Рекламодателям

Костюмы лисичек и снеговиков активно покупают новосибирцы на Новый год

  • 02/12/2025, 16:00
Автор: Артем Рязанов
В Новосибирске стали больше продавать детских карнавальных костюмов
Из иностранных героев в топ карнавальных образов для детей в регионе попал только человек-паук

В Новосибирске за месяц в 2,5 раза выросли продажи карнавальных костюмов для девочек, спрос на костюмы для мальчиков увеличился в четыре раза. Об этом редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе компании Авито.

Самыми популярными у жителей региона стали наряды лисички, на которые пришлось 9% продаж. Их средняя стоимость составила 1300 рублей. На втором месте оказался костюм Снегурочки (8% продаж), который стоил в среднем 900 рублей. Третье место занял наряд для образа принцессы (3%). Эти костюмы также покупали в среднем за 900 рублей. В пятерку лидеров вошли мышка и ведьмочка, на которые пришлось по 1% продаж. Они стоили в среднем 800 рублей каждый.

Если посмотреть на динамику спроса, то самый заметный рост в ноябре произошел на костюм Снегурочки — его продажи за месяц выросли в 5,5 раза, наряда лисички — в четыре раза.

Самым популярным новогодним образом для мальчика в ноябре оказался костюм снеговика (8% продаж). Его средняя цена — 700 рублей. Второе место занял костюм пирата (6% продаж), который в среднем стоил 700 рублей. Третье место — у образа зайчика (5% продаж) по цене 600 рублей. В топ-5 также вошли костюмы человека-паука (4%) и богатыря (3%), которые в среднем стоили 600 и 1000 рублей соответственно.

Сильнее всего выросли продажи костюма снеговика — в 16 раз. На втором месте костюм богатыря, его покупают в пять раз чаще. В тройку лидеров также вошел костюм зайчика: его популярность увеличилась почти в пять раз. Костюмы человека-паука и гусара выросли в 3,5 раза, при этом последний стоит в среднем 700 рублей.

В компании отметили, что на площадке также зафиксирован рост спроса на аренду новогодних костюмов — в два раза.

Кроме того, в ноябре на 18% увеличился интерес к организации детских утренников, и пользователи активно заказывают аниматоров в костюмах для таких праздников. Особенно вырос спрос на актеров, готовых сыграть для детей снежинку (в 4,5 раза), Снегурочку (в 3 раза) и Деда Мороза. Кроме того, пользователи интересуются аниматорами в костюмах Эльфа (в 2,5 раза) и Снеговика (в 2,5 раза).

Ранее редакция сообщала о том, что билет в ледовый городок Новосибирска снова подорожает.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

1 225

Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : спрос костюмы


История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Предприниматель, управленец федерального уровня с более чем двадцатилетним опытом в финансах и управлении Валерий Кубасов

Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться

В России в текущей реальности деньги должны приносить минимум 20% доходности
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Блогер, путешествующий из Владивостока в Москву, оценил Новосибирск
2/12/25 17:45
Город Общество Туризм
Молодежь в Сибири будут агитировать поступать в технические вузы
2/12/25 17:30
Власть Образование
Меньше, но дороже: сокращение производства в Новосибирске компенсируется ростом цен на продукцию
2/12/25 17:00
Бизнес Промышленность
Рынок сбережений вырастет на 11% в следующем году
2/12/25 16:55
Финансы
Костюмы лисичек и снеговиков активно покупают новосибирцы на Новый год
2/12/25 16:00
Общество
Канатную дорогу через Обь разрабатывают в Новосибирске
2/12/25 14:00
Бизнес Власть Город
Масштабное обновление: в Новосибирске меняют остановки и оборудуют конечные
2/12/25 13:45
Власть
В Новосибирске опровергли дефицит препаратов для лечения рассеянного склероза
2/12/25 13:10
Общество
В Госдуме назвали получателей двойной пенсии в декабре
2/12/25 12:30
Общество
Новосибирский эксперт рассказал, стоит ли ехать отдыхать в Таиланд после наводнения
2/12/25 12:00
Туризм
Андрей Костин: Банки маркетплейсов должны стать системно значимыми
2/12/25 11:55
Финансы
Сергей Никулин: И население, и бизнес предпочитают формировать сбережения
2/12/25 11:40
Финансы
Андрей Костин сообщил о планах ВТБ по выплате дивидендов за 2025 год
2/12/25 11:25
Финансы
Билеты в поездах дальнего следования подорожали на 11,4%
2/12/25 11:00
Бизнес Общество Транспорт
В Новосибирске заработали три городских катка
2/12/25 10:00
Общество
«И на VPN особо надеяться не стоит»: в Новосибирске IT-эксперт назвал блокировку WhatsApp неизбежной
2/12/25 9:00
Власть Общество Телекоммуникации
Айрат Тухватуллин возглавил Новосибирский театр оперы и балета
2/12/25 8:30
Культура Отставки и назначения
В Новосибирске проходит выставка, обустроенная по драматургии сна
1/12/25 19:00
Город История Культура Общество
Крупные отечественные банки повышают ставки по вкладам
1/12/25 18:15
Финансы
Доходы собственников коммерческой недвижимости в Новосибирске оценивает налоговая
1/12/25 18:00
Бизнес Власть
Популярное
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на декабрь 2025
30/11/25 9:17
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Новости компаний
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять