заявляли, что ожидают рост числа банкротств предпринимателей.

Напомним, за 2024 год средний размер просроченного долга одного индивидуального предпринимателя в Новосибирской области вырос на 52,9% и составил на начало 2025 года 27,728 рублей. В 2024 году из Единого реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) были исключены 33 новосибирских ИП. Регион занял вторую строчку антирейтинга по Сибири (на первом месте Иркутская область — 35 ИП).

