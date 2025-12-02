Костюмы лисичек и снеговиков активно покупают новосибирцы на Новый год

В Новосибирске за месяц в 2,5 раза выросли продажи карнавальных костюмов для девочек, спрос на костюмы для мальчиков увеличился в четыре раза. Об этом редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе компании Авито.

Самыми популярными у жителей региона стали наряды лисички, на которые пришлось 9% продаж. Их средняя стоимость составила 1300 рублей. На втором месте оказался костюм Снегурочки (8% продаж), который стоил в среднем 900 рублей. Третье место занял наряд для образа принцессы (3%). Эти костюмы также покупали в среднем за 900 рублей. В пятерку лидеров вошли мышка и ведьмочка, на которые пришлось по 1% продаж. Они стоили в среднем 800 рублей каждый.

Если посмотреть на динамику спроса, то самый заметный рост в ноябре произошел на костюм Снегурочки — его продажи за месяц выросли в 5,5 раза, наряда лисички — в четыре раза.

Самым популярным новогодним образом для мальчика в ноябре оказался костюм снеговика (8% продаж). Его средняя цена — 700 рублей. Второе место занял костюм пирата (6% продаж), который в среднем стоил 700 рублей. Третье место — у образа зайчика (5% продаж) по цене 600 рублей. В топ-5 также вошли костюмы человека-паука (4%) и богатыря (3%), которые в среднем стоили 600 и 1000 рублей соответственно.

Сильнее всего выросли продажи костюма снеговика — в 16 раз. На втором месте костюм богатыря, его покупают в пять раз чаще. В тройку лидеров также вошел костюм зайчика: его популярность увеличилась почти в пять раз. Костюмы человека-паука и гусара выросли в 3,5 раза, при этом последний стоит в среднем 700 рублей.

В компании отметили, что на площадке также зафиксирован рост спроса на аренду новогодних костюмов — в два раза.

Кроме того, в ноябре на 18% увеличился интерес к организации детских утренников, и пользователи активно заказывают аниматоров в костюмах для таких праздников. Особенно вырос спрос на актеров, готовых сыграть для детей снежинку (в 4,5 раза), Снегурочку (в 3 раза) и Деда Мороза. Кроме того, пользователи интересуются аниматорами в костюмах Эльфа (в 2,5 раза) и Снеговика (в 2,5 раза).

